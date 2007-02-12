Тина Кароль меняет мужчин, как перчатки (Эксклюзивные подробности)

На презентацию своей новой команды Тина Кароль пришла обновленной: с длинной белой косой и в пестром сарафанчике от дизайнера Ольги Навроцкой. Гостей презентации встречали плакатами «Весна пришла» и каждому дарили по белому тюльпану. Любопытно, что в прошлом году Киев был увешан баннерами, на которых красовалось лицо Юлии Тимошенко с надписью «Весна прийде…». «Думаете, я зря косу заплела!» - пошутила певица в ответ на вопросы журналистов, не содержится ли в ее новом лозунге намек на Леди Ю. Правда, как стало понятно, в отличие от Тимошенко, певица в оппозицию даже своему бывшему продюсеру идти не собирается. Не смотря на то, что он высказывался о ней в прессе весьма нелицеприятно. «Постараюсь помнить только лучшее и идти вперед с гордо поднятой головой, - сказала Тина. – Стараюсь ни на кого не держать зла. Так что пусть то, что было между нами, останется за кадром. А если встречу Олега, пожму ему руку! Ведь вдвоем мы преодолели очень многое . Я благодарна Богу и нашей команде за все свои успехи. Мы трудились. Бывают разные этапы, но мы действительно добились очень многого вместе, и я не беру весь успех на себя ни в коем случае, каждый из нас вкладывал свою долю. Но нельзя запретить мечтать о лучшем». «Буду теперь для Тины снимать клипы бесплатно», - утверждает новоиспеченный продюсер-режиссер Алан Бадоев. И это позволит его подопечной существенно экономить финансы. Ведь работа Бадоева в последнее время стала стоить немалых денег. Поговаривают, что его гонорар за клипы Пугачевой и Меладзе подскочили до 10 тысяч евро. В то время как другие именитые украинские режиссеры получают в три-пять раз меньше. Из прежней команды к Тине перешла ее прежний продюсер Олеся Рябинина. Генеральным директором созданной «Tina Karol Company» назначен Максим Бахматов ( Ледокол из «Комедии Клаб»), он курирует менеджмент и коммерческие вопросы. Тина сейчас просто переполнена творческими планами. В частности, артистка поведала журналистам, что станет лицом новой программы Министерства культуры, направленной на популяризацию школьной формы. Тина сама не прочь разработать новые модели одежды для школьников, которые буде пропагандировать. «Хочу стать лицом украинской школьной формы. Она должна быть ярких цветов, чтобы ее носили с радостью» - комментирует артистка. Помимо этого Тина, ставшая недавно послом ООН от Украины по вопросам молодежи и гендерной политики, примет участие в социальных программах ООН по поддержке бездомных детей, а также борьбе со СПИДом и наркоманией. В планах артистки также написание мемуаров о своей жизни в искусстве – закулисных интригах, друзьях и недругах, а также личной жизни, точнее последствия ее отсутствия у артистов.