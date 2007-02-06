С Ксенией Собчак хотят все…

Сначала Ксения получила предложение озвучить роль известной американской миллионерши и светской львицы Пэрис Хилтон. Новый фильм называется «Блондинка в шоколаде», Пэрис сыграла в нем главную роль. Говорят, что и весь фильм создавался специально для Хилтон. По сюжету, главная героиня возглавляет общество золотой молодежи, а точнее – холеных барышень. Однажды эта компания собирается поучаствовать в конкурсе, чтобы попасть на обложку популярного глянцевого журнала. Кто, как не Ксении Собчак, мог озвучивать этот шедевр? Ведь в образе российской и американской блондинки есть поразительно много общего. Родились девушки, пусть и на разных концах света, но в весьма состоятельных семьях. Обе стали скандальными светскими львицами, попробовали себя в кино и пытались проявить свой вокальный талант. Говорят, что Ксения озвучила Пэрис на одном дыхании. А по окончании работы Собчак призналась, что если раньше ее раздражали сравнения с Хилтон, то теперь она воспринимает их совершенно спокойно. Более того, находит, что в их образе действительно есть сходство. Что касается вокальных данных Ксении Собчак, то буквально на днях она согласилась спеть с известным российским «хип-хопером» Тимати. Пресс-служба Тимати даже распространила заявление, в котором говорится, что «танцевальный и динамичный трек «Потанцуй» - вокальная премьера светской львицы Ксении Собчак». Вокальная премьера самой светской московской девушки состоялась в совсем негламурном месте. Огромный кинопавильон явно раньше служил каким-то производственным целям. Неизвестно, что думала Ксюша, проезжая огромные полуразрушенные складские помещения, но своему другу Тимати она не сказала ничего. Впрочем, у нее просто не хватило бы на это времени. Жесткий график девушки позволили ей поприсутствовать на съемках клипа всего лишь два часа. За это время Ксюша успела лишь немного потанцевать в кадре и произнести несколько раз томным голосом «Потанцуй со мной!». В этом, в общем-то, и заключался весь «вокальный дебют» новоиспеченной певицы. - Сейчас мне завидует полклуба! – пел Тимати речитативом. – Ведь у меня самая дерзкая подруга. И все хотели с ней…. Тут голос Тимати перекрывало многозначительное «Пип!», а сам певец в это время делал характерное движение в области тазобедренного сустава. Ксения Собчак в ответ многозначительно улыбалась и поглаживала себя по штанишкам в стиле «миллитари» и меховой жилетке… - Это была моя идея пригласить Ксюшу на съемки клипа! – признался Тимати после отъезда Собчак. – Мы с Ксюшей старые друзья. Кроме того, я считаю, что Ксюша -идеальная девушка в стиле r`n`b и хип-хоп… Тимати рассказал, что в новом клипе, помимо Ксении Собчак, будет присутствовать множество других символов советской культуры. Так, рэппер вместе со своими друзьями будут разъезжать на старинных «Чайках». А щеголять певец будет в майке с легендарным волком из «Ну, погоди!» в скафандре с надписью «СССР». - Исполнять «уличную» музыку может далеко не каждый! – заявил певец после съемок. - Чтобы понимать хип-хоп, нужно пожить на улице и познать все ее законы! Я же веду за собой всю российскую хип-хоп индустрию. И посвящаю этому стилю большую часть своей жизни…