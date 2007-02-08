«Евровидение» - ничто. Имидж – все!

Пусть сначала другие остолопы протопчут туда дорожку, разведают, что да как, а че сразу самому лбом об стенку?! Так кроме синяков да шишек ничего не заработаешь. Оно так и получилось: за проигрыш на «Евровидении» Пономарева только ленивый тогда не мордой об стол. А ему ж, действительно, как первопроходцу было тяжело. Но кто ж пожалеет бедолагу? То ли дело сейчас. Вокруг конкурса «Евровидение» разгорелась настоящая борьба за возможность на него попасть. Все вдруг поняли: это ж сколько миллионов зрителей сразу на тебя поглядят! Так же можно моментально прославиться, ну, или вернуть былую славу! Собственно, даже не нужно участвовать в нем. (Кстати, участие-то чревато последствиями не самыми приятными. Ведь превозносить до небес будут только в случае победы. А это как раз бабушка надвое сказала). Гораздо безопаснее просто заявить о своем намерении побороться за первое место на международном телеконкурсе. Вот как сделал певец под загадочным псевдонимом Godo. Поглазеть на него сбежалась туча журналистов и телеоператоров. Правда, их никто не предупреждал, что будет пиариться вышеназванный артист. Люди подумали, что их собирают для того, чтобы объявить, кто же прошел через густое сито совета руководителей Национального телевидения (именно за ними последнее слово). Представляете себе этот облом? Когда приезжает целая бригада телевизионщиков: журналист, телеоператор, водитель, а тут им и говорят: тут некий Godo пиариться собирается. Ну и что после этого людям на работе сказать? Начальство не погладит по головке за бесцельно потраченный бензин. Надо сказать Godo со товарищи пришли подготовленными на пресс-конференцию: и DVD журналистам раздали, и клип у самого Алана Бадоева успели отснять (а он, между прочим, работает уже с самой Пугачевой). В пресс-релизах о певце, прямо скажем, совсем не скромно было написано, что он, дескать, любимец монархов и бомонда Европы. Ну не знаю, как там европейские монархи, а мы точно впервые услышали голос сего певца. Надо отдать ему должное, хорошо поет. Ну и что с того? Там таких, в смысле на «Евровидении», полно. А умные люди говорят, что теперь там не столько голос ценится, сколько шоу. Правда, тут продюсер, а по совместительству тесть певца, сказал, что на проект Godo уже потрачено 300 тысяч целковых. Сие, видимо, должно означать, что шоу таки будет? Впрочем, вряд ли этого артиста пошлют на «Евровидение». Ну, просто потому, что его даже в родной стране не знают. Но ведь он на это и не рассчитывает, правда? Главное же в этом деле, как было сказано выше, вовремя заявить о своем существовании. А после того, как, не дай Бог, украинский претендент в очередной раз провалиться на конкурсе, можно будет еще раз собрать журналистов: мол, мы же вас предупреждали! P.S. Заявку на национальный отборочный конкурс уже подал Виталий Козловский. А в ближайшие два дня, как стало известно STARS, подаст и Андрей Данилко.