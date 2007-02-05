Олег Скрипка: «Вечорниці» с семечками – это жлобство как у Коли Баскова» (ФОТО)

5 февраля 2007, 13:55

Этно-дискотеку Олега Скрипки в этом году так разрекламировали, что зал Киево-Могилянской академии едва вместил всех желающих потанцевать. Поскольку главным уcловием бесплатного входа на «вечорниці» было наличие полного национального костюма, многие, поддерживая национальную идею, или в целях экономии, пришли оторваться в национальных костюмах.

Правда, сам Олег Скрипка ограничился вышиванкой. На шуточные замечания, будет ли он платить за вход двадцать гривен (такова такса для тех, у кого нет полного этноприкида, но есть его элементы) Скрипка рационально ответил: «Да кто ж с меня деньги возьмет, я ж – организатор!». Тем же, кто предпочитал париться в «варенках» пришлось раскошелиться аж на восемьдесят гривен. За соблюдением дресс-кода следили настоящие казаки, по совместительству парни выполняли и роль секьюрити. «Вечорниці» начались с выступления группы «Очеретяний кіт». «Под них можно классно танцевать – проверено на собственном опыте», - объяснил свой выбор организатор. Парням пришлось разогревать публику. Поклонники этнической музыки с энтузиазмом отрывались под украинские национальные мотивы. Танцевали и стар и млад, кто босиком, кто с ребенком на шее. Стенки никто не подпирал, и семечками не поплевывал. «Вечорниці» с семечками – это жлобские вечорниці. Такое может быть разве что на тусовке у Коли Баскова», - комментировал Скрипка. Но настоящую бурю эмоций у всех присутствующих вызвал диджейский сет самого лидера «ВВ» Олега Скрипки. Несмотря на то, что диджейский опыт у рокера не такой уж и большой – всего пять выступлений (между прочим, количество выступлений у Олега увеличивалось с каждым новым вопросом «А, сколько их до сегодняшнего дня было?»), все прошло очень гладко. В качестве материала Скрипка подобрал компиляцию украинского, иранского и египетского этно. Уже изрядно разогретые любители этно-музыки «гоцали» по полной программе. Сотрудники культурного центра не на шутку разволновались – а выдержит ли пол такую нагрузку. Пол выдержал. Еще перед выступлением Скрипка волновался, как его примет публика: «Боюсь, что будут пьяные, вялые…Ди-джей, как животное, должен чувствовать малейшее изменение энергетики на танцполе. Если он правильно чувствует коньюктуру, то все танцуют просто офигенно». «Коньюктуру» Скрипка прочувствовал хорошо, и даже продававшееся литрами пиво только горячило кровь. Зарядившись энергий поклонников этно-диско, Скрипка в одиннадцать часов покинул зал, сославшись на важные дела. А сами танцы продолжались до полуночи.

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