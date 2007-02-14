Антон Макарский: Святой крест предсказал удачу

Эта талантливая молодая семья буквально ворвалась в когорту знаменитостей. Но мало кто знает, что началось все со знамения, которое супруги увидели в своей квартире. - У меня вообще-то часто бывает так: вижу сон, и он сбывается, – говорит Виктория. - Вот, например, вижу сон, что нужно поставить в казино на единицу. Мы вообще-то в казино не играем, Антон говорит, что боится спугнуть удачу, которая нас сопровождает, растратить ее на игры. На следующий день у нас мероприятие в «Голден Пэлас». Там собрались друзья. И я им говорю: «Сейчас будет аттракцион! Я поставлю на единицу и выиграю!» И я поставила все деньги, что были, и действительно выиграла! Супруги – верующие люди. Для них очень важно жить, соблюдая нравственные законы. Они всегда стараются соблюдать заповеди, не причинять зла людям. Ну и пробиваться в жизни только самостоятельно, опираясь на поддержку друзей и знакомых. Радуга - Нам было тяжело пробиваться, - рассказывает Виктория. – Антон приехал в столицу из Пензы, я – из Витебска… Были метания, сомнения… Волновались – а вдруг мы что-то делаем не так? Первое время было самым трудным. Предложений работы практически не было. Если что-то и получалось – это давалось таким потом и кровью, так тяжело, что казалось – не хватит сил выдержать эти испытания. Молодым актерам просто необходима была помощь... И в день Сергия Радонежского случилось невероятное… - Мы проснулись утром, - говорит Антон, - а у нас в квартире – радуга!!! На стене крест с Сергием, а над ним яркая-яркая такая радуга! Виктория успела запечатлеть это чудо. Фотография и сейчас хранится в семье Макарских – ведь с того радужного утра вся жизнь Антона изменилась. - Для нас это было счастьем и чудом - Бог дал нам знак, что мы все делаем правильно. Это укрепило нас в вере, в наших жизненных принципах, позициях, - говорит Антон. Свадьба С этого момента Антон и Вика стали регулярно получать подарки от судьбы. На 3 июля 2003 года была назначена свадьба, а с деньгами было очень напряженно. И тут им позвонили с РТР - пригласили на игру «Форт Боярд», и 3 июля они оказались в Париже. - Вот так и получилась у нас шикарная свадьба, - говорит Антон. – В три часа расписались, а в семь – улетели. И отметили свадьбу в Париже, с друзьями! - Это ли не чудо? – вторит Антону Вика. Везение на этом не закончилось. В семье долго не было машины – все деньги, полученные за участие в проектах, Антон тратил на творчество. А без машины уже трудно было успевать везде. И вот супругов приглашают на светскую тусовку, где присутствует около двух тысяч VIP-персон и разыгрывается автомобиль. - Мы выиграли машину! – делится радостью Виктория. После видения радуги жизнь Антона и Виктории изменилась. Они считают, что это Бог ведет их по жизни, помогая в пути. С этого момента Антону наперебой предлагают хорошие роли, только в минувшем 2006 он снялся в пяти фильмах! Семь полос счастья В Библии радуга является символом Завета Бога. Радуга также означает преображение, небесную славу, - комментирует историк эзотерики и магии Михаил Калюжный. - Радуга - символ благих вестей и воскресшего Христа, прошедшего сквозь тесноту ада ради спасения человеческого рода. Свет также должен пройти сквозь плотную тесную среду облака, чтобы образовать радужные блики. Таким образом, радуга - это прославление Бога.