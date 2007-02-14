День Валентина как повод напиться. (Откровения звезд)

Дню святого Валентина покорны все возрасты и все люди. Даже ведущие канала «1+1».

Анатолий Борсюк:



- Это мой любимый праздник после дня рождения. Как только о нем узнал, так и стал праздновать. Самый лучший праздник - не груженный ни политикой ни религиозными мотивами, а только единством в любви. Я стал как-то перебирать… что там осталось из таких немонументальных дат? Кроме Дней Рождений, узкосемейных дат – и нечего. А тут такой, вроде бы и общий… Я даже не слышал, чтобы День святого Валентина встречали большой компанией. И слава Богу! Напиться на День святого Валентина – мне даже такая фраза кажется неестественной.



Алла Мазур:



- На самом деле даже те влюбленные пары, которые в итоге приходят к замужеству в суете и в потоке бытовых проблем очень часто забывают или откладывают на потом самые главные слова друг для друга. А тут такой эффектный повод – день Влюбленных. Я не отношусь к этому очень серьезно и не считаю, скажем, для своей жизни делать этот праздник обязательным. Мне больше нравятся спонтанные какие-то праздники и как раз ко всем календарным датам… мне даже леньки к ним готовиться. У меня праздники внеплановые. Но, в общем, я думаю, что он у нас прижился, как всякая хорошая идея. Почему нет?



Сергей Полховский:



- Этот праздник считаю искусственным. Он вошел в нашу жизнь благодаря пропаганде множества FM-станций, прессы желтых оттенков, стал поводом для промоушена предприятий коммерческих и не коммерческих. Против Дня Любви я ничего, конечно, не имею, но День святого Валентина никогда не был для меня настоящим праздником».



Анна Безулик:



- Праздником День святого Валентина я, в общем-то, не считаю, а поводом для празднования – да. Так сложилось, что для меня День святого Валентина не имеет никакого отношения к романтической любви, скорее всего он ассоциируется у меня с дружескими чувствами. В это день мы всегда встречается с друзьям - собираемся, созваниваемся, даже если жизнь разбросала нас по миру и мы находимся далеко от дома. Еще в этот день я обязательно поздравляю своих родных и обязательно дарю что-нибудь дочери.. Но это не имеет никакого отношения к дню Любви. Для любви у меня существую другие дни и праздники. Более того – я испытываю неловкость от того, что День святого Валентина надо праздновать с любимым. В этом ощущается много нарочитого, что может принести некую неискренность в чувствах. Поэтому это день я пытаюсь сделать днем разлуки.



Евгений Зинченко:



- Думаю, что это неплохо, что придумали, неплохо, что восстановили День Святого Валентина. Неплохо, что на земле есть любовь. Сам я его праздную, но ничего грандиозного не устраиваю. Это праздник двоих. Интимно. У меня этот праздник ассоциируется с чем-то сладким. Это праздник любви, хороших запахов и любви.



Людмила Добровльская:



- Вы никогда не замечали, что 14-го февраля количество красивых женщин на улицах по сравнению с 13-ым увеличивается в геометрической прогрессии? Невозможно представить себе человека, который чувствует, что любим лишь 14-го февраля, но именно в этот день все бегущие вперед и глядящие исключительно себе под ноги медики, пожарные, студенты, пчеловоды, предприниматели, нефтяники, и даже страшно подумать – народные депутаты – вдруг вспоминают, что они друг другу не только коллеги, соседи, попутчики или случайные прохожие – «Ева вдруг замечает мужественного Адама, а Адам – нежную Еву»…

