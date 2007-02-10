Как Жванецкий мэра Киева пропесочил (ФОТО)

Увы – потому, что они все-таки сатирические. А сатира, как известно, это зеркало, в котором отражаются недостатки общества. Вот они-то у нас и бессмертны. Это продемонстрировал Жванецкий на недавнем своем выступлении во дворце «Украина», который назывался «Второй концерт для своих». На первый, состоявшийся около двух месяцев назад смогли попасть далеко не все желающие. Кстати, в Москве писателю-сатирику пришлось точно также давать повторный концерт. И буквально сразу же появились вывески в магазинах «скидки для своих», «распродажа для своих», что тоже характеризует Михал Михалыча как классика – раз его тут же растаскивают на цитаты. Вообще-то, первое отделение киевского концерта прошло довольно вяло. Нет, киевляне, разумеется аплодировали своему Писателю. Но как-то без экстаза. После атракта же Жванецкий все-таки «взял» зал. И вполне возможно, ему подсказали, как это нужно сделать... Дело в том, что сразу же после объявления перерыва за кулисы к Жванецкому прошел зять экс-президента Украины Виктор Пинчук под ручку с супругой Еленой в сопровождении двух телохранителей. Наверное, там они за «рюмокой чая» Михал Михалычу рассказали, чем в последние месяцы живут киевляне. (Помните, сразу после весенних выборов в городе пошла шутка, что отныне не Одесса – самый веселый город в стране, а Киев, раз у него такой новый мэр появился). Ну, Жванецкий и прочитал монолог на злобу дня, как говаривали когда-то советские газеты: «Какая статистика?! Ты мне верь, сука! Я твой мэр от звонка до звонка! Я три срока отсижу!» Зал выл от восторга. Люди говорили друг другу: «Ну, Жванецкий дает! Как он про Черновецкого...» Но тут писатель отложил в сторону листки бумаги и сказал: «Самое главное, что я же это не сейчас написал, а десять лет назад!» Вот и получается, что грозит произведениям Жванецкого бессмертие. К сожалению...