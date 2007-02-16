Посмотреть на обновленную «Арену» пришли в олигархи с малолетками (ФОТО)

16 февраля 2007, 15:39

Очередным поводом для столичных толстосумов, длинноногих красавиц и просто любителей похвастаться «и я там был» засветиться в «богемной» тусовке стало открытие обновленного ночного клуба «Арена».

В помещении было настолько темно, что обещанных «знаменитостей» фотографам приходилось высматривать чуть ли не с приборами ночного виденья. Правда, в итоге выяснилось, что не столько черный цвет стен и отсутствие света тому главная причина. На помпезное открытие «Арены» заглянули только Ассия Ахат, в сопровождении дуэта «69», ELКРАВЧУК, Фагот и группа «4 короля». Даже Ирина Билык, которой ну очень хотелось посмотреть на обновленный клуб, из-за болезни не пришла. Начало программы затянулось почти на два часа. Все это время тусовщики, попивая шампанское, сновали по клубу то ли в поисках знакомых лиц, то ли в надежде заметить еще какие-либо изменения в интерьере. (Отремонтированная «Арена» практически ничем не отличается от старой, разве что все, что было красным, стало черным. Даже диваны остались прежние, их, конечно же, перетянули, но тратиться на новую мебель не стали. Ну, еще люстры развесили со стеклянными белыми и черными подвесками.) Ведущие вечера Светлана Вольнова и Максим Бахматов (Ледокол) зачем-то все-таки появились на сцене. Качественно работать им, судя по всему было лень, ну или бессвязное мямленье и опускание друг друга – это новый уровень, до которого еще нужно «дорасти». Хотя, благодарная публика, готова была принять что угодно с сияющими глазами и пенящимся от восторга ртом, хотя бы уже потому, что все это происходило в «А-РЕ-НЕ». А высказывания типа «пиндоз» и «Вольнова пошла по рукам» порвали «ареновский» контингент, как говорится, в куски. Не расстроились посетители и тогда, когда Ледокол заметил, что среди гостей в зале видит только «малолетних писючек и местных миллионеров». Непонятно, то ли дамам польстило такое внезапное омоложение, то ли мужчин расперло от свалившегося на их головы социального статуса. Из приготовленных для гостей сюрпризов, первым на сцене появился Василий Бондарчук. Для тех, кто еще не в курсе, это восходящая звезда, в арсенале которой целых три песни, которая является своеобразным ответом Виталию Козловскому. «Звезда» исполнила под фонограмму весь свой репертуар и со словами: «Ну, (многозначительная пауза), спасибо», все-таки освободила сцену для Натальи Могилевской. Наталья Могилевская начала свое выступление с исполнения чужих хитов, цирковой, артистической направленности. Чтобы соответствовать исполняемому попурри, Могилевская то и дело меняла головные уборы: черный цилиндр уступил место на голове звезды клоунскому парику, а парик, в свою очередь, - шутовскому картонному колпаку. А под конец певица так разошлась, что с разбега прыгнула со сцены в партер – прямо на руки своего балета. Публика, конечно же, взорвалась аплодисментами и криками «Браво». В таком духе веселье продолжалось весь оставшийся вечер.

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