За 2,5 года карьеры Катя Лель заработала 3 млн $

За последние несколько лет шумно расстались со своими продюсерами многие известные артисты: группа "Премьер-министр", "Smash!!", Стас Пьеха, Дима Билан... Самыми громкими по-прежнему остаются разборки между певицей Катей Лель и ресторатором Александром Волковым. Когда-то эти двое были неразлучны, вместе появлялись на всех светских тусовках. Известие об их скандальном расставании породило массу слухов. Многие восприняли конфликт между Лель и Волковым как очередную уловку, чтобы подогреть интерес к певице. Катя Лель начала свое восхождение на музыкальный олимп в 1994 году. Именно тогда в Москву из Нальчика приехала 19-летняя Екатерина Чупринина и стала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Кто знает, как бы сложилась профессиональная карьера молодой певицы, если бы не судьбоносная встреча с успешным ресторатором Александром Волковым.

Александр Михайлович еще до перестройки стал влиятельным человеком в шоу-бизнесе, устраивая гастроли советских звезд. В частности, был первым, кто вывез Филиппа Киркорова в капиталистические страны с концертами. В 1989 году организовал выступления Аллы Пугачевой в Конгресс-центре Западного Берлина. Также проводил концерты Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума, Софии Ротару и многих других. К началу 90-х Волков увлекся ресторанным бизнесом, открыл сеть элитных японских ресторанов в Москве, Киеве, Лондоне (к слову, лондонский ресторан Волкова входит в пятерку лучших в Великобритании). Катя настолько понравилась Александру, что он решил помочь ей покорить звездный Олимп. Спустя восемь лет совместной работы и жизни Лель и Волков расстались. В тусовке язвили: мол, пока был нужен, красотка делала покровителю и муси, и пуси, а теперь джага-джага закончилась. Тяжба "Лель - Волков" длилась больше двух лет. Причем настоящая причина ссоры бывших партнеров выяснилась на первом суде: Катя отказалась выполнять условия партнерского договора. Волков подал исковое заявление. Тверской суд Москвы признал претензии Александра к певице правомерными, а договор действительным. Более того, кассационная жалоба Лель была отклонена и решение Мосгорсуда вступило в законную силу. Но певица по-прежнему продолжает свою гастрольную и творческую деятельность, полностью игнорируя решение судебных инстанций. Лель изложила свою версию ссоры с продюсером чуть ли не каждому изданию и телеканалу. Волков упорно молчал и категорически отказывался общаться с журналистами. "Бульвар Гордона" единственный, кому Александр Михайлович согласился дать эксклюзивное интервью.

— Катя Лель утверждает, что реально боится за свою жизнь, наняла охранников. Даже прозрачно намекнула, кто ей угрожает... — Понятно, прямо указала на человека, которому должна денег. Но как я мог ей угрожать? Последний раз я видел госпожу Лель... сейчас точно назову дату — 12 июля 2004 года в московском ресторане "Грин". Кстати, в интервью Первому каналу она сама призналась, что последний раз общалась со мной два с половиной года назад. Где логика? Кстати, когда ваши коллеги спросили ее об угрозах, Лель ответила, что физически ей никто не угрожал. Тогда смысл нанимать двух охранников? Госпожа Лель утверждает, что я угрожал всем радиостанциям и телеканалам. Но как можно запугивать СМИ? Они сейчас настолько влиятельны, что не оставили бы это без внимания, обязательно раздули бы сенсацию. Пусть Катя приведет хоть один пример, пусть хоть кто-нибудь из представителей СМИ подтвердит, что я им угрожал. Обратите внимание, сначала Катя говорила, что ее преследует сексуальный маньяк, как потом оказалось, из Ростовской области: мол, шлет письма с угрозами, оставляет сообщения в гостевой книге ее официального сайта. Позже намекнула, что под "ростовским маньяком" скрываюсь я. Но это легко опровергнуть — достаточно по компьютеру определить, из какого места послано сообщение. Когда ход с "ростовским маньяком" не сработал, госпожа Лель решила переключить ситуацию непосредственно на меня. 9 сентября кто-то под прозвищем Серый Волк (заметили аналогию?) оставил сообщение на сайте певицы. Причем сделал это сразу после выступления Кати на телеканале НТВ, где она вылила на меня очередную порцию грязи. Я этой программы даже не видел, так как в это время летел из Москвы в Сочи на фестиваль "Пять звезд". Впервые после скандала окунулся в шоу-тусовку. Сообщение пришло ровно в 14.38 — в то время, когда я сидел с друзьями в фойе сочинской гостиницы, ждал номер, который получил в 15.00. Только ни Лель, ни ее люди не могли об этом знать. Опять промахнулись. Второй раз подобная история произошла c 14 на 15 октября 2006 года в 00.47. Кто-то, теперь уже под именем Попрошайка, опять оставил неприятное сообщение на сайте. Снова Лель и ее поклонники намекнули на меня. И опять промахнулись, потому что у меня железное алиби: после концерта Александра Розенбаума я до двух часов ночи был на банкете, где меня видели сотни людей, в том числе мои друзья. В общем, не удивлюсь, если пиар-команда певицы придумает что-то покруче. Катя видит, как сработала история с Жасмин: один синячок возле носа — и можно заявить, что тебя избили. Кто поднял руку? Ну конечно, бяка Волков. Поймите, все, что сейчас говорит и делает госпожа Лель, — сплошная ложь и чистой воды пиар. Уверен, как только наша артистка прочтет это интервью, сразу даст ход своим фантазиям и выдумает новую грязь в отместку за мои откровения. Это и будет доказательством того, что она лжет. Лель дала такое огромное количество интервью, что, кажется, должна была высказать все, что хотела и могла. А я открою вам лишь маленькую часть всей правды, которая почти в каждом случае доказуема. На Катю работает целый аппарат: придумывается новая ложь, пишутся сценарии, выливается очередная порция гадостей. Цель одна — максимально привлечь внимание публики к невинной овечке и получить прибыль. А может, поливая меня грязью, она тем самым пытается найти оправдание своему поступку? Поверьте, у меня сегодня больше оснований чего-то опасаться. Так что Катя может не тратить деньги на охранников. Я никогда никого не пытался запугать в отличие от госпожи Лель, которая угрожала не только мне, но и другим людям. — Что значит "угрожала"?.. — Вам не приходило в голову, что госпожа Лель просто мстит?! Эта невинная овечка угрожала мне по телефону, пугая серьезными и авторитетными людьми, которые иначе будут со мной разговаривать. А как быть с телеведущей Даной Борисовой? Она в эфире задала по сценарию Кате вопрос, который ей не понравился. После программы Лель рвалась к Борисовой в гримерку, названивала ей на мобильный, запугивая теми же авторитетными людьми. Скандал обошел весь интернет, вы сами о нем писали. "КАТЯ УТВЕРЖДАЛА, ЧТО ОТ ПОДАРКА ПУГАЧЕВОЙ ИСХОДИТ ЗЛОЙ ДУХ" — Вы хоть представляете, сколько конфликтов мне приходилось улаживать, работая с госпожой Лель?! Люди с телевидения, которые много помогали Кате с концертами и телеэфирами, попросили дружескую скидку на одно мероприятие. Между прочим, Николай Басков отработал для них по минимуму. Но Катя запросила астрономический гонорар — больше 30 тысяч долларов! Они обиделись, после чего госпожа Лель заявила, что я испортил ей отношения с телевидением. Тогда еще подруга Кати Ольга (бывшая жена Влада Сташевского) пригласила ее на свою вторую свадьбу. Певица подтвердила свое присутствие. За несколько дней до свадьбы организаторы позвонили ей, чтобы уточнить: будет ли от нее музыкальное поздравление, если "да", что понадобится из аппаратуры. Катя закипела: дескать, почему я должна петь бесплатно, когда других артистов приглашают за деньги?! Придумала причину и... не пошла на свадьбу. Вот вам и женская дружба в понятии Кати Лель... Все это неискренне и лево. Она вообще ненавидит всех представительниц женского пола, и не только из шоу-бизнеса. С Жасмин тоже был инцидент... Катя постоянно обращалась к ней: "Сара, Сара...". Девушка просила так ее не называть. В ноябре 2003 они вместе летели в США. На очередное "Сара" Жасмин грубо ответила Кате, они поругались.. Зато после избиения Жасмин Катя вдруг стала ей та-а-а-кой подругой, во всех интервью Лель рассказывает о своей солидарности с бедняжкой. Когда журналисты поинтересовались: "Вас тоже били?", отвечала: "Слава Богу, до этого не дошло". Это, кстати, опять к вопросу об охранниках... Госпожа Лель постоянно обговаривала всех певиц. Когда композитор и продюсер Макс Фадеев (автор хитов "Мой мармеладный" и "Муси-пуси". — Авт.) создавал удачную песню Глюк’Ozе, Юле Савичевой или кому-то из "Фабрики звезд", Катя в порыве ярости и негодования орала, что это ее песня и она спела бы ее лучше. Ей всегда чего-то не хватало. Что было с нашей звездой, когда стало известно, что на "Евровидение" поедет Юля Савичева! "Как эта лилипутка может представлять Россию?! — возмущалась Лель. — Ее даже на сцене не видно. Вот если бы я поехала...". Потом решила отправиться на конкурс в группе поддержки. "Зачем?! — удивился я. — Ведь ты ненавидишь и завидуешь Савичевой!". На что Лель ответила: "Зато потусуюсь на Первом канале вместе с Фадеевым...". — Вроде правильно мыслит — засветиться на популярном телеканале с одним из лучшим российских продюсеров. Что же вас удивило? — Катя на каждом углу твердит о своей крепкой дружбе с Максом Фадеевым, но... Когда Верка Сердючка стала безумно популярна в России, Лель решила записать с ней дуэт. Фадеев согласился написать песню. Но вышел дуэт "Жениха хотела", который Сердючка исполнила вместе с Глюк’Ozой... Господи, если бы Максим слышал, что Катя лила в его адрес! Даже повторять не хочется. Зато по телефону сюсюкала: "Максимочка...". Сплошное лицемерие... В одном интервью упомянула о подарке от Аллы Борисовны — золотой шапочке. Пугачева на одну из презентаций передала через Бориса Краснова подарок. Катя всем хвасталась шапочкой, а позже стала говорить, что от подарка Примадонны исходит злой дух, который мешает ее карьере. Якобы Алла Борисовна желает добра только своей дочери Кристине. Дело закончилось тем, что Катя поехала в лес и сожгла подарок, и вдруг журналу "7 дней" поведала, что презент Примадонны до сих пор хранит у себя дома. Как сейчас, помню скандал в киевской гостинице "Премьер-палас"! Певицу встретили по VIP-классу: лимузин, пятизвездочный отель, питание для музыкантов — все было потрясающе. После заселения нужно было ехать на телевидение. Мы вышли на улицу, из-за скопления машин лимузин Лель стоял в пяти метрах от входа в гостиницу. Звезда устроила водителю та-а-акую истерику с руганью и матом, что киевские организаторы — в частности, Марта Останкова — отказались с ней дальше работать. Как только госпожа Лель возомнила себя великой — перестала со многими здороваться, требовала райдер, которому удивились бы настоящие звезды — Пугачева, Кобзон, Ротару... Раньше в ее райдере стоял пункт: встреча лимузином у трапа самолета. Этому могут позавидовать даже западные мегазвезды. — Попытались бы объяснить подопечной, что ее не туда заносит. — Как можно говорить с человеком, который все время орет? Я, например, вообще не умею кричать. Работаю с людьми больше 30 лет, ни на одного из своих подчиненных никогда не повышал голос. Считаю это слабостью, психозом. — Вы же опытный мужчина, должны понимать: у женщин случается плохое настроение... — Сомневаюсь. После "Мой мармеладный" и "Муси-пуси" Лель перешла в ранг востребованных и стала абсолютно неуправляемой: грубила, ругалась... В общем, типичная звездная болезнь. Ее родная тетя из Нальчика рассказывает в интервью: "Наверное, когда человек получает достаток, он меняется. Когда у Кати ничего не было, она была нормальным ребенком. А теперь она звезда...". — В биографии любого артиста был период звездной болезни. Не легче было переждать? — Может, и легче. Но за моей спиной начались заранее спланированные действия. Я же не требовал продолжения личных отношений, просто хотел спокойно сотрудничать и быть в нормальных отношениях. Теперь весь интернет пестрит заголовками, что у Кати Лель отбирают "Муси-пуси" и "Джага-джага". Хотя никто ничего не отбирает: согласно договору, все имущество, включая материал Фадеева, является совместным. Я ничего не имею права отбирать. Каждый может забрать свои вклады лишь в случае расторжения договора, но тогда Катя рискует еще больше: до выяснения отношений по договору запрещается использовать совместное имущество. Зная Катино упрямство, убежден: выяснение отношений может длиться годами, а то и дольше срока самого договора. Поэтому скажу прямо: Катенька, исполняй договор, и никто ничего не отберет, никто никого не уничтожит и уничтожать не собирался. Госпожа Лель утверждает (в том числе и в вашей газете), что я хочу ее уничтожить, чтобы ей кусок хлеба не на что было купить. Смешно! Доля Кати по договору — 50 процентов. Это не меньше 100 тысяч долларов в месяц. Извините, не только на хлеб — на толстый слой икры хватит. Как только я понял, что началась звездная болезнь, сделал госпоже Лель деловое предложение: "Девочка, все что было за эти восемь лет, — мой тебе подарок. Сегодня у тебя крыша над головой, обставленная квартира, большие заработки. Были годы... теперь, солнышко, иди и делай что хочешь. Я по-прежнему буду тебе дядей, папой, продюсером, кем захочешь". Мы побеседовали, она нормально все восприняла. Но в начале апреля 2004 года намечались ее сольники в престижном концертном зале "Россия". Катя всегда об этом мечтала, но концерты требовали огромных финансовых вложений. Зная, что Лель уже не со мной, я не хотел больше вкладывать в нее деньги. О чем и сообщил. Она настояла: "Давай сделаем". Вот тогда я заговорил о бизнесе: хочешь, чтобы я финансировал сольники, будем составлять договор. Нормальный закон бизнеса. Девушка сначала договор подписывать не хотела, клялась мамой, что все будет как прежде. Cама и предложила дать клятву на могиле своего отца, а сейчас все переиначила: мол, это я ее заставлял. Родная тетя Лель Галина Ивановна сказала: "Я сомневаюсь, что это Волков сказал. Это Катя придумала. Это Катины фантазии". Лель настолько завралась, что сама не помнит, где и что говорит. В одной программе утверждала, что я потребовал клятвы перед Новым годом, когда по всей Москве уже висели афиши ее концерта. Во-первых, афиши в это время никак не могли висеть: их развешивают не раньше чем за два месяца до начала концертов, да и меня в указанный день не было в Москве. В другом интервью Лель заявила, что я требовал от нее клятву на могиле отца и подписание договора, да еще и обманным путем как гарантию того, что она меня никогда не бросит. А уже в журнале "Отдохни" заявила, что я это требовал в мае 2004 года. Но ведь к этому моменту уже прошли сольные концерты, мы расстались, и я никак не мог ее удерживать. Ее программа как минимум, так и максимум была выполнена. "ЛЕЛЬ ГОВОРИЛА, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОЙ ОТЕЦ СИМУЛИРУЕТ БОЛЬ" — В нескольких интервью Лель вспоминает о переломе в ваших отношениях: "Я до сих пор не могу забыть тот страшный момент и удивляюсь, какое надо иметь сердце, чтобы в течение пяти часов не сказать нам с сестрой, что умер наш папа...". — Меня настолько возмутили эти слова! Ее отец был смертельно болен — рак горла (от этого умер и его родной брат). Когда болезнь обострилась, его привезли в Москву, в онкологический центр. Я все оплатил. Медики разрешили ему вернуться домой в Нальчик. Но через некоторое время у него опять начались дикие боли. Коля мне звонил и жаловался, что у него безумные боли, а ему не верят. Его родные дочери и жена утверждали, что он все симулирует. Я настаивал на переезде в Москву, дальнейшем лечении. Катя, ее сестра, мама отказывались: мол, ничего у него не болит, притворяется, еще нас всех переживет. Все та же тетя Галина Ивановна подтверждает: "Они не верили, что у него болит, говорили — притворяется. Ни дочки не верили, ни жена не верила. Если бы вовремя оказали ему помощь, может, не помогли бы, но продлить жизнь еще могли. И при мне Коля звонил Волкову и говорил: "Саша, почему они мне не верят? Мне плохо, а они не верят". Волков сказал: "Приезжай, здесь что-нибудь придумаем". И в клинику он устраивал, лечение организовывал. В Анталии они отдыхали, он путевки эти делал". Благодаря моим связям отца Кати определили в Кремлевскую больницу, но врачи лишь руками развели: жить оставалось считанные часы. 27 мая 2002 у Коли был день рождения, ему исполнилось 58 лет. Я приехал, поздравил, он был уже никакой. На следующее утро его положили в больницу. У Кати в этот день была презентация клипа "Между нами" в развлекательном комплексе "Кристалл". Она отправилась на вечеринку, хотя прекрасно знала, что отец на ладан дышит. Коля отпустил жену: мол, езжай к дочке на праздник. Сестра Кати на тот момент работала в ее коллективе бэк-вокалисткой. Прием гостей был в восемь, в девять началась программа. Катя вышла на сцену, и в это же самое время ко мне подошел ее водитель (тоже, между прочим, оплачивался из моего кармана) и сказал: "Александр Михайлович, Коля умер". Я стою и не знаю, что делать. Это была ее презентация. Чисто по-человечески я не знал, как поступить. Подошел к директору, пресс-секретарю, фотографу, соседу по Нальчику, еще к каким-то людям, у всех спросил: "Ребята, что делать?" — никто не знал. Сообща решили дать Кате выступить, что 20 минут значения уже не имеют и после сообщить трагическую новость. Пока Катя пела, я обошел весь зал, каждому гостю — а их было больше 300 — сообщил, что тусовки не будет. Объяснил почему и попросил не высказывать Кате соболезнований, она не знает о смерти папы. После выступления она переоделась, вышла в зал — а там никого, остались лишь самые близкие люди. Я не решился сразу обо всем рассказать, хотел психологически ее подготовить. Предложил поехать в больницу. Знаете, когда умер мой папа, я не зашел последний раз на него посмотреть — хотел запомнить отца улыбающимся, каким он был при последней нашей встрече. Но это моя ситуация, а тут чужая... В общем, уже в машине пытался подготовить Катю, ее сестру и маму: что, если папы уже нет? Пытался дальше делать тонкие намеки, но они их не понимали. Уже подъезжая к Таганской площади, все рассказал. От "Кристалла" до Таганки не больше 10 минут, а не пять часов, как утверждает Катя. Были слезы, отчаяние. Я организовал и оплатил похороны, поминки, памятник, перевез из Нальчика огромный камень, на котором Коля любил сидеть возле своего дома. Он и сейчас находится рядом с его могилой. Катя на поминках и впоследствии говорила, что папа был сильным человеком: отправил всех на презентацию, чтобы не испортить дочке праздник, дотянул до последнего момента и уснул навеки. Благодарила, что я не сорвал презентацию, дал ей выступить, ведь это было последним желанием отца. А теперь, оказывается, Лель мне никогда не простит, что я не сообщил о смерти отца вовремя. Сначала благодарить, а потом обвинять... Вот она, Катя Лель... К моменту сольных концертов прошло два года со смерти Николая Ивановича. За это время ни одна из сестер не осудила мой поступок в "Кристалле" — наоборот, только благодарили, что я сделал для их отца. Когда Катя посвятила папе песню "Не исчезай" — мне на глаза навернулись слезы, а Лель обычно для этого использует бутылочку "Визина". В финале концерта сестра Лель Ира улыбалась и аплодировала, когда Катя приглашала меня на сцену. Зато теперь девочки вспомнили тот случай и перевернули все с ног на голову. Но ведь Катя, ее сестра, мама прекрасно знали, что Николай Иванович находится при смерти, что в день презентации ему оставалось жить считанные часы! Я и сегодня не знаю, правильно ли поступил. Лель же спустя несколько лет обвиняет меня в подлости! И вы после такого сомневаетесь, что у нее плохо работает фантазия?! — А что за история с московской квартирой? Певица утверждает, что сама купила себе элитное жилье. — В интервью вашей газете Катя заявила, что квартиру в центре Москвы ей презентовало Москомимущество. Тоже неправда. Просто так квартиры не дают, пусть не говорит, если ничего в этом не понимает. В Москве не раздают квартиры задаром. Это стоит меньше, но все равно немалых денег. То, что Лель об этом открыто заявляет, еще раз доказывает: не она за это платила, она не владеет ситуацией. Думаю, что ей лучше вообще не говорить, как она получила эту квартиру.



"КОЛЛЕКТИВ ПЕВИЦЫ ОБХОДИЛСЯ МНЕ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ" — В шоу-бизнесе хватает амбициозных красавиц с голосом. Почему вы занялись именно Лель? — Не знаю. Случайно. В 1996 году я приехал на выступление к Леве Лещенко, которому когда-то организовывал концерты в Берлине. Зашел в гримерную, увидел девочку, глазки у нее блестели... Лева подошел, сказал что это его бэк-вокалистка, попросил ее раскрутить, мол, талантливая. Не знаю почему, но я завелся... Мне было 46 лет, ей — 22. Так все и началось. — Лель утверждает, что вы завелись не только как продюсер... — Я не собираюсь говорить на эту тему. В конце концов, я мужчина. Но раз Катя говорит, спросите у нее, что держало ее восемь лет рядом со мной, если я, по ее словам, такой плохой. От редакции. Для раскрутки молодой певицы привлекли влиятельного продюсера Юрия Айзеншписа (Виктор Цой, Влад Сташевский, Дима Билан). За год под его руководством и на деньги Волкова был выпущен первый альбом Кати Лель "Елисейские поля". Песни и клипы сделали певицу узнаваемой. По слухам, за свою работу Юрий Шмильевич получил от Волкова роскошный "линкольн". Плюс оплата нарядов, песен, артистов, студии, эфиров — работа продолжалась более пяти лет, песни, клипы, презентации, студии, взлеты и творческие затишья. После стремительного взлета Катя стала неотъемлемой частью российского шоу-бизнеса. Затем начался новый карьерный виток — сотрудничество с самым плодовитым российским композитором Максом Фадеевым (Линда, Глюк’Ozа). Песни Фадеева "Мой мармеладный" и "Муси-пуси" взлетели на верхние строчки всех хит-парадов. Шлягеры принесли певице настоящий успех. По слухам, за каждую "пусю" и "джагу" Фадеев получал внушительную сумму. Учитывая, что в "мармеладном" альбоме не две песни под лейблом "Макс Фадеев", можно прикинуть, во сколько обошелся новый репертуар. По приблизительным расчетам, в Катю Лель было вложено около трех миллионов долларов. — Певица не раз делилась своими впечатлениями от знакомства с вами: "Сильный, уверенный в себе. Настоящий хозяин жизни. Мне казалось, я могу на него опереться". Но после каменная стена превратилась в тюремную: якобы вы запрещали ей общаться с родными. — То, что я хотел поссорить ее с сестрой и мамой, — вранье! Никогда этого не делал, даже не понимаю, зачем это нужно. Я был в прекрасных отношениях с ее семьей. Опять же сестра Кати в интервью телеканалу Муз-ТВ сообщила: "Мы относились к Александру как к члену своей семьи. Он был для нас родным человеком". Тетя Галина Ивановна жаловалась, что Катя не поддерживает отношений ни с кем из многочисленной родни: ни с тетями, ни с двоюродными братьями и сестрами, ни с племянниками. А Лель врет, что это я со всеми в плохих отношениях. На самом деле, все, кто когда-либо работал с нашей звездой, почему-то перестали с ней общаться, а со мной до сегодняшнего дня остаются в прекрасных отношениях. Это и пресс-секретари, администраторы, танцоры, музыканты... Они всегда поздравляют меня с праздниками, возмущены грязью и ложью Кати и в случае надобности готовы дать свидетельские показания как в прессе, так и в суде. Госпожа Лель во многих интервью говорит, что у меня и с покойным Айзеншписом были плохие отношения. У нас с Юрием Шмильевичем могли быть творческие разногласия, но мы были в прекрасных отношениях. В одном их последних интервью он сказал: "Саша Волков — порядочный и человечный. Даже если Катя должна ему какие-то деньги, наверняка он все ей простит". По поводу "простить" не знаю, может, смог бы все забыть. Но, выливая на меня грязь и ложь, она постоянно напоминает о себе и этим вынуждает меня решительно добиваться своей правоты, которую подтвердил российский суд. Лель думает, что, оболгав меня, вызовет у публики признание и сочувствие. Недавно знакомая рассказала мне историю. Она попала в больницу и лежала в шестиместной палате. По телевизору Катя в очередной раз что-то несла. Пациентки (разного возраста, профессий и социального положения) сошлись в одном: надоело слушать эту грязь, женщина должна уходить красиво. Раньше им нравились песни Лель, но ее поступки оставили неприятный осадок. Не скрою, мне было приятно это слышать. Я занимался госпожой Лель восемь лет — с 1996-го по 2004-й год. Это был непосильный труд, занятость по времени, вложение инвестиций. Были борьба за становление, депрессии, подъемы и падения. И вдруг она заявляет, что все заработала своим трудом и талантом! А на что она жила семь лет до "Джага-джага"? На какие деньги одевалась, ходила в косметические салоны (поверьте, она себя очень любит), содержала родственников? Я за свой счет отправлял Катю, ее сестру, мать, отца, племянника на отдых за границу. Никаких доходов ее творчество не приносило. В то время у нее было максимум два-три концерта в месяц, в большинстве за счет моих связей. Тогда за выступление она получала 1000-1500 долларов. Я этих денег у нее никогда не брал. Катя все оставляла себе на расходы, помимо того, что я ей давал. Один ее коллектив обходился мне более 10 тысяч долларов в месяц. Теперь Лель говорит, что все деньги отдавала мне, складывала их в мой сейф. Если человек может класть в сейф, значит, он может и брать оттуда! В апреле 2004 года, когда Катя объявила о своей самостоятельной жизни, это подтвердилось. Когда я вернулся в Москву, сейф оказался пустым: исчезла немалая сумма, пропали документы, подтверждающие все мои вложения и проплаты ее творчества. — После того как у певицы началась звездная болезнь, вы заключили договор. — Да. Благодаря чему и провели два сольника на главной площадке Москвы. Во всех своих интервью Катя заявляет, что концерты прошли с переаншлагами. Очередное вранье. На первое и второе выступление раскупили лишь половину билетов. Пришлось дозаполнять зал — я проделал огромную работу (это подтвердит руководство концертного зала "Россия"). Подтверждением того, что успех был не так уж велик, является концерт, проведенный 28 апреля в санкт-петербургском концертном зале "Октябрьский". В зал на 3500 человек было продано всего 900 (!) билетов. Еще бы, ведь "переаншлаги" в Москве были дутыми, о чем знали немногие! Многолетний руководитель зала Эмма Васильевна и организаторы концерта никак этого не ожидали. Большая часть договора была партнерская, а часть — в пользу Лель. Катя внесла пункт, согласно которому я не имею права заниматься никем другим. Например, Айзеншпис одновременно занимался многими артистами: группой "Динамит", Никитой, Димой Биланом. Иосиф Пригожин продюсировал одновременно Валерию, Кристину Орбакайте, Авраама Руссо. А госпожа Лель потребовала, чтобы я занимался исключительно ей. Внесла пункты, которые давали ей единоличные преимущества. Каждый пункт договора (который якобы я заставил насильно подписать) госпожа Лель обсудила с юристами и внесла свои поправки, новые пункты, после которых охрана требуется, скорее всего, мне. — Вы настаиваете, что именно Катя нарушила договор? — 16 апреля 2004 года, после сольников, мы приватно расстались. Какое-то время она выполняла условия договора, а потом решила — хватит, сколько можно делиться? Подозреваю, ей кто-то посоветовал. Госпожа Лель обронила в интервью, что умные и именитые люди подсказали ей: "Зачем ты отдаешь деньги?". — Правда, что без вашего согласия Лель не могла изменить цвет волос и прическу? — Бред! Такого пункта в договоре нет, хотя Катя и ее адвокаты утверждают обратное. Да пожалуйста, пусть красится и стрижется, но по договору певица не имеет права кардинально меняться, не посоветовавшись со мной. Я бы не согласился, к примеру, чтобы Катя стриглась налысо, целовалась на сцене, как "Тату", выступала в прозрачной одежде, снималась голой. "ЗАРАБАТЫВАЯ НЕ МЕНЕЕ 200 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ, ЛЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛНЯТЬ ДОГОВОР" — Обычно бизнесмены не втягиваются в судебные разбирательства "звезда — спонсор". Это долгоиграющий сериал, который может запятнать деловую репутацию... — Я ни во что не хотел ввязываться. Но ведь есть элементарные договоренности между людьми. Их надо соблюдать. Сначала я пытался с ней поговорить, писал письма, спрашивал, что произошло. С октября 2004 года от нее перестала поступать партнерская информация о гастролях, творческих планах и так далее. Когда у Кати появились адвокаты — Татьяна и Дмитрий Рагулины, — я обрадовался: думал, что вменяемые люди ей втолкуют, что такое деловые отношения. Пытался с Рагулиным мирным путем разрешить ситуацию, но он прямым текстом послал меня в суд (даже подтвердил это публично в одном телеинтервью). — И вы пошли?.. — Ну, если меня послали... Моя претензия до настоящего момента ни в коем случае не является финансовой. Я просто хочу честного исполнения договора со стороны госпожи Лель согласно подписанному контракту. А как быть, если Катя и ее адвокаты везде заявляют, что, обратившись в студию Макса Фадеева, получили подтверждение: якобы права на песни Фадеева мне не принадлежат, а я внес их в договор как вклад в совместное имущество? То есть практически обвинили меня в мошенничестве! У меня есть документ от продюсерского центра Макса Фадеева, который подтверждает мои права на эти песни. Мало того, в письме сказано, что никто от Кати Лель к ним не обращался: ни она сама, ни ее представители Рагулины (на которых за такое заявление я могу подать в суд). Я более 30 лет в бизнесе, всегда борюсь за свое чистое имя: как в работе, так и в жизни. И заявление о мошенничестве является для меня очень грубым и тяжким обвинением. Я всегда был законопослушным гражданином и поэтому, чтобы разобраться в этой истории, подал исковое заявление в суд — для прохождения всех моих действий в рамках закона. В передаче НТВ "Две правды" госпожа Лель заявила, что на нее незаслуженно подали в суд. А еще в одном месте утверждается, что я инициирую судебные разбирательства. Как можно незаслуженно подать в суд? Ведь суды существуют, чтобы разобраться, если между собой люди зашли в тупик. И что значит инициировать судебные разбирательства? Именно это является конституционным правом каждого гражданина. Консультации с адвокатами, подготовка к суду заняли громадное количество времени. Вот тут я задумался: надо ли все это? Я узнал из прессы, что Катя влюбилась в Игоря, и был рад, что она наконец-то забросила бредовую идею завладеть одним известным мужчиной (не хотелось бы называть его имени). Решил забрать иск, пусть девочка живет своей жизнью и будет счастлива. И вдруг звонит мой товарищ: "Ты видел заставку на НТВ? В передаче Ксении Собчак Катя о тебе та-а-акое говорит...". Знаете, ко мне до сих пор подходят артисты и бизнесмены, удивленно спрашивают: что она несет? как она может? От редакции. В программе Ксении Собчак на НТВ Лель заявила: "Саша поставил условие: "Ты должна поклясться на могиле своего отца, в присутствии своей семьи, снимая все это на видеокамеру, стоя на коленях. Должна дать клятву, дать мне гарантию, что ты меня никогда не бросишь". Он хотел поссорить меня со всей семьей и не допустить никого ко мне в общение, весь мой круг. А позже Саша прямо заявил: "Наступит момент, когда тебе нечего будет кушать, и ты приползешь ко мне на коленях, и будешь просить меня, умоляя о том, чтобы я дал тебе на кусок хлеба". И все из-за того, что я отказалась выйти за него замуж". Не многовато ли колен? "Стоя на коленях" — раз, "приползешь на коленях" — два... У меня выросли две дочки, которых я никогда не наказывал, никогда на колени не ставил. В моем лексиконе даже слов таких нет! Как только я услышал эту ложь, этот бред, немедленно созвонился с адвокатом и возобновил процесс. Госпожа Лель до сих пор льет на меня грязь со страниц газет и с телеэкранов! Я, кстати, собираюсь еще раз подать на Катю Лель в суд, но теперь уже за клевету, порочащую мою честь, достоинство и деловую репутацию. Для чего собрал огромное количество материалов, где госпожа Лель сама себе противоречит. У нее же элементарно ничего не совпадает! — Неужели после двух лет судебной тягомотины ни разу не захотели на все плюнуть и заняться только ресторанным бизнесом? — Хотел, но на меня из каждого утюга льется грязь. Из вашей газеты, кстати, тоже! Получается, она — прекрасная и несчастная Мальвина, а я — Карабас-Барабас, который борется против хрупкой, наивной провинциалки. И система срабатывает, обыватели клюют! Смотрит какая-нибудь Марья Ивановна с малюсенькой пенсией и уверена, что монстр Волков хочет отобрать у бедняжки Лель последние гроши. А ведь публика не догадывается, что девочка за 35-40 минут выступления в Москве запрашивает 10 тысяч долларов, на выезде — 15-20 тысяч у. е. Сейчас мне сообщили, что она, как и многие артисты, перешла на евро: в новогодний период в Москве требовала и получала 15 тысяч евро — это почти 20 тысяч долларов! Госпожа Лель сегодня гарантированно зарабатывает больше 200 тысяч долларов в месяц, а в новогодний период — до 300 тысяч. По моим подсчетам за два с половиной года Катя заработала около 3 миллионов долларов. По данным, которые у меня имелись с 1 октября 2004 года по 15 января 2005, она заработала 800 тысяч долларов. Это Марь Ивановне может плакаться: мол, какая я талантливая, всего добилась исключительно своим трудом. Но люди шоу-бизнеса прекрасно знают: без денег и грамотного продюсера становление артиста невозможно. В свое время Влад Сташевский ушел от Айзеншписа. Где теперь этот смазливый парень? Таких примеров много. Я не разочарован, что ошибся в человеке. Жалею, что пропало все, за что боролся восемь лет, чему уделял 75-80 процентов своей жизни. А ведь мог развиваться в бизнесе. О потерянных вложениях и говорить не буду. И после этого заявлять, что договор недействителен... Как это может быть? Вы просите меня одолжить деньги на квартиру. Мы, конечно, друзья, я дам, но напиши расписку. Вы покупаете квартиру, обставляете ее за мои деньги. Проходит полгода-год, я напоминаю о долге, а мне говорят: мол, я посоветовалась с адвокатами, расписка недействительна, ведь ты не банк и не имеешь юридического права давать в долг. Так что деньги я тебе не верну. "Я МНОГО РАЗ ПРОСИЛ КАТЮ ОТВЕЗТИ ИГРУШКИ В ДЕТДОМА, НО ОНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСОВАЛАСЬ: "А ПРЕССА ТАМ БУДЕТ?" — Неужели за восемь лет близкого общения вы не замечали метаморфоз в загадочной женской душе? — Выходит, что нет. Когда заметил, решил закрепить все наши предыдущие соглашения юридическим договором, из-за которого и начался весь сыр-бор. У Лель все заранее было запланировано! Если я такой бяка, по ее словам, от меня надо шарахаться, меня нужно изолировать от общества. Как же она это восемь лет терпела? Я был хорошим, добрым, золотым, пока человек не стал звездой и не зашла речь о деньгах. Об очень больших деньгах. Сразу оказалось, все это время я был Карабасом-Барабасом и тюрьмой народов! В России по телевизору идет программа "Кандидат". Огромный кастинг, тысячи талантливых и образованных молодых людей приходят испытать свои силы, в финале остается только 16. И лишь один из них получает место топ-менеджера в компании крупного российского бизнесмена Владимира Потанина с годовым окладом в три миллиона рублей (около 120 тысяч долларов. — Авт.). Это при полной занятости. А Катя спит до двух дня, потом полдня занимается собой, по желанию планирует свой гастрольный график и за выступление в 35-40 минут получает хороший гонорар. Несколько поездок в месяц, которые иной раз можно совместить с отдыхом. Давайте дадим в вашей газете или где-то еще объявление: "Бывший продюсер Кати Лель ищет новый молодой талант. Зарплата: первый год — 5 тысяч долларов в месяц, второй — 10, третий — 50 процентов от прибыли, но не менее 50 тысяч в месяц". Как думаете, выстроится ко мне очередь? — Ой, можно я буду первой в списке? — Правильно. Потому что я чего-то достиг в шоу-бизнесе. Мне недавно сказали, что я — гениальный продюсер. Я просто душой болел за свое дело! Повторяю, все, что произошло, было спланировано госпожой Лель заранее. После концертов в "России" она собрала свои вещи и ушла. Я бегал по залу в депрессии, получается-не получается, сутками организовывал все... Теперь она утверждает, что я постоянно ревновал ее к успеху. Да у меня слезы радости лились, когда ей аплодировали. Я счастлив был, как ребенок. Даже сестра нашей звезды говорила на Муз-TВ: "Они вместе прилагали усилия, радовались каждому шагу, который у них получался. Каждому концерту, в который их приглашали, каждому эфиру, радовались, как дети, вместе... Все это на моих глазах было". Теперь, по версии госпожи Лель, я не продюсер, а богатый мужчина, который по своему желанию вкладывал в нее деньги. — Извините, Александр Михайлович, но вы тоже не наивный мальчик. В конце концов, восемь лет общались с красивой девушкой, получали удовольствие... И вдруг о потраченных деньгах вспомнили. — Я о деньгах не говорю, о них говорит Катя. Наивный или нет, но я наделал много глупостей. Если сегодня повторить все сначала — я бы многое сделал иначе. Признаюсь, совершал поступки, которые в здравом рассудке невозможны. Может, меня приворожили? Тетя Галина рассказывала, что каждый раз, приезжая в Нальчик, Лель бегала со своей мамой по бабкам и колдуньям. Галина Ивановна вспоминает, что в 15 лет Катя стала всем рассказывать, что ее посетили инопланетяне и вынули у нее зубы. Приезжали уфологи, все обследовали, была большая шумиха в газетах. Катя уже тогда любым путем хотела попасть на страницы изданий. Когда у певицы было плохое настроение, я в шутку спрашивал: "К тебе опять зелененькие с антенками прилетали?". — Как бы вам помягче сказать... Все, что вы сейчас говорите и делаете, больше смахивает на месть обиженного мужчины... — Вы так аккуратно задали вопрос, что невольно напрашивается мысль о женской солидарности. Поверьте, девочка умеет разговаривать другим языком. И врать. Благодаря этой лжи ее лицо мелькает на всех телеканалах и в прессе. Скорее всего, мстит мне она, потому что у нее не все получилось так, как она хотела. Это на экране Лель миленькая и невинная девочка с заплаканными глазками. Вот только слезы хорошо отрепетированы перед зеркалом. — Может, вы оскорбились после отказа Кати выйти за вас замуж... — Никогда, — слышите? — никогда в своей жизни я не делал ей предложения. Такого быть не могло, потому что у меня была и есть семья. Если я кому и причинил боль в истории с Катей Лель — так это своим близким. Никогда и ни при каких обстоятельствах я бы не развелся с женой и не женился бы на Кате. Лель прекрасно это знала. — Значит, это Лель настаивала, чтобы вы на ней женились? — Я не хочу обсуждать эту тему. Речь сейчас только о постоянном вранье госпожи Лель. В одном интервью она говорит, что отказала мне, потому что у меня хорошая семья, дети. В другом — готова была родить мне ребенка, но я признаю его недействительным. Объясните, ну как можно признать своего ребенка недействительным? Это же не договор, который она хотела признать недействительным. Я сумасшедший отец, уже дважды дедушка! Души не чаю в своих детях, внуках. Чужих ребятишек обожаю. Регулярно езжу по детским домам, дарю им одежду, деньги, компьютеры... О других многочисленных благотворительных поступках мне даже говорить не хочется. Я не требую за это орденов и медалей, это все идет от души, от сердца. Кстати, несколько раз просил Катю отвезти игрушки в детдома, но она первым делом интересовалась: "А пресса там будет?". Зато теперь рассказывает, как получает орден за орденом "За милосердие и благотворительность". Причем документы о присвоении наград почему-то подписаны одним и тем же человеком... А формулировки просто смешные! Вдумайтесь: "Муза милосердия" — за выдающийся вклад в дело возрождения и процветания Мира; орден "Слава нации" II степени (Серебряная звезда); "За милосердие" — Вера, Надежда, Любовь: но любовь из них больше; орден "Служение искусству" и статуэтка "Ангел-Хранитель" — за бескорыстное и самоотверженное служение искусству, за возрождение высоких духовных идеалов. Как можно говорить о неожиданности получения всех этих наград? Катя сообщила поклонникам, что последнюю награду — "Орден во имя жизни на Земле. За благородство помыслов. За беззаветное служение идеалам добра и милосердия" — получила вместе с великими актерами Людмилой Касаткиной и Василием Лановым. Неужели ее можно ставить в один ряд с такими легендами?! Просто стыдно! Я бы постеснялся выйти на сцену за наградой одновременно с такими заслуженными людьми. Один мой очень известный и уважаемый друг, узнав о наградах Кати, сказал мне: "У меня очень много наград. Я мог бы получить еще больше, но жалко расходы семьи на подушечки". У госпожи Лель всегда было стремление быть первой. Она никогда не стеснялась, если добивалось этого за деньги и несправедливо. Ее фанаты (человек шесть-семь постоянных посетителей ее сайта) безумно за нее радуются, поздравляют с наградами, не понимая, где скрывается правда. Оскорбляют меня, совсем меня не зная. Но во всех интервью она говорит о тысячах поклонников, которые поддерживают и переживают за нее. Спустя столько лет могу честно признаться: обе статуэтки престижной музыкальной премии "Овация" были действительно мной куплены по 15 тысяч долларов каждая (как и писали в то время многие газеты). Пресса не забыла о популярной программе "Музыкальный ринг", где Лель якобы прямым зрительским голосованием заняла первое место... На самом деле передача шла в записи. В "Музыкальном ринге" принимали участие три Кати: Семенова, Шаврина и Лель. Наша звезда сразу обговорила с организаторами, что придет, только если гарантированно займет первое место. За это я выложил тогда пять тысяч долларов спонсорских. По-другому было просто невозможно. Даже на передачах "Два рояля" команда Кати почему-то всегда занимала первое место. Если Лель звонили и приглашали на какой-либо конкурс, она не стеснялась спрашивать по телефону, займет ли она там первое место. Когда ей отвечали, что конкурс справедливый и объективный, гарантий дать не могут, она просто отказывалась участвовать. Когда певица увидела возможность получения красного диплома в Гнесинке, сразу улетела в Нальчик для исправления прежних оценок в институте, из которого перевелась в Гнесинку. Но деньги на подарки она почему-то брала у меня. Стремление быть первой — это нормальное явление, но оно должно быть правдиво и естественно. У меня есть запись премии канала Муз-ТВ 2004 года, где она была представлена в номинации "Певица года" вместе с Орбакайте и Валерией. На вопрос ведущего: "Что можете пожелать своим конкуренткам?" нормальный человек пожелал бы победы достойного, но Катя ответила: "У меня нет конкурентов". Культ личности Маo Цзэдуна и Сталина по сравнению с Катиным (особенно среди ее фанатов) — детский лепет. Кстати, своих поклонников она тоже обманывает: никогда не отвечает на сообщения в гостевой книге своего сайта, за нее это всегда делает ее мама Людмила Савельевна. Это тоже легко доказать: раньше в ответах нашей звезды стояло время отправки сообщения. Время часто не совпадало с ее гастрольным графиком, кто-то из поклонников удивленно спросил: "Катя, а разве ты в это время была не на концерте в Ереване?". А какая история была с ее поклонницей Аленой из Читы! Девочке тогда было лет 15-16. Она за несколько месяцев сообщила о своем приезде. Ехала с группой в лагерь "Орленок" через Москву, в которой собиралась остановиться на день. Сообщила номер поезда и вагон. Я в четыре часа утра послал своего водителя к поезду, чтобы договориться о долгожданной и желанной встрече с Катей. Но руководитель группы побоялась отпускать Алену одну. Я связался с родителями девочки в Чите, чтобы они договорились с руководителями. Днем я принял всю группу (14 человек вместе с воспитателями) в своем ресторане. Сидели больше часа, я их угощал, а Кати все не было. Она даже не собиралась ехать, сказав, что нормальные люди в интернет не пишут и все фанаты больные люди. Но после моих настоятельных требований Катя приехала, раздала автографы, подарила детям плакаты и пообщалась с Аленой. Так что обманутые фанаты, которые пишут в ее гостевой странице, оскорбляют меня, не знают всю правду. Алена, кстати, и мне пишет, звонит, благодарит. Может, это некрасиво (я Алену предупредил), но я хочу привести фрагмент ее последнего письма, оно написано очень искренне и правдиво: "Дорогой Александр, доброе утро! Отправляю вам последние свои фотографии... Скажу честно: не очень приятно читать негатив о вас (я его уже просто не читаю и не обращаю внимания). Я знаю Вас не настолько близко, но мне кажется, Вы — очень добрый, светлый человек, который для меня сделал много хорошего. Не могу осуждать Катю потому, что люблю ее, но она сейчас не думает, что если бы не Ваша поддержка, она могла быть никому не известной певицей. Дорогой Александр, Большой Удачи Вам и всего самого доброго! С любовью Алена". — Как ваши родные отнеслись к скандалу? — Они живут за границей и не получают российскую прессу. Не думаю, чтобы они знали все подробности. Но время от времени "добрые люди" им приносят различные газеты. Еще во время нашего общения Катя была у меня дома, общалась с моей семьей, понимая, что это некрасиво. Как-то в Англии Лель пожелала отобедать в моем лондонском ресторане. Честно говоря, я не хотел, чтобы она это делала, но Катя настояла и пошла. Слава Богу, дочь была в отъезде, хотя позже позвонила мне с истерикой: "Папа, в нашем ресторане была певица Катя Лель. Как ты мог это допустить?". Наехала, долго со мной не разговаривала. И она была права. "КАТЯ БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА, НО ЕЙ УЖЕ 32 ГОДА. ОЛИГАРХИ, О КОТОРЫХ МНОГИЕ МЕЧТАЮТ, ИЩУТ МОЛОДЕНЬКИХ ДЕВОЧЕК" — Правда, что после разрыва Катя не раз пыталась пойти с вами на компромисс? — О чем это вы? И это ложь. — В интервью "Бульвару" Лель говорила, цитирую: "Даже после моих попыток найти компромисс Саша не хотел ничего слышать. Он гнул свою линию: "Я тебя уничтожу, моя борьба только началась". — Глупости. До расставания она стала настолько упрямой! Когда у нас были нормальные отношения, я в шутку называл ее рыбкой "твердолобиком". А ее мама Людмила Савельевна поправляла меня: мол, рыбка называется "толстолобик". Так что пусть не лжет. Наоборот, мира хотел я: писал письма, принимал участие в ее профессиональной жизни, боролся за ее становление. — Если после всего Катя лично к вам подойдет и извинится, простите? — Все зависит от ситуации. Можно сказать: "Прости меня", но надо осознавать, за что именно. Пусть признается, что за моей спиной вела переговоры, подло поступала. Это же несовместимо с той заботой и вниманием, которое я ей давал. Неужели вы думаете, достаточно произнести два слова "прости меня", и я забуду всю грязь и скажу: иди, девочка, продолжай делать что хочешь и зарабатывай! Мы же не в детском саду! Может, я не для себя эти деньги хочу — буду покупать музыкальные инструменты детским домам? Почему Катя Лель позволяла себе ездить в Лондон за мой счет, заниматься пением и танцами у лучших английских мастеров! Перелеты, гостиницы, огромные гонорары за аренду студии плюс еще больше за преподавателей... А бедные бездомные дети не могут заниматься музыкой! Может, среди них есть таланты поярче Кати Лель, но они даже об этом не знают. По большому счету, правда на моей стороне. Человек хотел быть звездой и стал ей. Сегодня без денег, участия, внимания ничего невозможно добиться. Ведь я не просто дал денег и сказал: "Стань звездой". Я этим жил, дышал. Все это знают. Восемь лет боролся, шел, спотыкался, принимал все удары на себя. И вот подопечный доходит до вершины и кидает тебя. Простые люди уверены: хорошая девочка, поет неплохо, ой, плачет — значит, ее обижает этот толстосум. Я не требую, чтобы читатели были на моей стороне. Я хочу, чтобы люди осознали: человек со звездной болезнью начинает по-другому относиться к людям и деньгам. Кто поверит, тот поверит, нет — будет и дальше жалеть эту "бедную Мальвину" и верить ее лжи. Если вы заметили, я в нашей беседе не затронул и не хочу затрагивать никаких личных отношений, как это делает она (хотя мог бы рассказать очень много). Я просто хочу доказать, что Катя Лель лжет и льет грязь. На многие ее заявления есть многочисленные доказательства, что это ложь. В интервью она сама себе противоречит, называет не соответствующие событиям даты. Первый раз Катю конкретно во лжи уличил Иосиф Кобзон. В передаче Ксении Собчак "Звездный бульвар" Лель разоткровенничалась: "...правильно сказал Иосиф Давыдович, что не надо было быть такой честной, достойной и порядочной...". Кобзон был возмущен и на Первом канале официально заявил, что он этого не говорил и не мог сказать. — А что за история с отключением официального сайта Кати Лель? — Это такая же ложь, как и все остальное. И так как здесь существуют точные фиксированные даты, эта ложь полностью доказуема. Интернет-страничка katyalel была зарегистрирована на меня. В ноябре 2004 Катя меня кинула, сообщив, что больше не будет выполнять условия нашего договора. Уже 3 декабря 2004 объявила поклонникам, что открыт новый сайт. По мнению экспертов и программистов, разработка такого ресурса занимает от 2,5 до 4 месяцев. И это еще раз доказывает, что ее "кидок" был заранее хладнокровно спланирован, как и многое другое. Я ни в коем случае не перекрывал сайт, просто прекратил отвечать и выкладывать новости с 11 декабря, после того как 4 декабря Катя получила на свой новый сайт первое сообщение. Но katyalel работал информативно еще год. Все подтверждающие факт распечатки у меня имеются. Я думаю, что человеку два одинаково функционирующих сайта ни к чему, ей просто необходимо меня в чем-то обвинять. Теперь она даже политика решила обмануть. Очередную ее ложь я узнал на днях совершенно случайно. 21 ноября госпожа Лель сообщила через сайт, что записала дуэт с поющим депутатом Мосгордумы Андреем Ковалевым да еще клип с ним сняла. Политик знал о нашем конфликте, но она убедила его, что подана кассационная жалоба, что решение суда пока не вступило в законную силу. Простите, но это неправда. Человек заплатил за съемку клипа немалые деньги, но без моего согласия телеканалы показывать это видео не имеют права. Так как весь материал является нашим совместным имуществом. А я дам согласие только после того, как Катя начнет исполнять решение суда. Мало того, кроме клипа "Новогодняя история", она развела Ковалева еще на один дуэт — "Мужчина и женщина". — Скандалы "звезда — продюсер" не раз сотрясают шоу-бизнес. Но по масштабу и накалу страстей разбирательство "Лель — Волков" не с чем сравнить. Почему именно с вами такое произошло? — Может, я не такой плохой, как кажется? Просто хочу добиться правды. Как плохой человек мог уделять столько времени, заботы? Я даже на суде ставил кассету финала сольного концерта Кати, где она говорит: "Хочу представить человека, без которого ничего бы не было. Мой продюсер Александр Волков. Сашенька, на сцену". Заметьте, именно Сашенька! Я не вышел, она говорит: "Стесняется". Этот факт даже описан в обосновании решения суда, которое Катю мало волнует. Уклоняясь от решения суда, она дезинформирует политиков, чиновников и других представителей власти, просит об оказании помощи в неисполнении этого решения. Недавно, выступив бесплатно на юбилее одного депутата, она обратилась к нему за помощью. Тот, не разобравшись в сути, послал депутатский запрос в различные инстанции и прокуратуру. Я тоже могу обратиться к депутатам с вопросом препятствия исполнению решения Российского суда. Тогда что, гражданское дело Волков — Лель будет разбираться в Государственной Думе? Это просто смешно. Получив от Кати не совсем правдивую информацию, люди бросаются на помощь, а в государственных учреждениях и властных структурах часто в канун праздников выступают артисты, в том числе и Катя. Обычно после выступления подходит кто-то из руководителей и спрашивает у артиста, чем они могут быть полезны. Вот тогда-то Катя и выливает все свои проблемы, и люди слепо обещают помочь, не зная сути вопроса и не думая о последствиях для самих себя. Забывая о государственной программе борьбы с коррупцией и превышения полномочий представителей власти и чиновников, Катя этим подставляет их. И у них самих из-за нее могут возникнуть проблемы. Но ее это мало волнует, ей нужно любой ценой протянуть время, чтобы не исполнять решение российского суда. Благодаря Кате в свои 55 лет я первый раз в жизни оказался в прокуратуре, где своими глазами видел ее письмо, в котором утверждалось, что я получал от нее "черные деньги". При этом госпожа Лель не знала, что за те несколько месяцев исполнения договора все отчеты, записки и конверты, которые были написаны как ее рукой, так и рукой ее сестры, я задекларировал, уплатил со всего этого налоги. Не знаю, сама или по совету кого-то Катя это затеяла, но она совершенно не думает о последствиях, что все может обратиться против нее самой. Недавно приставы получили отчеты одного из клубов, где указано, что за два с половиной года она дала 11 концертов и получила за это 79760 рублей (около трех тысяч долларов. — Авт.). Получается в среднем 250 долларов за концерт. Смешнее не бывает! Если учитывать, что в коллективе Лель 12 человек плюс сама певица, выходит, заработали меньше 20 долларов на человека. Но Катин коллектив обходится не менее полутора тысяч долларов за концерт. У меня есть оригиналы отчетов по зарплате коллектива, расписанные ее сестрой и директором Ириной. Что-то совсем не вяжется: просить за концерт минимум 10 тысяч долларов, а работать за 250. Многие организаторы концертов, предоставляя заниженные справки, могут сами себя подставить. Даже клуб, который подтвердил приставам 11 концертов, предоставил в Ассоциацию авторских прав отчет всего лишь по четырем. "ЛЕЛЬ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ПЕРВОМУ ЭСТРАДНОМУ ЭШЕЛОНУ, НО НЕ ВОШЛА В НЕГО. ТАК ЧТО РАНОВАТО ОНА МЕНЯ КИНУЛА" — Какие, по вашему, сейчас перспективы у Кати Лель в человеческом и профессиональном плане? — Она человек состоявшийся: своя квартира (которая стоит громадных денег), внушительные заработки. Катя богатая женщина, но ей уже 32 года. Олигархи, о которых многие мечтают, ищут молоденьких девочек, на это шансов у нее маловато. Слабый мужчина ей будет неинтересен, сильный с ее упертым характером не сможет быть рядом. Я уже говорил, был рад, когда она заявила о своей любви к Игорю, но тут ситуация очень запутана и непонятна. То в прессе утверждается, что он модель и начинающий артист (наверное, в ее клипе). То Катя утверждает, что он успешный бизнесмен и она выходит за него замуж, свадьба назначена на лето и пройдет за границей. В другом интервью сообщила, что не вышла замуж потому, что год знакомства — слишком маленький срок. И это говорит Катя, которая во всех интервью заявляет, что готова стать матерью и обзавестись семьей. Думаю, причина не в этом... Игоря я не знаю, у меня к нему нет претензий или негатива. Скажу одно: мужчина должен быть мужчиной. Я его видел два раза. Первый — когда выходил из зала "России", он стоял с Катиной мамой. Когда я проходил, он опустил глаза, уверен, узнав меня. Второй раз — на пляже в Эмиратах. Ведь я не зверь: не брошусь в драку, не устрою скандал. Если ты мужчина — подойди, скажи: мол, так и так, люблю Катю, хочу с ней семью, здоровых детей. У вас там какой-то конфликт, есть ли возможность его закончить и жить спокойно? В нормальной мужской беседе пришли бы к общему знаменателю. Компромисс можно найти всегда. Думаю, что всей ситуацией руководит Катя, как и всей своей семьей. Искренности в этих отношениях совсем не видно. Что касается профессиональных перспектив. Она сама себя уничтожила, просчиталась. Лель приблизилась к первому эстрадному эшелону, но не вошла в него. Так что рановато она меня кинула. Ей нужно было меня, Карабаса-Барабаса, потерпеть еще полгода-год, и она точно бы вошла в первый эшелон. Ну да Бог ей в помощь! А я развиваю свои новые проекты, помощницы — мои дочери. Есть друзья, сторонники, соратники, которые меня подбадривают, когда отовсюду льется очередная порция лжи и грязи. Мне бы хотелось пожелать этой "Мальвине", чтобы по жизни ее окружали такие же "хорошие" люди, как она сама, чтобы к ней относились и поступали так, как она поступила со мной. И всем все возвращалось тем самым бумерангом, о котором она всегда и везде говорит. А себе и своим родным и близким такого отношения всех окружающих людей, как я относился к Кате. Добавлю только, что все приведенные мною цитаты из различных СМИ есть в моем архиве. Информацию о решении суда, копию договора и все видеоматериалы можно в ближайшее время увидеть на сайте www.volkov-lel-pravda.ru P. S. Выдержка из решения суда: Понудить Катю Лель к исполнению договора от 14.01.2004 между ней и Волковым Александром Михайловичем... также запретив Лель Екатерине Николаевне в период срока действия договора, заключенного 14.01.2004 между ней и Волковым Александром Михайловичем, без согласия Волкова Александра Михайловича принимать решения об осуществлении концертной, исполнительской и иной творческой деятельности, являющейся предметом договора, заключенного 14.01.2004 между ней и Волковым Александром Михайловичем, заключать направленные на осуществление указанной деятельности договора, исполнять их.