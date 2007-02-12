«Танцы со звездами-2» Кто на новенького?

Надо сказать, вдохновители проекта Влад Ряшин и Алексей Гончаренко, весь список счастливчиков держат в строжайшем секрете и не поддаются ни на какие мольбы журналистов хоть чуть-чуть приоткрыть завесу над тайной. Мол, так надо: а то «пролетевшие» звезды обидятся. Можно подумать, они потом не обидятся! С другой стороны, такое молчание похоже на весьма грамотный пиар-ход: обстановка вокруг искусственно нагнетается и даже тому, кому было глубоко наплевать, кто там и с кем будет выделывать коленцами, вдруг становится интересно. Но, как вы понимаете, даже из штаб-квартиры ЦРУ бывает утечка информации… Во-первых, уже абсолютно точно известно, что ведущие останутся прежние – Тина Кароль и Юра Горбунов. Кароль, кстати, по рейтингам популярности оставила далеко позади себя все своих конкуренток. А если прибавить еще недавний скандал с «разводом» певицы с ее продюсером Олегом Черным, в результате чего имя Кароль еще чаще замелькало на страницах печати, то совершенно ясно: все остальные могут идти принимать ванную, одевать пижаму и садиться к экранам смотреть, как Тиночка заговаривается, произнося очередную реплику, написанную для нее ребятами из «95-го квартала». Кстати, о «95-м…». Оказывается, блестящие реплики, вопросы и репризы писали для телеведущих «Танцев» эти бывшие КВН-щики. Они же и распределили роли – Юра умный и юморной, а Тина – классическая блондинка. Понимайте это, как хотите. Но как теперь будет со сценарием, не понятно. Говорят, начальство телеканала «Интер» сильно позавидовало высоким рейтингам проекта «Танцы со звездами» на «плюсах», который зашкалил аж за 50% всего теленаселения страны, и …сделало ход конем. Дело в том, что с этого сезона начинается новая программа на «Интере» с участием того самого «95-го квартала» и якобы ребятам запретили сотрудничать с другими проектами. В том числе – писать сценарии для «Танцев». Не известно, будет ли пользоваться зрительским успехом новое начинание КВН-щиков, но с халтурками им явно придется завязать. Руководители «Танцев» хотели было провести рокировку с судьями. Поговаривают, появилась идея заменить Коляденко на Коляденко. В смысле – Елену, руководителя балета «Freedom», с которым с удовольствием выступают Лолита Милявская, Асия Ахат и другие звезды, на Дмитрия, экс-бой-френда Ирины Билык. (У него тоже есть собственный балет – «Арт-классик» называется). Интересно, что Ирину Билык тоже рассматривают, как потенциальную участницу проекта. Во всяком случае, еще пару недель назад во время съемок клипа Алины Гроссу, в котором участвовала Ира, всех лишних «акул пера» выгнали, чтобы в обстановке строжайшей секретности записать ее интервью для «Танцев». Уже по этому факту можно судить, что, скорее всего Билык попала «в святая святых». Певица, кстати, тут же воспротивилась, чтобы ее танцевальные успехи оценивал бывший кавалер. Оно, конечно, профессионализму не должны мешать такие условности, но, наверное, так будет правильнее. Поговаривали, будто сам Влад Ряшин пригласил участвовать в проекте ведущих с «1+1» Анну Безулик и Людмилу Добровольскую – еще на финальном шоу прошлогодних «Танцев». Видать, от избытка чувств. Причем дамы даже с радостью согласились. Однако эти разговоры остались только разговорами. Барышни так загружены в телеэфирах, что явно не смогут достаточно уделять внимания тренировкам. А в результате может получиться такой же облом, как с Анатолием Борсюком, который вылетел, помнится, первым с танцевального марафона. В ожидании вердикта пришлось долго томиться Светлане Лободе, Лилии Подкопаевой, модели Инне Цимбалюк, дуэту «Алиби». Что касается сильной половины, то на участие в «Танцах со звездами 2» претендуют Фагот (Олег Михайлюта) из «ТНМК», телеведущий Максим Нелипа, Олег Скрипка, Александр Пономарев, Виктор Павлик, Геннадий Витер. Преемником Владимира Зеленского из «95-го квартала», а заодно и бритоголового Влада Ямы, во втором проекте станет Евгений Кошевой. Виктор Павлик успел даже обзавестись двумя парами специальных танцевальных туфель. «А они очень не дешевые!» - признался нам артист. Но после того, как он вернулся из Италии, ему так никто с проекта и не позвонил. В общем, Павлик все еще под вопросом. Уже точно известно, что Александр Пономарев «прошел». Единственное, певец выставил организаторам шоу условие – если вдруг Куся (новая супруга артиста Виктория) начнет рожать, плюну даже на прямой эфир. Но, кажется, ради харизматичного «Серебряного голоса» Украины, организаторы готовы пойти на такой риск. С лидером «ВВ» Олегом Скрипкой, Максимом Нелипой, Евгением Кошевым – также вопрос решен. Хотя сами артисты молчат, как будто в рот воды набрали: условия контракта. Точно известно, что поборются за победу экс- гимнастка Лиля Подкопаева, Максим Нелипа, Женя Кошевой ,Снежана Егорова, Светлана Лобода. Что же касается, их партнеров – профессиональных танцоров. Увы, мы не увидим в новом проекте ни красавца Влада Ямы, ни прелестной Алены Шоптенко. «Команда профи» будет полностью обновлена. Но ведь и они скоро станут звездами?