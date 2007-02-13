Катя Пушкарева, пардон, Очкарева родилась в Донецке (ФОТО)

Это не считая российский телеканал СТС, который тоже развлекал мультами своих зрителей. Но, оказалось, популярную пародию придумали не создатели Кати Пушкаревой, а два молодых человека из донецкой студии «Toongu.ru» Владимир Лыков и Александр Колесник. О том, как начиналась флэш-пародия на сериал «Не родись красивой» друзья вспоминают охотно и с улыбкой: - Сначала жены заставили нас смотреть сериал, потом мы втянулись и честно досмотрели его до конца. Естественно, в процессе стали возникать шутки по поводу увиденного… Однажды было особенно хорошее настроение, мы сидели в студии, кривлялись и пробовали говорить голосами Кати и Андрея, записали все это. Получилось просто и смешно. Все посмеялись. Потом мы набросали несколько эскизов главных героев, выбрали наиболее похожие. Так родилась пилотная серия. Накануне 8 Марта сделали открытку с Катей Очкаревой, выкатывающей на роликах с букетом тюльпанов. Все это погуляло в Интернете, а потом мы получили от компании АМЕДИА письмо с предложением сотрудничества. Нечто подобное уже было в их творческой биографии: их мультипликационная пародия на шоу «Дом» с Николаем Басковым, в результате которой получился «Дурдом» с Карабасковым, была показана на украинском канале СТБ. В основе мультсериала UMANETTO – офисные истории из тех, которые хорошо знакомы нынешнему поколению людей, проводящих дни и ночи за экранами компьютеров. «Например, на мне, так же, как и на Кате Очкаревой, вечно заканчивается вода в кулере», - говорит главный придумщик «папа» Лыков. «А Падлыч - моя мужская сторона, он мне импонирует по темпераменту, и я передал ему свою леность», - вторит «папа» Колесник, озвучивающий главных героев – Катю Очкареву и Андрея Падлыча, а, кроме того, являющийся режиссером мультфильма. Владимир Лыков – человек с техническим образованием, Александр Колесник – геолог. Но то, что 5 лет назад оба всерьез увлеклись созданием мультфильмов, не удивительно. Лыкову всегда хотелось творчества, а Колесник рисует всю сознательную (и существенную часть бессознательной) жизнь. «Он уже в детском саду шокировал воспитательниц своими шедеврами», - рассказывает про друга Владимир. Оба активно играли в КВН – его-то и благодарят за все хорошее, что у них получается. Планов на это «хорошее» много. За что браться в первую очередь, на какие хиты отечественного телевидения создавать пародию, которую не стыдно пустить в народ, решают интуитивно. Если что-то то внутри подсказывает, что очередной сериал нужно преподнести в виде веселого мультфильма – значит, он того стоит.