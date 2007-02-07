Тину Кароль одевает настоящий автогонщик

Каждое утро это миниатюрное создание выпархивает из гоночной машины, и, прижимая к груди крохотного йоркширского терьера по кличке Пушкин, отправляется в мир тряпочек, пуговичек и камней Сваровски. Лена Иванова дизайнер, студии MUNA, призер кубка Украины по миниралли, как многорукий бог Шива успевает все: и участвовать в автогонках, и шить на звездные тела эксклюзивные одежды. - Лена, сколько женщин в Украине занимаются автогонками? -Ну…Две или три -А сколько дизайнеров-автогонщиков? -По-моему, я одна… -Как тебе удаётся совмещать гламурные капризы бомонда со своим совершенно мужским увлечением автогонками? -Одно другому не мешает, когда я в экипаже, не думаю ни о чем, кроме дороги и первом пилоте. Спорт научил мне главному качеству—терпению. Я никогда не порю горячку, к самым экстремальным моментам подхожу с холодной головой. - Что по поводу твоего «неженского» хобби говорит муж? -Мой муж в нашем экипаже – первый пилот. -Собачка тоже увлекается гонками? - Один раз мы рискнули взять Пушкина на соревнования. После того, как бедное животное, «летало» по салону, как подбитый бомбардировщик, мы отказались от идеи брать его с собой. Но настоящий, с эмблемами, гоночный комбинезончик у него есть. -А как же творчество? -Творчество начинается, когда в студию, «залетает» Тиночка и за пять минут нужно сделать невозможное. -Почему за пять минут? -У нее очень плотный график, все, что мне удается это проговорить идею и на скорую руку «наколоть» платье на булавки. -Не та ли это леденящая душу история, с участием Димы Билана на съемках «Звездных каникул»? -Да уж, леденящая. Ничего страшного не произошло. Просто из-за катастрофической нехватки времени на студийную примерку, мы подгоняли по фигуре новое платье Тины. Конечно же, использовали булавочки. Потом Тина вернулась на площадку к Диме Билану. -А булавочки? -Я надеюсь, что сняли все. -Сколько твоих платьев в гардеробе Тины? -Около десяти. -А есть какие-то особенные? -Да, мы отшивали ей очень красивое и «дерзкое» платье из изумрудного шелка на шоу «Танцы со звездами». Платье школьницы, в котором она вручала цветы Примадонне тоже наших рук дело. Отшивали ей наряд и на вручение премии «Золотая Шарманка» -Твоё увлечение дизайном муж так же разделяет? -Да! Особенно ему нравится бывать на показах мод и смотреть на красивых моделей в красивых нарядах. -А ты в это время…за кулисами? -Это его не смущает!