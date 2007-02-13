Телезрителям разрешили выбрать самим, кто поедет от Украины на «Евровидение»

13 февраля руководство НТКУ, как и обещало, обнародовало результаты предварительного отбора артистов, подавших заявку на участие в фестивале. Из 18 претендентов были отобраны всего 8. Дальше же изначально собирались «коллегиально» выбрать одного-единственного. В смысле – без голосования честного народа, как это было в прошлые годы. Но почему-то вдруг решили все переиграть. То ли никто не захотел брать на себя такую ответственность (ведь если украинский представитель опять проиграли, во всем обвинят «великий хурал», который отбирал его для участия в «Евровидении»), то ли захотелось в очередной раз закрутить интригу для телезрителей. Короче говоря, 9-го марта состоится концерт-презентация всех восьми претендентов, и народ Украины сам проголосует, кто же достоин его представлять в Финляндии. Вот полный список претендентов: Юрий Лукьяненко (псевдоним Godo), Мира Евгения Костюк (она же Евгения Власова), Виталий Козловский, Алена Гребенюк, Андрей Данилко (Верка Сердючка), группа «НеАнгелы», Василий Бондарчук, группа «Авиатор». Вот только, как стало известно STARS, «наверху» Верку Сердючку не хотят. Мол, такое чудо показать в европейском телеэфире сильно унизительно для страны. Это ж еще, не дай Бог, европейцы решат, будто у нас все женщины такие с прибабахом. Данилко же до последнего тянул с подачей заявки на конкурс: ведь однажды его уже обломали. Самое интересное, что на сей раз лоббировала кандидатуру артиста Алена Мозговая, несколько лет назад «по-доброму» попросившая Андрея отказаться от затеи участвовать в «Евровидении». После финской группы «Лорди», победившей на телешоу в прошлом году, Алена кардинально поменяла свое мнение: дескать, Сердючка тоже прикольная, к тому же ее знают и любят в странах СНГ, что обеспечит Украине дополнительные баллы. Вполне возможно. Но проверить это можно, только отправив Данилко в Финляндию. А это смогут сделать телезрители, если 9 марта проголосуют за артиста.