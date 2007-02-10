Надя Грановская-Мейхер: «Популярность «ВИА ГРЫ» сейчас снизилась»

Она встретила нас на своем рабочем месте, в обновленной студии, где проходят съемки программы “Невероятные истории любви”. Шесть лет на сцене, постоянные интервью, фотосессии не прошли напрасно. Надежда сразу, со знанием дела, принялась позировать нашему фотографу. Когда фотосессию было завершено, мы начали разговор. - Не так давно был опубликован рейтинг самых популярных телеведущих. Вы попали на 82 позицию. Это радует или на оборот огорчает? -Честно говоря, я даже не задумывалась, что меня могут оценивать в каких-то рейтингах, что буду получать какие-то журналистские награды. Для меня профессия ведущей - это некое увлечение. Безусловно, мне нравится, но каких-то особых задач я перед собой пока не ставлю. Возможно все еще в будущем. Посмотрим, или я буду дальше продолжать работать в этой сфере, или вернусь в ту, которую на сегодняшней день, будто бы, покинула. - Работу в кадре в качестве телеведущей как-то можно сравнить с выходом на сцену? - Это разные ощущения. Очень приятно, когда на тебя реагируют положительно. А в студии я не вижу ни реакцию аудитории, ни гостя. То есть нельзя сравнивать эти две профессии. - Как-то, в интервью вы сказали, что ТВ смотрите достаточно редко, а если и так, то отдаете предпочтение историческим программам. Чем продиктованный выбор? - Я просто интересуюсь историей – это увлечение еще со школы. А сейчас возможностей больше, информацию легче получать. - Кстати, какие источники информации предпочитаете, Интернет? - В Интернет вообще не заглядываю. Компьютер это такая заразная штука, на которую можно тратить все время, оно влечет тебя. Пока я не вошла в кураж, решила слишком не увлекаться. Тем более, ребенок поломал клавиши. Поэтому больше предпочитаю книги, очень люблю ходить по книжным магазинам. - Он почувствовал вкус к компьютерным развлечениям? - Нам еще 4,5 года, мы еще не успели. Но он безумно увлекся поездами, у него очень их много. Мы его балуем этим, ему просто не возможно отказать. Когда он с деревни ехал на поезде в Киев, не мог уснуть, ему интересно было наблюдать, как эта махина работает, двигается. - Надя, говорят, вы куда-то собрались эммигрировать, языки иностранные активно изучаете… - Языки действительно активно изучаю. С удовольствием выехала бы куда-то. - Так надоело здесь? - Да нет, не надоело, просто мне нравится путешествовать. Люблю переезжать на новые места, заново адаптироваться там, самоутверждаться. За новыми ощущениями всегда гоняюсь. - Многие говорят, что не смогли бы выехать чисто из-за патриотических чувств - Я не патриот. Я даже не чистая украинка. Дом, - это не там, где ты родился, а где уютно и комфортно. За границей я могу свободно гулять по улицам, никто не узнает. - Популярность иногда достает. Но как долго вы сможете без нее? - Если бы мне этого не доставало, я бы вернулась в группу обратно или вообще оттуда не уходила. У меня сейчас другие ценности. - Так все же, вы куда-то выезжаете? - Да нет, конечно. Но если бы пришлось выбирать, то остановилась бы на Австрии. Это сказочная страна, там безумно красивая природа. При чем, хочется жить где-то на отшибе, подальше от людей. - Надя, что произошло в проекте «Танцы со звездами», чем он вас так разочаровал? - Это шоу-бизнес, где ты играешь по тем правилам, которые задаются, или уходишь. Я, наверное, просто не захотела играть по тем правилам, которые были в этом проекте. Кроме того, у меня болела спина. Вначале я очень сильно загорелась этой идей, потому что раньше занималась танцами. В процессе тренировок было очень сложно, проблемы со спиной обострились. - Хоть проект уже давно закончился, и скоро будут новые «Танцы…», результат вас удовлетворил? - Мне почему-то так хотелось, что бы выиграла Руслана Пысанка. Особо я не за кого не болела. Но Зеленский и Наташа Могилевская действительно трудились. - Не могу не затронуть тему, которая вас наверное уже утомила, о ВИАгре. Сейчас не самый звездный период для коллектива. Как вам со стороны наблюдать за работой девочек? - Сейчас я могу судить об их работе только по клипам. Но это лишь небольшая часть, есть еще концерты. Старожилы Вера и Альбина наверняка сильно трудятся. Безусловно, популярность коллектива сейчас немного подупала. Это логично, ведь человек, который там проработал шесть лет, ушел. Люди просто ко мне привыкли, к моему образу. Я не пытаюсь сейчас отслеживать работу «ВИА Гры». Наверное, если бы меня выгнали, я может быть и искала какие-то изъяны в их работе. Но я сама ушла, предупредила за 4 месяца, что бы мне нашли замену. - Вы достаточно часто в интервью говорите, что это все в прошлом, сейчас новая жизнь, в которую не хотите переносить ничего с тех времен. Вам действительно легко перечеркнуть все, что было в прошлом и начать жизнь с чистого листа? - Наверное, да. Все, что я делала в своей жизни, делалось очень легко, потому что я этого очень хотела. Первое такое волевое решения я приняла еще в достаточно юном возрасте, - наперекор своим родным, пошла учиться в педучилище. Уехала из родного города. Мне просто не было куда дальше там развиваться. Наверное, это присуще многим провинциалам. Сначала уехала в Хмельницкий, три года там проучилась, протанцевала. Это был первый шаг, который дался достаточно легко, конечно, скучала за домом. Потом переехала в Киев, началась работа в «ВИА Гре». Там адаптация проходила чуть сложнее. - Комментируя тему вашего возможного возращения в шоу-бизнес, вы как-то сказали: “будь моя воля, я бы в этот бизнес не возвращалась”. Почему? Неужели там настолько плохо? - Бывают разные периоды в жизни. Сначала было очень интересно, я очень искренне относилась к своей профессии. Когда видишь другие стороны медали, разочаровуешся. Наверное, я слишком близко все принимала к сердцу. Может, надо было быть просто куклой и оставаться в группе дальше, но я так не смогла. Это совершенно не относиться к нашим продюсерам, я о шоу-бизнесе в целом. Пока на сцену не хочу. Зачем заниматься тем, чем уже занималась? Не люблю останавливаться на достигнутом, нужно искать новые грани для самовыражения. Сейчас увлеклась классической музыкой, занимаюсь профессионально, разрабатываю академический вокал. - Классикой увлеклись, а кино не интересует. Никто с наших режиссеров не предлагал вам сняться в кино? - Были предложения сняться в фильме «Вий» на современный лад, сыграть ведьму. Но как-то не сложилось. Также предлагали в сериале сниматься, сыграть главврача, но я отказалась. А вот в «Вие» я бы сыграла, мне нравиться классика. - Как считаете, что в нашей стране грязнее: политика или шоу-бизнес? - Трудно сказать, я ведь в политике не задействована. Наверное, они на одном уровне – все эти интриги, разборки. Но, конечно же, у каждой профессии есть свои нюансы, свои плюсы и минусы… - Как в целом оцениваете уровень украинских исполнителей. Сколько процентов в нашем шоу-бизнесе таланта, а сколько певцов вытянутых за уши? - Сейчас на нашей эстраде мало кто поёт душой, искренне обращается к залу. А это, я считаю, самое главное. При наличии хорошего вокала, но без души - всё это смотрится холодно, негармонично и поэтому отталкивает зрителя. На нашей эстраде мне нравится, как работает Ира Билык, она выделяется на фоне всех остальных. - Надя, вы ведете программу с таким романтическим названием: “Неймовірні історії кохання”. В вашей жизни сегодня есть такая история? - (радостно) Сегодня существует, и завтра будет. - “У меня были мужчины, которых я любила. Но таких, которые относились бы ко мне так, как я мечтаю, мало”. А про какого вы мечтали? И вообще, нужно ли создавать себе идеалы? - Нет, идеалов не нужно создавать. Если женщина любит себя, если она самодостаточна, то и мужчина возле нее поймет, каким ему нужно быть. Если мы живем с каким-то страхом, боимся потерять человека, пытаемся его изменить – это не правильно. В первую очередь нужно менять себя. А вообще мы притягиваем к себе себя подобных. - Ваш сын сей час живет с мамой в Италии. Вы не связываете его будущее с Украиной? - Да нет, они уже вернулись домой. Относительно будущего. Он это сам решит, когда вырастит. Конечно, я хочу, чтобы он увидел мир. Все будет зависеть от его вида деятельности. А вообще, ему только 4, но у него достаточно решительный уже характер. - Говорят, что самое главное, святое, что может сделать женщина – это подарить новую жизнь. Вы эту миссию частично уже реализовали. Чего еще стремитесь достичь в жизни, чтобы в старости не было стыдно за зря прожитые годы? - Ничего не планирую на будущее, радуюсь сегодняшнему дню. Я счастлива, меня переполняют эмоции, и у меня нет страха, что в будущем буду о чем-то жалеть. Главное совмещать приятное с полезным.