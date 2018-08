Як татусі-олігархи проштовхують своїх дітей на сцену. (Екслюзивні подробиці)

{-1}Аліна Гросу, донька депутата міськради від партії БЮТ в Чернівцях



Вона часто прогулювала уроки, але загалом вчилася непогано. Однак батьки все-одно вирішили, що шоу-бізнес важливіший, ніж освіта, і забрали маленьку, але вже популярну співачку Аліну Гросу зі школи. Мама і продюсер співачки, Анна Гросу, вирішила навчати дитину дома в перервах між концертами. За приватних вчителів Аліни платить її батько-бізнесмен Михайло Гросу. Спочатку він працював будівельником і начальником податкової міліції. Але маючи досвід роботи у фінансовій та юридичних сферах створив комерційну фірму “Мігро”. З часом її очолила мама Аліни, Анна. Батько співачки на досягнутому вирішив не зупинятися і створив ще одне підприємство “Алміг”. Продюсувати свій юний талант батьки не довіряють нікому. Київським менеджером стала мама Аліни, тато (зараз депутат міськради) займається справами доньки у Чернівцях.

Аліна Гросу чи не наймолодша співачка на українські естраді, їй всього 12, а за плечима досвід роботи, якому може позаздрити не один виконавець. Цей не дивно, адже в Аліни є бажання та хист до того, але немало важливу роль в її шоу-бізнесовій кар’єрі відіграло декілька людей. По-перше, батьки Аліни, по-друге, її протежує Ірина Білик. З останньою Аліна познайомилася під час запису своєї першої пісні в студії “Нова”. Побачивши її там, Білик настільки вона сподобалась, що співачка подарувала маленькій виконавиці свою пісню “Рушничок”. З цього і почалася їхня тісна співпраця. Згодом Ірина написала для Аліни ще декілька пісень: “Бджілка”, “Маленькая любовь”, “Свобода”. Серед добрих друзів Аліни й десятелітня Домініка Плющ, донька колишнього головуючого Верховної Ради Івана Плюща. Їй Аліна довіряє найпотаємніші речі. Саме Домініці Аліна найпершій розповіла, що збирається залишити школу, але Домінка мужньо мовчала і зберегла секрет подруги.

А от інша співачка та письменниця Ірена Карпа, не в такому захоплені від Аліни і вважає її “радістю для педофілів”. “Коли вона показує язик, це нагадує легку дитячу порнографію. Дорослі на Аліні заробляють гроші. Страшно за дівчинку. Через декілька років із неї зроблять зомбі”, - якось заявила Карпа.

Однак Аліна такими заявами поки не переймається. На світ шоу-бізнесу вона дивиться через рожеві окуляри, принаймні батьки все роблять для того. А популярність їхнього чада вже почала приносити непогані результати і, що головне, прибутку. Виступ маленької співачки коштує до 5 тисяч доларів.



{2-}Настасья, донька народного депутата Партії Регіонів Сергія Момота



Єх, добре бути донькою багато і впливового батька! Тоді навіть не обов’язково мати голос як у Уітні Хьюстон, з якою порівнює себе співачка Настасья. В український шоу-бізнес співачка топче стежку досить давно. У її біографічній довідці сказано, що продюсери помітили дівчинку, коли їй було ще 14. На сімейному святі вона босоніж станцювала циганочку. І в тому танці акули вітчизняного шоу-бізнесу встигли розгледіти великий талант. Утім справжній творчий прорив стався у 2004, коли Настасья стала переможницею телевізійного конкурсу “Шлягер року” у номінації “Відкриття року”. Свій перший альбом “Только любовь” співачка із Донецька випустила у 2002. Після того декілька років паузи, переїзд з Донецька до Києва, навчання в Інституті. Але батько Настасії, народний депутат від Партії Регіонів Сергій Момот, продовжує виконувати музичні примхи свого юного дарування і не оглядаючись вкладає кошти в її талант. Нещодавно навіть презентацію другого альбому донечки влаштував у модному київському клубі. VIP-гостей на презентації зібралось чимало, але більшість з них, коли дійшло до виголошення промов, кудись одразу зникла. Зараз її розкруткою займається колишній продюсер Асії Ахат Ігор Шпілей. Саме він і називає Настасью українською Уітні Хьюстон. У своєму успіху співачка і її команда досить впевнені, адже Настасья претендує на нішу в українському шоу-бізнесі, яка досі пустує – “романтичний поп”.



{-3}Маша Фокіна, внучка екс-прем’єра-міністра України



Ця співачка, музика і пісні якої заполонили усі радіостанції, кліпи окупували музичні канали, також виявилася родичкою політика. Її дідусь, Вітольд Фокін, був останнім головою Ради Міністрів Радянської України і першим прем’єр-міністром незалежної України. На посаді глави уряду Фокін змінив Віталія Масола, який пішов у відставку на вимогу студентської акції протесту у жовтні 1990-го року. Він очолював Кабмін більше двох років і залишив прем'єрський портфель добровільно, що не часто траплялося у новітній українській історії. Утім, внучка впливового, в минулому, державного діяча, політикою не особливо переймається, її більше цікавить шоу-бізнес.

Маша закінчила модний київський ліцей “Лідер”, а опісля почала професійно займатися вокалом в Консерваторії. Сьогодні навчається на заочному факультеті одного з київських вузів.

Рік, що минув, був особливим для неї, адже у 2006 вона записала свій перший альбом, зняла кліп, купила машину. А от одна з останніх покупок Маші, - телефон “Vertu”, приніс співачці суцільні розчарування. Досить дорога іграшка, вартість телефону 15 тисяч доларів, практично одразу зламалася. У магазині дівчині пообіцяли його поремонтувати, але не раніше ніж через 3 місяці, оскільки сервісного центру “Vertu” не має. Розгнівана Маша збирається подавати на компанію в суд за порушення прав споживачів і вимагати повернення не лише матеріальної, а й моральної компенсації.

Сьогодні на першому місці для співачки музика, про особисте життя поки немає часу думати. Зараз вона працює над записом пісні разом з Дімою Клімашенко і планує зняти на неї кліп. Також Маші запропонували знятися в кіно, але поки це ще не визначено, тому вона не поспішає розповідати деталі. Співачка наголошує, що все, чого вона досягла в музиці – це завдяки підтримці рідних. “У дитинстві ми часто мріємо про чарівника, який б виконував найпотаємніші бажання. Для мене такими чарівниками стали мої батьки, які першими повірили у серйозність моїх намірів стати співачкою”, - зазначає Маша.



{4-}Андрій Князь, син екс-заступника міністра охорони навколишнього середовища України

У нього за плечима дві освіти: юридична та музична. Звичайно перевагу надав другій. На відміну від своїх земляків, “Океану Ельзи”, Скрябіна, Тараса Чубая, Андрій Князь мало відомий широкому загалу, зате у себе у Львові він досить популярний співак. Коли здобув популярність у рідному місті, йому того виявилося замало і він поїхав підкоряти Київ. Освоюватись на новому місці Князю виявилося легше ніж іншим провінціалам, адже тут вже давно мешкає його батько Орест Фурдичко. У минулому, батько молодого співака, впливовий бізнесмен, був першим заступником голови Державного комітету лісового господарства України і очолював компанію “Львівліс”. Був депутатом Аграрної партії України, а також обіймав посаду першого заступника голови Державного комітету лісового господарства України. Андрій Князь засвітився у 1998 році на фестивалі моди “Зірки галичини”, вже через рік його назвали відкриттям року в Галичині. У 2000 році Андрія було визнано найстильнішим виконавцем у Львові.

Останній рік у творчості Андрія спостерігався деякий застій. Це й не дивно, адже він активно займався облаштуванням нового помешкання, яке придбав ще у 2005 році. Кажуть, що в його квартирі поєднанні різні стилі, трохи сходу, трохи африканських мотивів, але не обійшлося без сучасного гламуру. Є в еклектичній квартирі Князя й окрема кальянна, де залюбки збираються друзі. Можливо серед них буває співачка Гайтана, яка за збігом обставин, виявилася сусідкою Андрія. Дизайнером квартири виступив відомий Сергій Бобак, який неодноразова співпрацював з показами мод і займався оформленням інтер’єрів багатьох зірок.

Окрім клопотів з квартирою, Андрій також займається підготовкою нового альбому, нещодавно записав нову російськомовну пісню. Але більше нічого не хоче розповідати, каже, що всі все побачать навесні.



{-5}Ассоль, донька колишнього радника Віктора Януковича



Співачка Ассоль, справжнє ім’я якої Катерина, вийшла на сцену в 5 рочків. А через два вже потрапила до книги рекордів Гіннеса, коли дала сольний концерт у Донецьку. Саме звідти родом донька донецького бізнесмена Ігора Гуменюка, в колишньому радника прем’єр-міністра Віктора Януковича. Кажуть, що батько маленької зірки, досить близький до Рената Ахметова, очолює компанію АРС і контролює головний анклав донеччан в Луганську – “Краснодонуголь”. А також має свою частку в готельному бізнесі мережі “Rixos”.

Його маленькій донечці також є чим похвалитися, на її рахунку вже чимало перемог у різноманітних конкурсах, винагород, кліпів та концертів. Є в її співочий кар’єрі і пісня виконана дуетом, наприклад, з Муріком з групи “Грін Грей”. Окрім кар’єри співачки, Ассоль спробувала себе в кіно. Знялася в історичному фільмі російської режисерки Світлани Дружиніної “Виват, Анна Иоановна”.



{6-}Алекса, донька донецького бізнесмена

Сьогодні Алекса вважається модною російською співачкою, а ще пару років тому про уродженку Донецька, Олександру Чвикову, саме так її звати, мало хто знав. Вона засвітилася в 15 років завдяки конкурсу “Фабрика зірок-4”. У пресі подейкують, що участь у цьому телешоу проплатив її батько, відомий донецький бізнесмен Олександр Чвиков, керівник компанії "Енергозбутпром", яка займається виробництвом блоків для стін. За розкрутку таланту своєї доньки він нібито віддав 500 тисяч доларів. Утім, стверджувати напевно, що участь Алекси телепрограмі була дійсно проплачена, ми не можемо. А от те, що вона принесла їй популярність, це факт. Більш того, завдяки “Фабриці” дівчина зустріла своє кохання. Там вона познайомилася з модним російським репером Тімоті. Батьки довго боролися проти їхніх стосунків, навіть чути нічого не хотіли про епатажного російського співака. А даремно, адже Тіматі виявився не таким вже недолугим нареченим. У нього є свій нічний клуб та магазин модного одягу. Алекса певний час слухалася строгих батьків, але дочекавшись повноліття, таки втекла в Москву, до коханого. Аби дівчина не сумувала у його великій московськиій квартирі, Тімоті подарував їй собаку – мальтійську болонку. Повертаючись до творчої кар’єри Алекси, варто зазначити, що у “Фабрику” вона прийшла не зовсім з порожніми руками. У 2003 дебютувала на святi День Металурга в Марiуполi, дещо пiзнiше був фестиваль у Донецьку, де Алекса дiлила сцену з "Любе" та "Boney M". А вже в сiчнi 2004у в елiтному київському клубi "Дежа вю" вiдбулась презентацiя її дебютного альбому "Повiтряний цiлунок". На той час її розкруткою займалася донецька продюсерська компанiя "Level", яка спецiалiзується на проектах iз гарним фiнансуванням. Сьогодні співачка живке і працює в Москві.

{-7}Віка Антонова, донька львівського олігарха



Віка Антонова поки навчається в школі, тому й кліпи на її пісні відзняти у тінейджерському стилі. Сьогодні нею опікується відомий український композитор Руслан Квінта. Руслан неодноразово позитивно відгукувався про свою підопічну: “Віка – прекрасна представниця нового покоління українців, талановита, стильна, спортивна, відкрита до всього нового”. Одна з її пісен “Ніколя” до речі є реальною історією. Якось Віка розповіла композитору про свою шкільну любов, а він під враженням написав пісню.

Але Віка не просто талановита дівчинка з вулиці, її батько відомий у Львові олігарх Юрій Антонов. Йому належить львівський концерн “Галнафтогаз”, відомий своїми заправками під торговою маркою “Окко”, а також “Хлібпром”. Відомо, що він зумів організувати поставки в Україну нафтопродуктів з Мажейкяйського заводу. Бізнесмену вдалося налагодити настільки тісні зв’язки з Литвою, що певний час він навіть вважався почесним консулом Литви у Львові. А коли президент Литви Валдас Адамкус приїздив до міста Лева, Антонов власним літаком доставляв туди частину делегації послів. Кількість охоронців українського бізнесмена дещо шокувала литовських представників.

Тож Віка не просто талановита співачка-початківиця, а й ще перспективна наречена, можна сказати нафтова і хлібна принцеса Львівської області.



{8-}Алсу, донька екс-заступника голови “ЛУКОЙЛ”

Татарка з національністю, мусульманка за віросповіданням змогла підкорити серця багатьох православних на колишньому пострадянському просторі. За свої 23 роки, російська співачка Алсу встигла змінити багато місць і країн проживання, укласти угоду з рекорд компанією ''Universal'', заспівати дуетом з Енріке Іглесіасом, видати купу дисків, об’їздити СНД та західні країни з гастролями, вийти заміж і народити дитину. Але про все це по черзі.



Як відомо, Сафіна Алсу Раліфівна, донька екс-заступника президента компанії «ЛУКОЙЛ-Европа холдинг», зараз сенатора від Республіки Алтай в Раді Федерації РФ Раліфа Сафіна. Батько називає Алсу своїм найуспішнішим бізнес-проектом. Адже вкладені в доньку гроші не лише виправдали себе, а й повернулися сторицею. Окрім прибуткової Алсу, в родині Савіних ще є два сини. Один з них, Марат (не плутати з тенісистом) частенько називають “солоденьким”. Усе через бізнес, яким він займається. Марат Сафін володіє кількома цукровими заводами та кондитерською фабрикою в Молдавії.



Свої перші сценічні кроки Алсу робила зовсім не перед великою аудиторією, а в літньому таборі у Швеції. Подружка буквально силою вмовила її заспівати. Алсу виконала пісню із репертуару Уітні Хьюстон “I Will Always Love You”. Відтоді ця пісня стала фортовою для сором’язливої дівчинки, яка дико боялася сцени. У 1998 вона познайомилася з продюсером Валерієм Белоцерковським, керівником продюсерського центру “Мегаполь” і на його прохання щось заспівати, Алсу завела все ту ж “I Will Always Love You”. Продюсер одразу зрозумів, що дівчинка володіє особливим голосом. Через рік вийшов перший кліп співачки, “Зимовий сон”, як став її візитною карткою. Успіх частково залежав від сюжету, ідея кліпу навіяна Набоковською “Лолітою”. Того ж року в неї були перші гастролі Україною та Росією. А також Алсу стала першою співачкою в історії російського шоу-бізнесу, яка підписала контракт з всесвітньо відомою рекорд компанією ''Universal''. Завдяки співпраці з нею, вона заспівала дуетом з зіркою світового рівня Енріке Іглесіасом. Їхня пісня ''You're My № 1'' довгий час посідала перші сходинки багатьох хіт-парадів.



У 16 років ще досить юна Алсу представляла Росію на “Євробаченні”, тоді вона гідно справилась із завданням, зайнявши друге місце. Власне після цього про Алсу заговорили в Європі. Список її творчих перемог та завоювання можна продовжувати ще досить довго, але найголовнішою подією для Алсу за останній рік стало одруження з Яном Абрамовичем, сином відомого банкіра. За даними газети "КоммерсантЪ", Ян контролює близько 50 відсотків ринку піротехніки в Росії. А не так давно Алсу народила доньку, яку, не зважаючи на всі вмовляння родичів назвати якимось татарським іменем, нарекли Сафіною.