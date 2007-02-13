Дети Сильвестра Сталлоне ненавидят Рэмбо

6 июля Сталлоне стукнет 61 год. Невероятное возвращение на ринг и на большой экран актер и режиссер, похоже, состоялось. Со Сильвестром Сталлоне беседует корреспондент немецкой газеты «Вельт».

- О чем вы думаете, когда слышите название таких фильмов как «Ангел мести» или «Гонщик»?

- О Боже, это было единственное, что мне тогда предлагали. А я вообразил себе, что лучше снимать что-то, чем совсем ничего. Иногда лучше заниматься этим, чем совсем ничего не делать.

- Но вы же понимаете, какой это «трэш».

- Имей хоть каплю оптимизма. Ты, вероятно, думаешь, что любой из этих фильмов должен быть хитом, как «Криминальное чтиво». Официально признано, один из лучших сценариев, которые я когда-либо написал, был «Гонщик».

- Вашему другу Арнольду Шварценеггеру такой провал не грозил.

- Потому что он тертый калач. Он работал с хорошими режиссерами и кинопрокатчиками. Я, напротив, о любой картине думал, что «это всего лишь роль. Ты получаешь за это деньги и неважно, кто будет режиссером». Во время съемок фильма-катастрофы «Дневной свет», действие которого происходит в туннеле под автострадой, с концепцией было все в порядке, только исполнение ужасным.

- Жалеете ли вы о своих ошибках?

- С точки зрения сегодняшнего дня нет. После такого опыта успех «Рокки Бальбоа» оказывается еще более приятным.

- Не была ли идея создания «Рокки VI» абсурдной? .

- Полностью с вами согласен. Но это часть интриги: Рокки знает, что боксеры не принимают его больше всерьез.

- Каковы же положительные ожидания?

- «Рокки V» был очень плохой фильм без души. Когда в 1996 году я снимал фильм «Полицейские», мои поклонники говорили: «Не можешь ли ты сделать снова сделать Рокки тем, кем он был?» Я размышлял над этим, когда моя карьера застопорилась, и я говорил своей жене: «Я не могу повернуть свою жизнь назад, но если бы произошло чудо, то я бы снова стал Рокки».

- Только никто не хотел организовывать его последний бой.

- Никто. Шесть, семь лет этот проект лежал мертвым грузом. Под Новый год я сидел в одном мексиканском ресторане и пытался утопить свою печаль в бутылке текилы. Единственная мысль сверлила мозг - жизнь безнадежна. Неожиданно входит Гарри Слоан: «Привет Слай, у меня контракт с компанией MGM. Не хочешь ли кое-что сделать для нас?» Я отвечал: «У меня есть сценарий нового кинофильма «Рокки». Он забрал рукопись домой и дал прочитать его жене. Сквозь слезы она спросила: «Не хочешь ли ты сделать этот фильм?»

- Не придет ли черед для Рэмбо. Что вам нравится в этаком громиле?

- Рэмбо – это чудовище Франкенштейна. Он ненавидит мир, и мир ненавидит его. Я посылаю его в последнюю миссию, где он снова открывает в себе искру человечности.

- Кто вам ближе Рокки или Рэмбо?

- Рокки - это моя душа, он - мой брат.

- Что думают ваши дети, когда вы снова возвращаетесь к этим ролям?

- Они ненавидят Рэмбо. Когда я рассказывал им о плане четвертой части, они принялись реветь. До тех пор они не имели представления, чем я зарабатываю на жизнь - кроме того, что снимаю ужасные фильмы. В противном случае я оставался бы домоседом, который временами играл бы в гольф. Но теперь они верещат: «Мой отец - Рокки!»

- Они учатся в университете, собирают предметы искусства. Что привлекает вас к характерам, которые нуждаются в насилии для самореализации?

- Должно быть подействовало мое воспитание. Мой отец был из тех людей, которые скоры на расправу. Никто не занимался моим умственным развитием. Если ты часто наступаешь на собаку, она привыкает к этому. Находил ли я это замечательным? Воспитываю ли я моих детей таким образом? - Конечно, нет. Но это была моя судьба. В конечном счете это оправдалось.

- Что вы делаете для того, чтобы мы никогда больше не увидели плохие фильмы с вашим участием?

- Я страдаю, когда из при этом получается что-то хорошее! Не волнуйтесь.

