Александр Пономарев снова стал папой! (ФOТО)

Мама новорожденного чувствует себя хорошо. Мальчик родился с весом 2 килограмма 920 граммов и ростом 51 сантиметр. Счастливые родители планируют назвать сына Александром. «Я самый счастливый человек в мире! – сказал певец. – Всегда мечтал иметь сына, и слава Богу, теперь он у меня есть. Я благодарен Богу и своей жене за такой щедрый дар!» Александр и Виктория познакомились в 2006 году на празднике Меланки в Киеве. До этого Пономарев прожил 10 лет в гражданском браке с Аленой Мозговой, дочерью композитора Николая Мозгового. От этого союза у 33-летнего Пономарева есть дочь Женя. К слову, на днях Пономарева назвали одним из участников нового проекта «Танцы со звездами» телеканала «1+1». Но Саша честно предупреждал организаторов шоу, что если вдруг его супруга начнет рожать, он плюнет даже на прямой эфир и помчится к ней в больницу. Похоже, все сложилось благополучно и для телевизионщиков, и для телезрителей, а самое главное – для счастливой супружеской четы. Поздравляем!