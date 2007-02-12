Звездные травмы

Первой жертвой красивого, но коварного льда стала известная певица «девушка с гитарой» Мария Бурмака. На съемках программы для одного из ведущих украинских телеканалов она, случайно столкнувшись с катающейся парой, неудачно приземлилась на лед, в результате чего получила сложный перелом плечевой кости правой руки. «Конечно, очень обидно, что так произошло, я ведь с детства очень хорошо каталась на коньках и каждые выходные мы с дочкой выходили на лед. А тут такое нелепое падение. Но я никого не виню. Просто так встали в тот момент звезды», - расстроенным голосом рассказала Мария. Программу с участием Бурмаки все-таки отсняли. Даже зафиксировали на камеру её падение. Правда, сама певица теперь смотреть свой крах по ТВ не намерена. Ведь из-за травмы пришлось отменить все концерты. Три недели она пробудет в гипсе. «Это так неудобно», - пожаловалась артистка, - «Гипс очень большой, почти на полспины. И рука к ней примотана так, что невозможно пошевелить. Приходиться все делать левой рукой». За несколько дней Мария научилась левой рукой управляться по хозяйству, готовить и даже ровно наносить макияж. Кроме того, потерпевшей помогает дочка и ее няня. «Я не могу сидеть все время в четырех стенах. Иногда встречаюсь с друзьями. А теперь вот подумала, может, не все выступления нужно отменять. Играть на гитаре я, конечно, не могу, но петь - запросто», - говорит Бурмака. Мария Бурмака не единственная звезда, пострадавшая на льду. Он принес травмы многим участникам красивых и завораживающих шоу «Танцы на льду» и «Звезды на льду», которые сейчас демонстрируют и по украинским каналам. Одной из первых из звездного строя вышла известная российская певица, которая вскоре станет мамой, Глюкоза. На первой же тренировке с партнером Антоном Сухарулидзе она упала и вывихнула ногу. С катка певицу увезли на «скорой». Врачи категорически запретили любые нагрузки. Естественно, шоу пришлось оставить. Больше месяца Наташа передвигалась, опираясь на палочку, а несколько концертов отработала сидя на сцене на стульчике. Подобную травму во время тренировок на льду получил и известный прибалтийский актер Ивар Калныньш. Правда, один раз он на лед таки вышел, а во время подготовки следующего номера получил сильное растяжение мышц. На этом ледовая карьера 58-летнего покорителя женских сердец закончилась. Зато Ивар прекрасно чувствует себя на лыжах. По горным склонам он передвигается куда увереннее и пока избегает неприятностей. Жертвой телевизионного шоу стал и известный музыкант Сергей Галанин, выступавший в паре с прославленной фигуристкой-одиночницей Марией Бутырской. Из-за постоянных трений с партнершей рокер постоянно нервничал, ноги будто не слушались его. Все шло наперекосяк. Маша постоянно выговаривала ему, мол, ничего ты не умеешь и уже не сможешь. Но он упорно тренировался, пытаясь доказать обратное. На одной из репетиций Галанин повредил колено, позже уже во время выступления Бутырская, которая должна была проехать у него между ног, «застряла» и хорошенько двинула его в бедро. Стоит ли напоминать, что после этого между звездами спорта и музыки разразился закулисный скандал, и в следующий тур они уже не вышли. Не смогла преодолеть трудности фигурного катания и сексапильная красотка Лада Дэнс. "Когда я давала свое согласие участвовать в проекте, то была полностью уверена, что умею кататься на коньках, - смеется Лада. - Думала, что всех здесь уделаю. А оказалось, на льду я держусь как одно всем известное животное! Но ничего, буду стараться", - говорила она в начале шоу, но после серии падений и честно заработанных синяков, певица не могла одевать на свои выступления любимые короткие юбки. Поэтому Лада решила, что жертвовать телом даже ради красивого шоу не стоит. А вот бывший участник группы «Смеш» Сергей Лазарев к победе шел упорно, превозмогая боль. Во время выступления, он резко сел на шпагат и… едва поднялся. «Мне было так больно, что я чуть сознание не потерял. Я лежал на льду и не мог встать, даже говорить было трудно», - потом признался он. Врачи оказали ему первую помощь, заморозили потянувшуюся мышцу, и Лазарев, собравшись с силами, продолжил выступление. «Каждое движение давалось мне с большим трудом. Но я сцепив зубы продолжал танцевать, а когда на меня наводили камеру, улыбался, словно ничего и не было», - рассказал по окончанию шоу певец. Усиленными тренировками в проекте «Звезды на льду» разбудила старые травмы российская красавица Оксана Федорова. После нескольких репетиций она уже не могла встать на ногу. Дело в том, что в детстве Оксана получила очень серьезную травму колена, которая, кстати, и помешала девочке сделать карьеру танцовщицы, о которой она тогда так мечтала. «В 8 лет я на школьном дворе упала в люк, заросший травой, - рассказывает Оксана. - И напоролась там на кусок арматуры. Слава Богу, он прошел мне через колено и задержал падение! Так бы упала на самое дно, и неизвестно, выжила ли бы. До кости все было выворочено. До сих пор остался шрам в виде креста". Кстати, этот шрам и сейчас «украшает» колено красавицы. Она всерьез задумывается о том, чтоб избавиться от неприятных воспоминаний детства. Ну а рекордсменом среди российских звезд по травматизму стал известный телеведущий Андрей Малахов. После участия в проекте «Сердце Африки» экзотический вирус отправил его почти на месяц в инфекционную больницу», некоторое время спустя Андрей снова оказался на больничной койке с подозрением на гепатит В, но, к счастью, диагноз не подтвердился. Кроме того, участие в проектах «Большие гонки», а потом и «Звезды льду» стоили телеведущему не менее серьезных неприятностей. Хоть Андрей стойко боролся с болячками, первая же тренировка на льду заставила телезвезду опуститься на четвереньки. При официальном «на камеру» знакомстве со своей партнершей в шоу - участницей «Блестящих» Анной Семенович - Малахов оказался в Первой московской городской больнице с диагнозом сильный ушиб мягких тканей. Последующие после травмы две недели Андрей появлялся на тусовках, опираясь на массивную деревянную палку. Cам Андрей считает, что уже устал от всевозможных реалити-шоу, от которых, кроме травм и подорванного здоровья, он ничего не получил. За пару дней до шоу «Звезды на льду» он участвовал в проекте «Большие гонки», в котором серьезно травмировался во время конкурса с быками. "Мне казалось, бык порвет меня на куски у всех на глазах. В итоге я остался жив, но получил множество синяков и ссадин. На большом пальце ноги – трещина», - жаловался Малахов. Телеведущему пришлось лечиться три месяца. «А потом как ни в чем не бывало, мне позвонили и предложили выйти на лед. Ты же лицо канала, мы тебя раскрутили, с помойки достали, сделали из тебя звезду, иди катайся! Я стал на коньки. Начал тренироваться. Три раза поменяли мне партнершу. Потом назначили Анну Семенович. Тридцать минут снимали, как мы катаемся. Я упал. И вот новая травма, и все повторяется, как в плохом шлягере... Я опять сам занимаюсь своим здоровьем... А ведь был на всех рекламных плакатах "Звезд на льду", но никто не вспомнил, не позвонил... ", - жалуется теперь Малахов и утверждает, что никакой обещанной страховки он не получал. Хотя за неприятности со здоровьем руководство телеканалов в качестве утешения пообещало пострадавшим по 25-50 тысяч евро страховки. Старые травмы не позволяют многим артистам не то что заниматься спортом или танцевать, но и вести полноценный образ жизни. К этой категории пострадавших звезд можно отнести известных певиц Татьяну Овсиенко, солистку ВИА Гры блондинку Веру Брежневу и Анжелику Рудницкую. Серьезные травмы позвоночника едва не лишило красоток профессии и вообще возможности передвигаться без инвалидной коляски. Бывшая киевлянка Таня Овсиенко в 1989 году по дороге с одной концертной площадки на другую попала в автомобильную аварию. «Наш водитель разворачивался в неположенном месте, в итоге в дверь с моей стороны на скорости врезалась машина, - вспоминает Татьяна. – Дальше я ничего не помню. Была без сознания. Очнулась уже в Институте Склифосовского. У меня было сильнейшее сотрясение мозга, поврежден позвоночник и связки на ноге. Склиф в то время был переполнен, я лежала в коридоре. Вскоре меня забрали домой». Тогда врачи давали неутешительные прогнозы по поводу того, сможет ли Таня самостоятельно ходить. Ей обещали инвалидность. Но возвращаться в Киев Овсиенко не собиралась. Только смогла подниматься с постели, сразу же отправилась на гастроли. «Ребята из группы носили меня на носилках из поезда в гостиницу и на концертные площадки», - рассказывает Таня, а на сцене ставили для меня стульчик. В темноте выносили меня и усаживали на него. Зрители думали, что это номер такой и надо сказать были от него в диком восторге». К счастью, через время Татьяна нашла хорошего специалиста, который избавил её от постоянной боли и настоятельно просил поберечься. А два года назад во время съемок новогодней программы Овсиенко неудачно спрыгнула со стола на высокие каблуки и потеряла сознание. Из-за этого некоторое время певица провела в Швейцарском реабилитационном центре, где ей в течение месяца врачи запрещали передвигаться без инвалидной коляски. Сейчас Татьяна, слава Богу, чувствует себя нормально. Но от экстремальных видов спорта не отказывается. Еще одна украинская красотка участница сексапильного трио Вера Брежнева тоже получила подобную травму. В прошлом году певица вместе дочуркой Сонечкой решила отправиться на элитную базу «Буковель» в Карпатах. Поддавшись модному веянию, Вера тоже решила встать на лыжи. Но первая же попытка едва не закончилась трагедией. Хоть певица и спускалась с горы под чутким руководством опытного инструктора и в полной лыжной экипировке, потеряла равновесие и грохнулась в жесткий снег. Подняться самостоятельно она уже не смогла. Отдых был окончательно испорчен. Пришлось срочно возвращаться в Киев и обращаться за помощью к врачам. Эскулапы поставили певице неутешительный диагноз - перелом на уровне пятого крестцового позвонка со смещением и приказали лежать только та животе и только на жесткой поверхности. На месяц певица выбыла из гастрольного графика группы, но смогла все-таки вернуться в строй. Правда, особым здоровье в ВИА Гре, по утверждению одной из бывших участниц группы Светланы Лободы, никто из девушек не обладает. «Девочки страдают остеохандрозом!», -- утверждает Светлана. Если бы не массажист, который постоянно рядом, не представляю, как бы они пели и соблазнительно улыбались... У меня тоже начались проблемы с позвоночником, хотя я всего пять месяцев с ними провела. Постоянно в дороге, со скрюченной спиной. Случались такие приступы, что было невозможно терпеть боль. Не из-за этого ли хронического заболевания "виагр" и пострадала Вера: ее больная спина не выдержала самого обычного падения на горке? А вот еще одна певица - Анжелика Рудницкая - лишилась возможности передвигаться, как говориться, на ровном месте. Девушку парализовало ни с того, ни с сего. «Это было так прозаично, что стыдно даже рассказывать», - говорит Анжелика, - «Шла утром, чихнула - и что-то будто сломалось в пояснице. Я еле добралась до кухни и... легла на пол, под ноги к маме. Она как раз у меня гостила. Мама говорила, что мое лицо в тот момент стало зеленым, как трава. Она испугалась до смерти. Но тут я открыла глаза и сказала: "Мама, у меня съемка! Я не могу подвести людей! Сама встану и пойду!" Умудрилась как-то умыться и накраситься. Но выйти из ванной не смогла: левая нога совсем не слушалась. Сначала Анжелика с мамой и подумать не могли, чем все обернется. Даже врача не вызвали. Но через пару часов вынуждены были это сделать, поскольку Анжелика не могла уже подняться с постели. "Ты падала?" - "Нет..." - "Ты попадала в аварию?" - "Ни разу!" - "Что было?" - "Просто шла по коридору и чихнула..." Все поражались: ну как такое может быть?, - вспоминает теперь Рудницкая, - Врачи остановились на том, что, очевидно, дала знать о себе какая-то застарелая травма позвоночника, полученная мною в детстве. Ведь я занималась дзюдо. Но ни я, ни мама так и не смогли вспомнить об этой травме. А незадолго до болезни я снялась для журнала "Белье". И, выслушав врачей, мама поставила свой "диагноз": "Не надо было тебе раздеваться, дочка! Все беды пошли оттуда!.." Кстати, вылечилась Рудницкая точно также, как и заболела – лежала-лежала, мечтала-мечтала, вышивала картины и твердо верила, что скоро поднимется. И сила духа победила.