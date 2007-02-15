Экс-супруга Пономарева Алена Мозговая: «Пока замуж не собираюсь!»

Самодостаточная личность, двигатель украинского «Евровидения», мать двух очаровательных дочек - она давно вышла из тени своих известных экс-мужа Александра Пономарева и отца Николая Мозгового.

— Алена, уже известно, кто будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение»?



— До 10 февраля мы принимали заявки от артистов, желающих принять участие в этом шоу. После этого собрались на «великий хурал», то есть совещание, где взвесили все «за» и «против», и решили устроить всенародное голосование. 9 марта в прямом эфире Первого национального телеканала зрители смогут проголосовать за понравившегося им участника.



— Ты ведь достаточно тесно общаешься с Филиппом Киркоровым. Он интересовался ходом нашего отбора на конкурс?



— Мы с ним обсуждали эту тему еще в декабре прошлого года. Но тогда я еще ничего не могла ему рассказать, потому что руководство телекомпании не приняло решение, в каком формате должен происходить отбор. Насколько я знаю, Филипп хотел, чтобы поехала Настя Стоцкая от Украины. Но одного желания Киркорова для этого недостаточно, хотя по условиям конкурса такое возможно. Конкурсант не обязательно должен являться гражданином страны, которую он представляет. Язык исполнения определяет также сам исполнитель.



—Насколько важны вокальные данные для победы?



— Не столько вокал, сколько наличие опыта выступления на больших площадках. Это однозначно не может быть какой-то молодой, начинающий певец, потому что с «Евровидения» не начинают. Во всяком случае, мне так кажется. Это непросто даже для уже состоявшихся артистов. Чего только стоят бесконечные репетиции, моральная и физическая нагрузка и ощущение того, что ты выходишь в эфир и на тебя смотрит многомиллионная аудитория. Это очень серьезное испытание! Поэтому наличие сценического опыта тоже играет огромную роль.



— Одной из кандидатур на «Евровидение» называют Данилко. Когда-то против его участия в конкурсе ты резко высказывалась против, теперь изменила свое мнение на прямо противоположное. Интересно, почему?



—Когда мы только вступали в эту интересную игру — «Евровидение», считали, что нужно показать высший пилотаж вокала, песню европейского формата, которая была бы красиво спета, красиво сыграна, красиво показана. Но опыт показал, что побеждает шоу. Это началось с победы Латвии, когда артистка три раза за время исполнения песни переоделась. На самом деле все поняли, что поет она в принципе так себе, песня тоже туда-сюда (никто и не вспомнит), но зато запомнилось, как она преображалась. К тому же у нее была интересная постановка.



— Я знаю, что ты очень дружна с Натальей Могилевской. Когда я смотрела по «Интеру» конкурс «Звездный дуэт», мне показалось, будто ты в качестве члена жюри специально подсуживаешь подруге…



— Я не подсуживала! Просто, если она действительно была лучшей в тот момент, то, конечно же, получала высший бал. Если бы она была худшей, то получала бы соответственно. Но если ее выступление реально было красивым, то почему нет?



— Как вы с ней сблизились?



— Честно говоря, мы с ней давно дружим, еще с фестиваля «Море друзей» в Ялте, который проходил в 1996 году. А познакомил нас незадолго до этого Александр Ягольник на «Славянском базаре». Так что, у нас давняя история отношений.



В дни Оранжевой революции, когда мужики начали говорить в ее адрес какие-то гадости, меня это просто взбесило. Во-первых, женщину оскорблять – последнее дело. Какой ты после этого мужик?! Зная изнутри ситуацию, какие «тексты» произносились о ней, я не выдержала и сказала: «Друзі, ну, давайте, вы, наверное, как-то остынете. Потому, что если думаете, будто вы сами белые и пушистые, то сильно ошибаетесь». В любом случае так нельзя. Хотя мы с Наташей тогда поддерживали разные политически силы, но, считаю, это все равно не повод оскорблять друг друга. А уж тем более, не позволительно когда мужчина оскорбляет женщину.



— Ты сейчас поддерживаешь какие-то отношения с Сашей Пономаревым?



— Ну, какие отношения? Мы созваниваемся по поводу детей, когда возникают какие-то проблемы. Больше никаких особых отношений не поддерживаем.



— Раньше ты на его творчество оказывала большое влияние. А как теперь?



— У нас с ним никаких контрактов нет. У каждого своя жизнь.



— В одном из его клипов снята детская комната, которая, как я понимаю, предназначена для твоей старшей дочери Зои. Означает ли это, что девочки живут на два дома?



— Нет, они живут со мной. А к Саше приезжают только на выходные, и то не каждую неделю.



— Твои дети уже достаточно взрослые, чтобы многое понимать. Наверное, часто задают вопросы, которые ставят в неловкое положение? Как они восприняли ваш разрыв с Сашей?



— Они меня никогда не ставят в неловкое положение. Как только мы решили с Сашей, что расходимся, я провела беседу с девочками. У меня, действительно, очень дружеские с ними отношения. Я бы сказала, что мы скорее общаемся как подружки. Девочки рассказывают мне, о том, что у них происходит, я делюсь с ними своими проблемами. Мои близкие привыкли к такому стилю общения, а вот те, кто случайно оказался рядом, удивляются, говорят: «Боже, как ты так: с детьми, как с подругами?!» А я считаю, что это нормально: пусть лучше они все знают. Я ведь и совет хороший могу дать, в отличие от их ровесниц.



О своем решении развестись я первой рассказала Зое, она ведь старше. А она уже на своем языке все объяснила Жене. Конечно, для них это было стрессом. Реакция - абсолютно естественная для ребенка. Всем понятно, что это неприятно, но такова жизнь.



— Они не уговаривали тебя вернуться к Александру?



— Ну, нет! Женя знает, что меня уговаривать бесполезно. Если я какое-то решение окончательно приняла, то меняю его очень редко. Для этого должны быть особо весомые аргументы. Но в любом случае, я старалась им объяснять, чтобы они не оставались наедине со своими мыслями. Ведь накрутят у себя в голове такого, что потом не разгребешь! Сейчас мы на эту тему с девочками не говорим, у нас все нормально. Они бывают в гостях у Саши с Викой, и нет никаких проблем.



— Девочки подрастают, можно ли ожидать, что кто-то из них вскоре появится на сцене? Есть уже задатки?



— Уже так подрастают, что я за ними не успеваю! Отдыхала пару недель на Бали, возвращаюсь и удивляюсь: «Боже, неужели это мои дети?». Так выросли за две недели.



Певица в нашей семье - Женя. Но, честно говоря, я к этому отношусь неоднозначно. Мне кажется, что у ребенка должно быть детство. Она еще успеет, если у нее будет желание заняться пением. Тем более, что в академии, где учатся Женя с Зоей, достаточно разных концертов и спектаклей. А для большой сцены пускай подрастет еще.



— У нее есть какие-то специальные частные педагоги?



— Нет. Репетиторы только по английскому и французскому, а все остальное у них в программе академии есть: и риторика, и хор, и фортепиано, и пластика, и театральное мастерство, и сценическая речь.



— А няня у вас есть? Ведь ты довольно занятой человек, наверняка часто задерживаешься на работе.



— Конечно, есть.



— Расскажи, как вы ее нашли? Говорят, это очень непростое дело.



— Нашла с помощью объявления в газете. Но я умею людей сканировать, поэтому и без рекомендаций знаю, что собой представляет человек. А последнюю няню, кстати, мне Саша нашел.



— Чем, кроме рекомендаций и своего «сканера», ты руководствуешься при выборе няни?



— Я общаюсь с человеком, спрашиваю, что он закончил, где работал и т.д. На самом деле, все проясняется уже в ходе беседы. В любом случае, есть некий испытательный срок. Я всех предупреждаю: если за месяц вам или мне что-то не понравится, мы друг другу скажем «До свидания!». Но, в принципе, такого еще ни разу не было.



У нас уже третья няня. Я их нечасто меняю. Но периодически это нужно делать, потому что такова человеческая природа: они начинают, как я это называю, «терять берега». Считают себя членами семьи и иногда многое себе позволяют. А тебе уже вроде бы и неудобно что-то сказать. И вот в этот момент, когда такое происходит, нужно прощаться, потому что толку уже не будет.



— То есть, предыдущие няни начинали вмешиваться в твои семейные дела?



— Нет. Просто чем больше времени она с нами, тем больше я ей доверяю, уже не нужно все время говорить, что делать. Понятно, человек привык к твоему укладу жизни, он знает, что нужно для тебя сделать. А в какой-то момент он начинает вдруг расслабляться, чувствуют себя, действительно, как дома: например, это он сегодня делать не хочет. Я, конечно, очень рада, но ты же за это деньги получаешь… Повторюсь: такова природа человека, а не потому, что няня плохая.



Одну из моих нянь, кстати, мне порекомендовала подруга Славы Вокарчука Ляля Фонарева. Мы с ним одно время были очень дружны.



— А сейчас поддерживаете отношения?



— Но уже меньше. Люди, знаешь, сходятся и расходятся. В какой-то период жизни они ближе друг другу, потом дорожки расходятся.

Был период, когда мы тесно общались. Например, Ляля работала стилистом Пономарева. Сейчас они уже не сотрудничают, и мы стали реже встречаться.



— А ты не пользовалась услугами Ляли как стилиста?



— Однажды она одевала меня на презентацию альбома в «Ра» - в очень красивое фисташковое платье. Вообще, считаю Ляля очень талантливая.



— У тебя есть личный стилист? Ведь, кажется, положение обязывает…



— Нет. Раньше носила костюмы, сейчас мне почему-то стало в них некомфортно. А когда мне некомфортно, я не могу работать и думать. Безусловно, для каких-то вечеринок я обращаюсь к любимому дизайнеру, которому всегда заказываю платья. Если же какое-то совсем пафосное мероприятие, прихожу к Сане Гапчуку и говорю: «Саня, надо!» Он говорит: «Как обычно, срочно?» Я отвечаю: «Да, на вчера».



— У Саши Пономарева уже появилась вторая половинка. А как у тебя дела на личном фронте?



— (Усмехается.) А мне это надо? Я себя прекрасно чувствую, замуж не собираюсь.



— Но тебе приписывают в женихи целую кучу миллионеров. Или это только сплетни?



— Боже мой! Каждый раз читаю и удивляюсь: иной раз оказывается, что люди знают больше о моей жизни, чем я сама. Но, это, наверное, нормально. Кто-то что-то придумал, кому-то что-то сказал, все это обросло «аранжировкой», дошло до какого-то журналиста, и тот, так сказать, литературно описал слух. Собственно, никаких женихов — ни миллиардеров, ни миллионеров - у меня пока нет.



