Светлана Лобода не угодила режиссеру профилем (ФОТО)

Роль гадкого мальчишки в клипе досталась Евгению Кошевому, актеру студии «95 квартал». Полуголого парня прикрутили в не отапливаемом павильоне к вертушке и крутили до тех пор, пока Женя не взмолился о пощаде: «Меня тошнит, остановите эту хрень, а то я вам всю площадку испачкаю». «Хрень» остановили, и отпустили актера отдыхать. Ему еще предстояло принять участие в съемках интимных сцен со Светланой. Певице очень не хотелось, чтобы кто-то из фотокорреспондентов заснял это, поэтому самое интересное снимали глубокой ночью. На раскадровке эти моменты выглядели интригующе: полуобнаженная Светлана возлежит на диване, а «гадкий мальчишка» тянется к ней с поцелуями. Клип именно в стиле китч решил снимать Алан. «Расставаться нужно весело, и показывать только хорошие эмоции», - прокомментировал режиссер. Сама Светлана в новом видео примерила на себя аж девять образов. Все костюмы для певицы готовила стилист Ольга Навроцкая. Первым в кадре был образ, навеянный русскими национальными мотивами. Короткое прозрачное золотистое платье и кокошник (кокошник последнее время стал особенно популярным головным убором среди столичных клипмейкеров). Кокошник сделали из простого картона. Алан все время переживал, чтобы в кадре этого не было заметно, и уговаривал актрису не поворачиваться в камеру в профиль. «Только не поворачивайся в профиль, эта штука некрасиво смотрится!». Вместо микрофона Свете дали в руки одноглазого мужчину на палочке (своеобразная форма микрофона навеяна, судя по всему, творчеством Сальвадора Дали). Русские мотивы прослеживались в балалайке, тоже созданной в виде мужского торса. На подтанцовке в этом кадре у Лободы были снова таки полуобнаженные ангелы и дьявол. Режиссер все нахваливал работу Светы, но особенно ему понравились ангелы. «Хорошо ангелы в конце закончили, молодцы!» Когда начали снимать Свету в следующем образе девочки-пионерки, выяснилось, что режиссер категорически против того, чтобы показывать в кадре профиль певицы, и штука, которая «некрасиво смотрится», была вовсе не головным убором. Кокошника уже в помине не было, а замечания Бадоева остались прежними: «Не поворачивайся в профиль, это худшее, что ты могла сделать. Прямо держи лицо, я сказал». Светлана мужественно выдерживала все замечание режиссера, и, прикусив пухлые губы, виду не подавала, что ей это неприятно. Так и продолжали: певица меняла образы (простая дурочка, летающая фея, китайская испанка, шаманка и т.д.), а комментарии Бадовева оставались прежними.