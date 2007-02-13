Юлия Высоцкая сменила кухню программы «Едим дома» на королевство

Здесь она снялась в сериале по детективному роману Татьяны Устиновой «Первое правило королевы» для телеканала «1+1».





- Юля, Вы с мужем не советовались на счет участия в этой картине?



- В данном случае Андрей спросил, кто режиссер, а так как он знает работы Криштофовича, поэтому сразу одобрил мой выбор. В этом смысле для меня это очень важно.



- А сами детективы читаете?



- Вообще люблю детективы. В последнее время, честно говоря, читаю реже, потому что когда нужно читать, приходится читать что-нибудь серьезное. Времени как-то очень мало остается. Такая жизнь сумасшедшая! Но я выросла на Конан Дойле, Себастьяне Жапризо и прочих шедеврах. Это мне интересно, особенно, когда нужно освободить голову – это замечательное лекарство.



Муж не сопротивлялся, чтобы вы поехали в Киев сниматься на такой долгий срок?



- Ну, во-первых, он понимает специфику работы. Он тогда сам уезжал в Варшаву ставить «Короля Лира», и я, после завершения съемок взяла детей и мы поехали к нему все вместе.



- Вас не раздражает, что вас журналисты постоянно спрашивают о муже?



- Это правила игры. Я же не могу запретить вам задавать какие-то вопросы. Вы имеете право задавать, я имею право не отвечать. Бывает, обижают вопросы. Я просто не отвечаю. Один раз даже хотела попросить журналистку уйти, но не попросила. Подумала, что это не стоит того, чтобы к этому так серьезно относиться.



- Обстоятельства заставляют вас вести какую-то светскую жизнь?



- Честно говорят, я мало интересуюсь светской жизнью. Вообще не люблю уезжать куда-то из дома, даже выезжать в Москву. Съемки программы «Едим дома» проходят прямо у нас. Разве что друзья куда-то позовут. Вот как-то Маша у нас участвовала в дефиле. Мы, конечно, туда пошли. Потому что это приносит удовольствие Марусе. Нам позвонили друзья из компании, которая занимается одеждой детской. Привезли новую марку. В прошлом году она там ходила по подиуму и в этом попросили, чтобы мы пришли. Ей нравится, она там так смешно шагает. Надеюсь, к тому времени, как Маруся подрастет, статут этой профессии измениться. Не думаю, что ей будет так интересно идти в артистки и в модели. Пусть сейчас находится, попробует. Я когда-то в 15 лет так напробовалась краситься, что с 17-ти вообще не использую никакой макияж. Когда меня спрашивают: вы чем краситесь, пытаюсь вспомнить, что у меня так в сумочке за грим для театра. А так навык у меня абсолютно утерян давным-давно.



- А к одежде у вас слабость есть? К украшениям?



Естественно, любая женщина любит хорошо выглядеть. Но… Понимаете, я одежду создать не могу. Я не шью. Мне важна фактура, мне важно, как это на мне сидит. Но говорить часами: вот эти туфельки оттуда, а эти перчаточки отсюда – мне кажется, это скучно. Я влюбляюсь в шмотку ровно в тот момент, когда я вижу ее, и если я понимаю, что я без нее жить не могу, я покупаю

