Ирина Билык подарит новому мужчине …метро (ФОТО)

Итак, в звездную восьмерку на сей раз вошли – телеведущий Максим Нелипа, гимнастка Лилия Подкопаева, Евгений Кошевой из «95-го квартала», актриса и телеведущая Снежана Егорова, лидер «ВВ» Олег Скрипка, певицы Светлана Лобода и Ирина Билык, а также «серебряный голос Украины» Александр Пономарев. Вести шоу будут Тина Кароль и Юрий Гобунов. Состав жюри также остался неизменным. Поговаривали, что были мысли заменить Елену Коляденко на ее бывшего супруга Диму Коляденко, но тогда под угрозой срыва оказалось участие в проекте Ирины Билык, которую и без того долго уговаривали. Поэтому от услуг Димы решили отказаться, тем не менее, хореограф заявил, что всеми правдами и неправдами прорвется на выступление и сядет на паркет посмотреть выступление Богини (теперь Коляденко так называет экс-невесту)… На презентацию пригласили не только новичков из нового проекта, но и участников прошлого. Но на мероприятие из бывших пришли только Ольга Сумская и Анатолий Борсюк. (Руслана Писанка же, например, вместе со своим партнером Николаем Коваленко улетели в Австрию на Венский бал». «Да, смотрю денег на угощение не пожалели, - произнесла, глядя на ломящиеся от яств столы, Ольга Сумская. – Мы заработали хороший задел для следующего проекта. А нас на репетициях даже чаем не поили. И работали мы бесплатно…». Прежде, чем пригласить гостей к столу, звезды представили своих партнеров-тренеров, которых им довольно долго подбирали. Ведь необходимо, чтобы они не только хорошо смотрелись в паре, но и подходили друг другу психологически. Ведь артистам придется провести много времени рядом. Для начала репетиции длятся по 5 часов в день, но постепенно их продолжительность будет увеличиваться до 9 часов, как это было в предыдущем проекте. Многие артисты с радостью приняли приглашение поучаствовать в проекте, а некоторых пришлось уговаривать. Например, Александра Пономарева, руководитель компании «Стар Медиа» Влад Ряшин «укатывал» много часов подряд и сумел таки уговорить. «Это, конечно, авантюра с моей стороны, что я согласился участвовать в проекте. Даже моя мама когда-то говорила: «Когда ты танцуешь, впечатление, будто кол проглотил». Я постараюсь доказать ей, что могу научиться. Ведь мой папа тоже когда-то не очень верил, что я стану певцом. Когда я в детстве напевал что-нибудь, он говорил: «Пойди попой в подвале. Дровам будет приятно». Уже за время первых репетиций Саша понял, что вальс и танго – его танцы: «Такое впечатление, что я всю жизнь их танцевал». Нагрузки для него как для бывшего спортсмена показались пустяковыми: «После 5-часовой репетиции у меня не был ни особой усталости, ни крепатуры. Единственное, что напрягает, так это то, что тренироваться приходится в специальной танцевальной обуви на каблуках, на которых я не привык ходить. В партнерши Александру подобрали Полину Комысову, которая вошла в тройку лучших танцоров на конкурсе «Блэк Пул» на родине проекта «Танцы со звездами» в Великобритании. Но лучший украинский танцор Слава Легковенко достался Ирине Билык. Юрий Горбунов представил Ирину как звезду, которая дарит любимым мужчинам машины, и поинтересовался, на какую модель может рассчитывать Слава. «Он очень хороший человек и партнер. Но если будет меня ругать, получит, в лучшем случае, велосипед» - ответила Билык. На вопрос ведущего, о каком же авто мечтает Слава, партнер Иры ответил: «Хочу метро». «Думаю, что это очень дорого даже для такой звезды как Билык» - подытожил Горбунов. В то же время Слава охарактеризовал Иру как прилежную и послушную ученицу, которая очень старается: «Она встает в 8 утра и поздно ложится. Я не даю Ире расслабляться, делаю небольшую встряску, чтобы она могла работать в постоянном режиме. Мы вместе уже поставили вальс, практически доделали румбу и принялись за танго. За время работы я пока не заметил у Иры плохих сторон». Многие эксперты до последнего момента ставили под сомнение участие в проекте Олега Скрипки: мол, рокер не станет марать репутацию участием в попсовом проекте. Тем не менее, Олег вышел на подиум, чтобы представить свою миниатюрную партнершу. «Добрий вечір! Everybady» - поприветствовал гостей Скрипка, тряхнув вытянутыми «под утюг» волосами. Своего тренера Олег называет не иначе как Елизавета Леонидовна. Поговаривают, девушка предназначалась в партнеры Витору Павлику, но певец не вошел в окончательный список участников, поэтому Лиза составила пару лидеру «ВВ». «У тебя кто-то был до меня?», - шутливо ревновал партнершу Олег. Артисты рассказали, что они в процессе тренировок обучают друг друга иностранным языкам. Олег Лизу – французскому, Лиза Олега – итальянскому. «Аста ла виста... Аморе...», - продемонстировал по просьбе Юры Горбунова первые успехи в итальянском Скрипка. На официальной церемонии Скрипка вел себя как настоящий неформал: когда представляли других участников проекта, он, стоя на сцене, строил рожи и показывал язык фотграфам и журналистам. «О бальных танцая я вообще не имел представления. Но сейчас продвигемся, грызем гранит спортивных танцев», – поделился он своими успехами со «STARS». «Не боитесь, что рокеры засмеют?», - поинтересовались мы у пана Олега. «Засмеют. Поэтому, чтобы искупить вину, придется с ними очень много пить. Но, честно говоря, после Киркорова мне уже ничего не страшно! Работать с красивой девушкой намного приятнее, чем с Киркоровым», - выкрутился музыкант. А вот «квартальщик» Евгений Кошевой называет свою партнершу Катю Тришину ласково: «моя госпожа». Катя в ответ кличет Женю «звездой моей». На проект Женю снаряжали всем «95-м кварталом». Для начала послали его обновить гардероб, чтобы на презентации не ударить в грязь лицом. Женя, обойдя столичные бутики, прикупил костюм, туфли и пальто, но когда пришел в офис, чтобы друзья оценили обновку, те мрачно пошутили: «Ты что на похороны собрался?». Поэтому обновки, за исключением туфель, не пригодились, и на презентации Женя появился в демократичном прикиде: розовой рубахе без галстука и серо-голубых брюках с перламутровым блеском. Кстати, участие в проекте конкурирующего канала «1+1» может закончиться для Кошевого судебными разбирательствами с каналом «Интер», с которым у «95-го квартала» заключен контракт о том, что ребята не имеют права участвовать во «вражеских» проектах. «Сейчас наши юристы разбираются между собой. Но я не мог удержаться от участия в таком интересном проекте, тем более, мне досталась такая красивая партнерша!» - поделился со «STARS» Женя. Светлана Лобода так рьяно репетирует, что уже стоптала пару обуви и планирует, что в мусорник уйдут еще не одни туфли. Партнером певицы стал Андрей Матвиенко, которому Юрий Горбунов напророчил: «Смотри, старина! После проекта тебе придется жениться и подсчитывать обувь».