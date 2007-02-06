Александр Пороховщиков: «Сам с удовольствием смотрю сериал «Кадеты» (ФОТО)

6 февраля 2007, 19:44

В конце января у начальника Суворовского училища генерала Матвеева день рождения. Точнее, праздник у исполнителя роли этой роли в сериале «Кадеты» канала «1+1» – популярного российского актера Александра Пороховщикова

- Александр Шалвович, поделитесь впечатлениями от съемок в «Кадетах». - Давно не испытывал такой радости от работы. Думаю, давно уже назрело такое время в стране, да и вообще в искусстве, что пора не сюсюкать и не мямлить, а нормально разговаривать о молодежи. Картина получилась замечательная. В «Кадетах» нет никаких выстрелов, никакого насилия, подражания американцам. Сериал успешен именно потому, что его сюжет основан на нашей почве. Ведь у нас свой превосходный родник, из которого нужно и должно черпать хорошее. Создателям «Кадетов» это удалось. Вспомните, раньше у нас было великое кино, такое, что никаким «Оскарам» не снилось. И «Кадеты» среди крови и насилия, заполонившего экраны, будто новый рассвет. Замечательный сценарий, талантливая команда, которая сделала сериал. Меня радует и приятно удивляет, как люди воспринимают проект. Его смотрят все без исключения: и малыши, и подростки, и взрослые, и старики. А все потому, что в картине нет ничего придуманного, все естественно. Поэтому и сниматься было - одно удовольствия. Хотя, признаюсь, мне, как актеру, тяжело приходилось в том плане, что у меня постоянно кабинетные сцены. При этом трудно выявить в персонаже что-то человеческое: стол, стены, кабинет... Но я старался. Я не в коем случае не ропщу. Я с удовольствием смотрю на своих товарищей по ремеслу, как у них все получилось. И парни-суворовцы – отличные, просто супер. Мне понравилось с ними работать. Знаете, смотришь картину, и все на месте. И еще скажу, что сериал «Кадеты» - очень глубокий. Он заставляет и порадоваться, и поплакать, и пострадать. Самое главное – в нем есть воспитательный момент. Я как-то кофе пил в перерыве между съемками, ко мне несколько раз подходили папы и мамы с ребятами. Спрашиваю: «Откуда вы?» Оказалось, и из Новосибирска, и из Иркутска, и из Казахстана… Говорят, их сыновья суворовцами хотят стать. Приехали в Тверь (где снимались «Кадеты» - Прим. автора), чтобы узнать о том, как поступить в училище. Вот какое воздействие сериал имеет на молодежь. Душа радуется. Честно скажу, в такой картине, как «Кадеты», я даже бесплатно готов работать. «Кадеты» - добрый фильм. И дай бог всего самого лучшего тем, кто занимается такой пропагандой патриотизма. Ведь делать добро – это удел сильных людей. Без доброты ничего не рождается. Я очень благодарен судьбе, что она привела меня на съемочную площадку «Кадетов». С удовольствием смотрю этот сериал. - Каким получился ваш герой – начальник суворовского училища генерал Матвеев? - Я никогда не обсуждаю свои роли. Об этом пусть судят зрители. А Матвеева я попытался сделать не героем, а простым человеком. Старался играть не погоны, и не звание. Да, он в форме, но он, прежде всего, человек. Правда, к сожалению, я сам не служил, потому что учился в мединституте в городе Челябинске, где была военная кафедра. Но я всегда уважал офицеров, безумно любил военную форму. И, как ни странно, почему-то мне часто предлагали играть военных. В сценарии «Кадетов» не прописана судьба моего генерала. Но она у него, безусловно, есть, что я стремился показать через минимальные выразительные средства: как он смотрит, как общается с людьми. Начальник суворовского училища из «Кадетов» - человек глубокий, со своей таинственной историей. Он умный, добрый, немногословный, умеет слушать, справедливый, бывает жестким, когда это нужно. Я вообще таких людей люблю в жизни. Хотелось бы, чтобы их было больше. - В сериале снималась ваша собака… - Да, действительно. Я брал своего пса Одэна на съемки в Тверь. Правда, тот кусочек, в котором он снимался, решено было вырезать. Надеюсь, когда будут снимать продолжение сериала, то пригласят не только меня, но и Одэна. Одэн – прекрасная собака породы немецкая овчарка. У него много чемпионов мира в роду. Его пять раз хотели украсть. У нас с женой Ирочкой детей пока, к сожалению, нет, хотя я их безумно люблю. Но будем стараться. А пока наш ребенок – Одэн. Конечно, супруга его балует очень. Мы его очень любим. - Как вы считаете, можно ли сегодня говорить о патриотизме, существует ли он? - Конечно! А как же?! Военные, армия – это опора государства. В сериале «Кадеты» как раз говорится о патриотизме в хорошем смысле слова. Не надо бояться любить Родину. Если ты родился здесь, значит должен гордиться своей страной. У нас великая страна с богатой историей, талантливый, умный народ, но мы иногда об этом забываем. В картине «Кадеты» речь идет не только о патриотизме, но и о чести. Ведь эти вещи взаимосвязаны. Мне еще моя бабушка рассказывала: раньше, до революции, офицер стоял перед царем, которому присягал своей жизнью, и говорил ему: «Вы можете меня расстрелять, но оскорблять себя я не позволю». «Кадеты» прививают молодому поколению понятие мужской чети и достоинства. - По-вашему, как справились со своими ролями юные актеры, сыгравшие суворовцев? - На пять с плюсом. У ребят все получилось естественно. Ведь они ничего не играют. Они такие, какие есть на самом деле. У каждого – свой характер, своя индивидуальность. Все парни замечательные и обаятельные. Молодцы! Думаю, суворовцы не без их помощи станут героями нашего времени.
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