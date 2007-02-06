Ксения Собчак хуже мата в кино

В центре первобытной инсталляции у табло, отражающее перемещение маленьких первобытных человечков с одного каменного поля на другое. Каждый человечек по своей сути – голос одного из присутствующих в зале зрителей. - Темы шоу «Ничего личного» как острая зубная боль! – считает ведущая шоу Татьяна Малкина. - Многие из них давно уже не просто назрели, а перезрели. Именно злободневность затрагиваемых проблем поможет, на мой взгляд, новой передаче стать динамичной. Целебная сила таится в добросовестной дискуссии. Так пусть же в споре родится истина!» По идее организаторов ток-шоу, за «геркулесовыми столбами» встречаются оппоненты. Противостоящие друг другу стороны состоят из «команд» по три человека. Три относятся благосклонно к проблеме, остальные три – высказываются категорически против. Но на программе, посвященной использованию мата в искусстве, силы распределились очень неравномерно. Из шести представителей различных видов российского искусства только один выступил категорически против использования мата. - Мат в кино происходит от беспомощности режиссера! – кричал, потрясая внушительными кулаками в воздухе, актер и телеведущий Дмитрий Назаров. – Можно так сыграть, не матерясь, что все зрители все поймут! Высоцкий, например, обходился без мата! Мат- это просто маркетинговый ход, чтобы привлечь зрителей! Вадим Степанцов, поэт и музыкант группы «Бахыт компот», на это философски заметил: - Я раньше славил поцелуй, Любви нечаянной томленье… Потом заметил: скажешь «Х..!» И в зале сразу оживленье! Зал и вправду оживился и бурно зааплодировал поэту. - Это лицемерие! - кричал за другим «геркулесовым столбом» продюсер Сергей Чилиянц.. – Зачем вы себя обворовываете?! В жизни, значит, можно материться, а в кино - нет?! Матом был написан сценарий «Мама, не горюй!». И нам пришлось в свое время целый год убирать мат из «Живого»… Ну как, как, скажите, может обойтись без мата умирающий спецназовец?! Кино – вещь очень брутальная, грубая. Без мата тут не обойтись! - А по-моему, передачи с Ксений Собчак, в которых она рассказывает, как надо искать мужа-миллионера, хуже любого мата! – согласился со сторонниками мата Михаил Левитин, худрук театра «Эрмитаж». Евгений Ямбург, академик РАПН, информативно заметил, что в Европе, где мат употребляется гораздо чаще, чем в России, мат перестал восприниматься как мат. И что Россию, если и дальше темпы нецензурной брани будут нарастать, постигнет та же участь. - Если мы хотим сохранить силу мата, ругаться надо реже! – подытожил академик. В общем, все участники ток-шоу довели единственного противника мата практически до белого каления. Дмитрий Назаров под конец передачи кричал, прыгал от напряжения на месте и топал ногами. - Да, давно я так не распалялся! – признавался потом за кулисами Дмитрий Назаров. – В прошлый раз со мной такое случилось на съемках ток-шоу о коррупции среди сотрудников ГИБДД. Я так кричал! Потом ко мне режиссер шоу подошел, пожал руку и сказал, что я потрясающе сыграл! Я его чуть не убил: я ведь по-настоящему завелся….