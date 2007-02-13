Ирина Билык нагадала Алене Мозговой жениха

Одним из первых на вечеринку пришел режиссер Макс Паперник, подружившийся с Аленой на съемках клипов для Александра Пономарева. Его усадили за круглый столик на 12 персон в центре зала, за которым были приготовлены места еще для Ирины Билык и Галлину. Сама именинница не торопилась и появилась на пороге зала, когда почти все гости были в сборе. Алену сопровождали обе дочери - Женя и Зоя. Женя ради маминого юбилея обновила прическу – сделала стрижку «каре». Ирина Билык пришла на праздник прямо с репетиции проекта «1+1» «Танцы со звездами -2», поэтому сопровождал певицу ее новый партнер, которого гости вечеринки поначалу приняли за очередного бой-френда звезды. «Знакомьтесь, это Слава» - представила его Ирина. В свиту Билык вошел также ее продюсер Юрий Никитин. И он явился с корабля на бал – только-только вместе с Андреем Данилко они подготовили материал для заявки на конкурс «Евровидение». Это песня «Европа, гоп!», написанная Данилко еще два года назад для международного фестиваля. Сейчас артист достал из «тумбочки», перезаписал по новой и приложил к официальной заявке. Пришли на вечеринку и конкуренты Данилко по украинскому отборочному туру – певица Евгения Власова, сопровождаемая супругом и продюсером «ВИА Гры» Дмитрием Костюком, а также Виталий Козловский в компании своей новой пассии, девушки лет 18, с ногами от коренных зубов. Присутствие дамы сердца не помешало Виталику перетанцевать эротические танцы практически со всеми артистками, присутствовавшими на мероприятии. Имениннице Козловский подарил не только цветы и коробочку, но и музыкальный подарок – песню «Красота-разлука», которую он подготовил для «Евровидения». «Пока есть только русскоязычная версия песни, но авторы работают над переводом», - поведал артист со сцены. Музыкальный подарок имениннице сделал и Дмитрий Климашенко: заставил Алену вспомнить былое и исполнить с ним дуэтом новую песню. Тамадами в этот вечер выступали участники «Комедии Клаб», подарившие виновнице торжества валенки с собственным логотипом. Когда Максим Бахматов, он же Ледокол, развлекал гостей шутками, Ирина Билык решила похулиганить и показала ему «фак». «Ирина Билык показывает мне «фак». Ну, оно и понятно, ведь здесь собралась исключительно культурная публика, интеллигенция…», - прокомментировал сей фривольный жест Бахматов. К столику, за которым рассадили «Комедии Клаб», подсадили Валида Арфуша с женой Лизой (экс-ведущей канала «М-1» Сарахандой). Валид и Лиза были под впечатлением от новости, которую им сообщили по телефону: у их любимой лабрадорши родилось аж 8 щенят. Чета Арфушей приняла решение одного из щенков, когда они подрастут, подарить дочерям Алены. А в этот день они подарили имениннице деревянную статуэтку Будды и карликовое мандариновое дерево. А вот телеведущая Мария Орлова подарила Алена интимный подарок – дорогое французское белье. Ирина Билык в этот вечер не только пела и танцевала, но и гадала по ладошке, как заправская ворожея. Виталию Козловскому она напророчила на ближайшее время пламенную и страстную любовь, а когда свою пядь протянула именинница, Ира сообщила: «Было, было у тебя. Но будет еще … Лет так через пять. Найдешь хорошего жениха – опору в жизни».