Иосиф Кобзон: Я не разговаривал с сыном целый год!

Как стало известно «Жизни», отец и сын не разговаривали друг с другом целый год!

Причиной ссоры был жесткий характер отца и не менее твердый нрав сына. Кобзон-младший похож на папу не только внешне.

– У Андрея характер – «кобзоновский», – замечает Иосиф Давыдович.

Сейчас, после примирения, эту фразу певец произносит с гордостью. О сыне он говорит с теплотой и суровой нежностью. А год назад этот самый «кобзоновский» характер чуть было не развел крепкую и дружную семью на два враждующих лагеря.

Ссора

Андрей занимается своим бизнесом – дело сына никак не связано с профессией отца. С юности Кобзон-младший стремится к самостоятельности и очень не любит, когда отец что-либо ему советует. Отец, естественно, пытался опекать взрослого сына. И в какой-то момент Кобзон-младший в сердцах сказал что-то резкое (сам Иосиф Давыдович уже не хочет вспоминать, что именно) в ответ на очередной вопрос отца о делах.

– Я вспылил и сказал Андрею, что он может делать что хочет, только больше пусть ко мне не подходит, – с грустной улыбкой вспоминает Иосиф Давыдович. – Положительные заряды столкнулись. Мы не разговаривали друг с другом целый год. Это было непросто. Но труднее всех приходилось Нелли.

Супруга Кобзона разрывалась между двумя домами. Ей хотелось и с сыном общаться, и с внучками. Она пыталась примирить мужа с Андреем. Первым сдался Иосиф Давыдович.

– Я пошел на мировую, – признался Кобзон. – И, как видно, не зря. Сейчас Андрей даже приходит ко мне за советами.

Семья

Иосиф Давыдович гордится тем, что он пятикратный дедушка. А главным человеком в его жизни была и остается любимая жена Нелли Михайловна.

У Иосифа Давыдовича пять внучек. От сына Андрея две - 5-летняя Анна (крайняя справа) и 8-летняя Полина (первая cлева). Дочка Наталья подарила еще троих - 8-летнюю Идель (слева от Кобзона), 7-летнюю Мишель (справа от Кобзона) и самую маленькую 3-летнюю, Орнеллу-Марию

– Часто говорят, что артисты – это богема, это непостоянство, – рассуждает Иосиф Давыдович. – А вы попробуйте 36 лет пожить с трудным мужем! Тогда и посмотрим, кто еще непостоянен! Я к Нелли даже ни разу без цветов не приезжал.

Как признается певец, тучи над их браком все же сгущались. И не раз.

– Сколько раз у меня голова ходила кругом! – вспоминает певец. – Сколько раз я находился на гастролях по восемь – девять месяцев в году! Разные тогда поступки совершались. Но я всегда знал, что дома меня ждет любимая жена.

– Еще до безумия люблю внучек, – лицо Иосифа Давыдовича расплывается в улыбке. – Вот только что звонила мне самая маленькая принцесса (так Кобзон называет свою внучку) Орнелла-Мария и говорит: «Деда, я не могу с тобой разговаривать! У меня полный рот шоколада!» Я потому всегда к внучкам прихожу с карманами, полными конфет.

Трепетное отношение к малышам у Иосифа Давыдовича от его покойной мамы Идели. Иосиф Давыдович часто навещает ее могилу.

– Все говорят: мол, Кобзон на престижном Новодевичьем кладбище себе место заказал, – говорит певец. – Через вашу газету хочу заявить, что Кобзон будет похоронен рядом с мамой, на Востряковском! Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам.

Об Алле

– Алла слишком близко к сердцу приняла мое замечание в книге «Как перед Богом» о том, что мне очень жаль такую замечательную певицу, как Пугачева.

Она действительно сейчас тратит время попусту! Она уже перешла тот жизненный рубеж – так сказать пошла с ярмарки, а не на ярмарку. Я бы никогда в жизни не обиделся, если бы она то же самое написала обо мне! Кстати, рейтинг ее передач, несмотря на то что они проходили в «Олимпийском», где была организована и дорогая реклама, и дорогие декорации, значительно ниже наших «Старых песен» с Ларисой Долиной.

А вот извиняться перед ней, как она хочет, я не собираюсь! Да мне извиняться-то не за что! Когда Алла одумается, она сама поймет, что я прав.



