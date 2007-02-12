Наталья Подольская: Мне пора стать мамой

12 февраля 2007, 16:25

Свадебная церемония Владимира Преснякова и Натальи Подольской прошла в Америке в узком кругу друзей. Для Натальи это был сюрприз: о том, что любимый решил узаконить их отношения, она узнала только в день бракосочетания.

Сейчас молодожены вернулись в Москву и готовятся к переезду в новую квартиру. Наталья Подольская рассказала о самых сокровенных планах. - Как вы себя чувствуете в роли жены? - Особо ощущения не изменились. Я и до этого была уверена в Володе. - Свадьба, которая состоялась в Лас-Вегасе, подкрепила эту уверенность? - Думаю, что да... Я уверена, что наши отношения искренние и серьезные. - Свадьба была для вас неожиданностью? - Эта идея пришла в голову Вове. Он мне ничего не говорил. 22 января за нами заехал наш друг, который живет в Лас-Вегасе. Володя попросил меня одеться нарядно. Попросил надеть рубашку, которую мы с ним вместе покупали в Москве, она ему очень нравится. Мы сели в машину и поехали смотреть город. Вдруг друг говорит: «Давайте заедем на минутку вот в это здание». Там он нам дал два листочка, это были какие-то заявления. Я спрашиваю: «Володя, что это?» А он отвечает: «Грин-карту будешь получать, заполняй анкету!» И тут я все поняла и рассмеялась от счастья! Кольца - Мы заехали в первый попавшийся магазин и там купили обручальные кольца. Они абсолютно одинаковые, из серебра, без камней. И хотя в наших планах обменяться настоящими кольцами, эти, первые, для нас много значат, мы их обязательно сохраним. Кстати, при обмене кольцами был такой смешной момент... У Вовы были в руках очки, он занервничал. Ему нужно было надеть кольцо на мою руку и произнести слова, а потом то же самое должна была проделать я. А он почему-то надел кольцо себе, потом мне... Была такая путаница! (Смеется.) После этого мы поехали в ресторан отмечать свадьбу шампанским. - А подарки были? - Были, но раз свадьба получилась спонтанная, то и подарки были такими же. Друзья нам подарили интересные сувениры. А мы с Володей подарили друг другу себя! У нас весь январь был медовый месяц. Сначала мы были во Франции в горах, а потом вернулись на несколько дней в Москву и опять поехали путешествовать в Америку. Так что у нас получилось так, что медовый месяц был до свадьбы. Радость - А не хотите ли вы повенчаться в России? - Вы знаете, я уже поняла, что в нашей жизни все происходит само собой. Например, мы рассчитывали в этой нашей съемной квартире прожить три месяца, а живем уже год. Так что мы ничего не планируем. Мы живем и наслаждаемся. А в Америке мы, можно сказать, уже венчались, ведь все происходило в церкви. Кстати, в той самой церкви, где венчался Бон Джови. - А как отреагировали на события в вашей жизни мама и сестренка? - Реакция была бурной. Я им сообщила об этом по телефону из Америки, а они сказали: «Да ладно! Вы шутите?» Но очень обрадовались. А вчера мама мне прислала СМС: «Читаю газету, где написано, что вы поженились, и плачу. Я так хочу, чтобы вы были счастливы!» Конечно, родители рады. Они очень меня любят. Мы постоянно созваниваемся. Мы уже не живем вместе год, но все равно мама - это святое. Квартира - Наталья, а когда вы переедете в свое новое жилье? - Как только отремонтируем квартиру. Осталось только доделать полы и внести мебель. Она в центре Москвы, в «Золотых ключах». Нашими соседями будут Елена Воробей и Юля Караулова, моя подружка. Кажется, еще Тимати... - Говорят, вы с Володей записали песню дуэтом... - Да, это действительно так. Она называется «Стена». Это очень старая Володина песня, которую он редко исполнял. Я бы хотела, чтобы мы записали даже совместный альбом. Мы мечтаем о детях - Наталья, одно время ходили слухи, что вы и Володя по каким-то причинам не можете завести детей. Даже наша газета, чего уж греха таить, писала об этом. Но сейчас мы знаем, что эта информация была неверной и приносим вам свои извинения. - Как и любая женщина, я собираюсь стать мамой. И намерена сделать это в ближайшее время. Ради этого даже согласна приостановить свою сценическую деятельность. Потому что процесс воспитания ребенка очень сложный, он требует самоотдачи, эмоций. Мне уже действительно пора стать мамой, будильник прозвенел. Но пока что я не в положении. Все впереди!

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