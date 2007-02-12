В Лос-Анджелесе вручили премию Grammy (ФОТО)

В Лос-Анджелесе состоялась очередная, уже 49-я по счету церемония вручения премии Grammy. Настоящими триумфаторами премии в этом году стали Dixie Chicks.
Женское трио из Техаса получило заветные статуэтки во всех пяти заявленных номинациях. Dixie Chicks прославились не только благодаря своему творчеству, но и политической позиции. В 2003 году коллектив выступил с резкой критикой решения президента США начать войну в Ираке. После этого популярная группа буквально за одну ночь исчезла из радиоэфиров. Однако в этом году Dixie Chicks сумели взять реванш.
Песня группы Not Ready to Make Nice признана "лучшей записью года" и "лучшей песней года", а альбом Taking the Long Way получил награды в номинациях "лучший альбом года" и "лучший альбом в стиле кантри".
В номинации "Лучшее женское исполнение поп-композиции" победила Кристина Агилера с песней Ain't No Other Man.
Лучшим поп-дуэтом была признана композиция For Once In My Life в исполнении Тони Беннетта и Стиви Уандера.
А Black Eyed Peas с песней My Humps стали лучшей группой-исполнителем поп-композиции.
Не осталась без Grammy и Мадонна. Ее последнюю работу Confessions On A Dance Floor признали "Лучшим танцевальный альбомом".
Признанный мэтр рок-музыки Боб Дилан был отмечен в номинации "Лучшее сольное вокальное исполнение рок-композиции" за песню Someday Baby.
Группа Red Hot Chili Peppers взяла сразу три награды: за лучший рок-альбом года (Stadium Arcadium), за лучшее групповое исполнение рок-композиции (Dani California) и за лучшую песню в стиле рок (Dani California).
Мэри Джей Блайдж в этом году тоже взяла сразу три "граммофончика".
Другими обладателями статуэток в виде золотого граммофончика стали Джастин Тимберлейк, группа "Бон Джови", Брюс Спрингстин, и многие другие.
А вот российскому камерному ансамблю "Солисты Москвы" и его художественному руководителю и дирижеру Юрию Башмету не удалось получить премию.
В категории "Лучшее исполнение в составе малого ансамбля", на соискание которой были выдвинуты российские исполнители, приз получили Лос-Анджелесская Капелла исполнителей камерной музыки и дирижер Питер Рутенберг, сообщает РИА "Новости".
Песня группы Not Ready to Make Nice признана "лучшей записью года" и "лучшей песней года", а альбом Taking the Long Way получил награды в номинациях "лучший альбом года" и "лучший альбом в стиле кантри".
В номинации "Лучшее женское исполнение поп-композиции" победила Кристина Агилера с песней Ain't No Other Man.
Лучшим поп-дуэтом была признана композиция For Once In My Life в исполнении Тони Беннетта и Стиви Уандера.
А Black Eyed Peas с песней My Humps стали лучшей группой-исполнителем поп-композиции.
Не осталась без Grammy и Мадонна. Ее последнюю работу Confessions On A Dance Floor признали "Лучшим танцевальный альбомом".
Признанный мэтр рок-музыки Боб Дилан был отмечен в номинации "Лучшее сольное вокальное исполнение рок-композиции" за песню Someday Baby.
Группа Red Hot Chili Peppers взяла сразу три награды: за лучший рок-альбом года (Stadium Arcadium), за лучшее групповое исполнение рок-композиции (Dani California) и за лучшую песню в стиле рок (Dani California).
Мэри Джей Блайдж в этом году тоже взяла сразу три "граммофончика".
Другими обладателями статуэток в виде золотого граммофончика стали Джастин Тимберлейк, группа "Бон Джови", Брюс Спрингстин, и многие другие.
А вот российскому камерному ансамблю "Солисты Москвы" и его художественному руководителю и дирижеру Юрию Башмету не удалось получить премию.
В категории "Лучшее исполнение в составе малого ансамбля", на соискание которой были выдвинуты российские исполнители, приз получили Лос-Анджелесская Капелла исполнителей камерной музыки и дирижер Питер Рутенберг, сообщает РИА "Новости".