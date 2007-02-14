Подруга Мурата Насырова Карина Макогон: «Перед смертью Мурата было полно планов на жизнь» (ФОТО)

14 февраля 2007, 13:40

Трагическая гибель известного певца Мурата Насырова породила множество слухов и версий, но до сих пор ни одна из них так и не подтверждена официально. Некоторые приближенные к артисту согласны с первым мнением оперативников – Мурат выбросился из окна под действием наркотика ЛСД. Но уже в ходе расследования и проведенной экспертизы специалисты установили, что ни психотропных веществ, ни алкоголя в крови погибшего не было.

По другой версии Мурат попал под влияние некой религиозной секты, что и послужило причиной самоубийства. Но близкие артиста придерживаются иного мнения. Гражданская супруга  Мурата Наталья уверена: то, что случилось с ее любимым – несчастный случай. Не верит в версию самоубийства и близкая подруга певца Карина Макогон, гендиректор концертно-театрального агентства «Карина», которая за день до гибели артиста общалась с ним по телефону.
— Карина, как вы познакомились с Муратом?

— В 2001 году меня попросили организовать концерт с участием Алсу, приуроченный к конкурсу цветов «Киевская весна». Потом заказчик попросил, чтобы кроме нее обязательно выступил Мурат Насыров, поскольку ему нравилось творчество Мурата. Я тут же позвонила в Москву, и по счастливому стечению обстоятельств оказалось, что как раз именно в это время у Насырова было окно в его гастрольном графике.

По сценарию, он завершал концерт и  должен был исполнить, кажется, песен пять. Вместо этого выступал целый час – зрители его просто не отпускали. Меня он поразил своей энергетикой, голосом, талантом, артистичностью, своими песнями, которые писал сам. Он пользовался большим успехом у публики, чем выступавшие с ним в тот день Дима Маликов, Лайма Вайкуле и украинские артисты.

— Но, наверное, не только этим он вас подкупил?

—  Мне очень понравилось, как в какой-то телепередаче сказала его учительница по вокалу: он всегда был самим собой, даже когда стал очень известным.  Я познакомилась с ним в самом начале своей концертно-организаторской деятельности. Понятно, сильно переживала. Но Мурат очень поддержал: «Не бойся, все получится!» И вообще во всех жизненных ситуациях он вел себя как настоящий друг, а не как артист. Поверьте, такое отношение очень подкупает.
Мы с ним как-то быстро сдружились. Решили продвигать его в Украине, а для начала – устроить в Киеве сольный концерт с эстрадно-симфоническим оркестром Украины. Это довольно большой и сложный кусок работы: нужно написать партитуру на каждую песню, отрепетировать, плюс реклама. Подготовка к концерту заняла около восьми месяцев. Мурат очень волновался, вникал во все вопросы. Для концерта даже записал песню на украинском языке. И концерт прошел просто блестяще!

Когда мы с Муратом познакомились, он был на пике своей славы. А потом начались тяжелые времена. Насыров расстался со своим продюсером, с которым проработал много лет. В результате, перед Муратом вдруг захлопнулись все двери. Куда бы он не приходил, на телевидении, на радиостанциях - ему везде отказывали. Будто кто-то резко перекрыл кислород. Я не могла понять, почему такое происходит, за что его так?

— Я помню, в это время в Киеве Насыров давал пресс-конференцию, на которой жаловался, что в России он какой-то «неформатный», неправильный артист.

—  Зато сейчас все говорят, что правильный. А Пугачева сказала, что на российской эстраде таких, как он, не было, и не будет больше.

Он никогда ничего ни у кого не просил, ни перед кем не унижался. Может, это и плохо, может, если бы у него был другой  характер, все сложилось бы иначе.

- Но в Украине его ведь по-прежнему  хорошо встречали?

- Да. Когда мы готовились к сольному концерту с оркестром нас очень поддерживали радиостанции, и на телеканалах с удовольствием брали его клипы, безвозмездно, между прочим.  

В Москве же все было по-другому. Года три он какбудто топтался на одном месте: идет вперед, потом назад. Нет продюсеров - нет финансовой поддержки. В начале прошлого года он решил, что нужно что-то глобально поменять и поехал на Кубу, снял новый клип, вернулся такой счастливый… Но опять же – на телевидении его клип не взяли, его никто не поддержал, он понял, что стучится в закрытую дверь. Ему показалось, что его творчество никому не нужно и не востребовано. На этой почве  у него началась такая сильная депрессия, что он даже попал в больницу.

— Ну а дома, в семье его понимали?

— С Наташей они были вместе 15 лет, думаю, она его, как ни кто другой, понимала. Мурат долго настаивал, чтобы они поженились, но Наташа не соглашалась.  

— Но ведь у них уже было двое детей!

— И тем не менее. Мурат с такой радостью мне сообщил, что она наконец-то согласилась и, они скоро поженятся! А, в принципе, о семейных проблемах он не рассказывал. Говорил, что у него все хорошо. Если что-то беспокоило, делился с семьей, но до конца все не рассказывал. Больше, конечно, в себе держал. Думаю, причина его гибели, не из-за семейных проблем. Наташа его поддерживала, как могла. Там не было скандалов, непонимания. Ее мнение для него всегда было очень важным, он ее безумно любил.
- Когда вы с ним виделись в последний раз?

- Осенью он приезжал в Донецк, выступал с концертом в Артемовске, где его приняли на ура. Он рассказывал мне о своих планах. У него все было четко: вот сейчас будет писать альбом, потом хочет приехать в тур по Украине. Просил приехать к нему в Москву помочь. У него уже не было такой депрессии, как весной, он это пережил, стал на путь, по которому знал, как идти.

13 декабря у него был день рождения. Я не с могла приехать к нему, поэтому просто позвонила поздравить. В его голосе было столько задора!
Мурат был полон оптимизма. И все так замечательно – и с новым альбомом, и с группой, и дома.

Когда я узнала о трагедии, для меня это стало страшным ударом. Совершенно не понимаю: почему и зачем? Я сразу взяла билет на самолет в Алма-Ату, но так и не смогла вылететь – не была готова ни морально ни физически. Хочу, чтобы в моей памяти он остался живым.  

— Когда вы последний раз созванивались?

— Накануне. И ничего вообще не было подозрительного! Когда весной  у него была депрессия, я только по одному слову «Привет!», по интонации, с какой он говорил, понимала, что происходит. А в тот раз разговор был самым обычным: как дела, как Новый год отпраздновали? Он рассказал, что собирается с концертом  в Алма-Ату, спрашивал, когда я приеду к нему в Москву. Все просто замечательно.

— В газетах писали, будто он лечился от наркозависимости?

— Это какая-то чушь!

— Может, вы просто этого не знали?

— Понимаете, люди, которые организовывают концерты, приглашают артистов, знают о них все.  К тому же мы с ним были близкими друзьями. Если бы что-то такое было, я бы знала.

-  Поговаривают, он вел себя так, как люди, которые употребляют экстази?

—  Я вообще себе не представляю Мурата Насырова, употребляющего экстази или какие-то сильные наркотики. Он был совершенно другим человеком.

— Накануне его гибели у вас были какие-то предчувствия?

—  У меня, действительно, в последнюю неделю было какое-то беспокойное чувство. Ощущение, будто забыла ему позвонить зачем-то.
Даже когда звонила ему в день рождения…

— А у него не было предчувствий?  

— Нет. Вообще все было спокойно, у него были грандиозные планы.

— А на свадьбу он вас приглашал?

— Да. Свадьбу назначили на 21марта, в день рождения дочери. То есть, понимаете, у него столько было планов. Ни в голосе, ни в поступках в последнее время депрессии не чувствовалось. Если бы что-то было бы не так, близкие почувствовали бы.

— Говорят, он очень нравился Путину?

— Его очень часто приглашали на закрытые концерты, где присутствовал Путин. Мурат был одним из его любимых артистов. Они неоднократно лично общались. Владимир Владимирович как-то пошутил, когда Мурат отдал озябшей Ире Салтыковой свой пиджак.

- Говорят на Мурата очень повлияла смерть погибшего летом гитариста «А-студио» Баглана Садвакасова?

- Он ему часто снился. А незадолго до смерти Мурат рассказал, что тот зовет его к себе, просит о помощи.

— И все-таки, как по-вашему, в чем причина смерти Мурата?

— Не понятно. Я даже не могу найти слов, чтобы это объяснить. У него в жизни были разные ситуации, тяжелые депрессии, и ничего – он это все пережил. А тут…

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