В Лос-Анджелесе вручили премию Grammy (ФОТО)

. Dixie Chicks прославились не только благодаря своему творчеству, но и политической позиции. В 2003 году коллектив выступил с резкой критикой решения президента США начать войну в Ираке.. Однако в этом году Dixie Chicks сумели взять реванш.Песня группы Not Ready to Make Nice признана "лучшей записью года" и "лучшей песней года", а альбомполучил награды в номинациях "лучший альбом года" и "лучший альбом в стиле кантри".В номинации "Лучшее женское исполнение поп-композиции" победилас песней Ain't No Other Man.Лучшим поп-дуэтом была признана композиция For Once In My Life в исполненииА Black Eyed Peas с песней My Humps стали лучшей группой-исполнителем поп-композиции.. Ее последнюю работу Confessions On A Dance Floor признали "Лучшим танцевальный альбомом".Признанный мэтр рок-музыки Боб Дилан был отмечен в номинации "Лучшее сольное вокальное исполнение рок-композиции" за песню Someday Baby.Группавзяла сразу три награды: за лучший рок-альбом года (Stadium Arcadium), за лучшее групповое исполнение рок-композиции (Dani California) и за лучшую песню в стиле рок (Dani California).Мэри Джей Блайдж в этом году тоже взяла сразу три "граммофончика".Другими обладателями статуэток в виде золотого граммофончика стали, и многие другие.А вот российскому камерному ансамблю "Солисты Москвы" и его художественному руководителю и дирижеру Юрию Башмету не удалось получить премию.В категории "Лучшее исполнение в составе малого ансамбля", на соискание которой были выдвинуты российские исполнители, приз получили Лос-Анджелесская Капелла исполнителей камерной музыки и дирижер Питер Рутенберг, сообщает РИА "Новости".