Потяряв мужа и двадцать пять килограммов, Руслана Писанка поехала на Венский Бал

19 февраля 2007, 13:52

В славном советском прошлом нашей страны такое понятие «Венский бал» рассматривалось как нечто заоблачно-заокеанское и поэтому недоступное.

О каком бале могла идти речь, если строительство коммунизма в отдельно взятой стране занимало все свободное время, а оставшиеся в живых представители аристократических фамилий, рассматривая пожелтевшие фото своих предков во фраках и кринолинах, могли себе позволить только тихо повздыхать по поводу былого веселья. Но времена меняются, и «Венский бал» стал одним из главных куртуазных мероприятий года. Правда, это совсем не означает, что численность аристократов увеличилось, просто в стане появилось достаточное количество людей, которые могут позволить себе и своим деткам купить красивую одежду, нанять учителей танцев, приобрести заветный билетик стоимостью от двухсот до двадцати пяти тысяч евро. Подарок от Доброго Фея На «Венский бал», инициированный посольством Австрии в Украине, которое прошло в помещении Национальной оперы съехался весь украинский бомонд. О нарядах гостей и украшениях гостей еще долго судачили все СМИ. Но не успела тусовка «остыть», как на горизонте замаячил еще одни бал, самый, что ни на есть настоящий в столице балов - Вене. Украинский бомонд снова засобирался… Руслана Писанка и Николай Коваленко, получившие на шоу «Танцы со звездами» в качестве приза зрительских симпатий от компании «Стар Медиа» билеты на Венский бал, тоже отбыли в Австрию. Алексей Гончаренко, генеральный продюсер «Танцев», по этому поводу сказал следующее: - Приз от нашей компании - приглашения на бал - был с глубоким смыслом. Так мы хотели написать свою телевизионную сказку о Золушке. Когда стало ясно, что Руслана и Николай - именно те участники, которым зрители отдают свои симпатии, решили в финальном шоу подарить Руслане красивое дизайнерское платье и бальные туфельки. Но не на кухню же она будет выходить в таком виде?! Пришлось в срочном порядке искать подходящий событию бал. А самый престижный и значимый, без сомнения, Венский. Мало того, мы забронировали на три дня для Русланы и Николая шикарные номера в центре австрийской столицы, чтобы они смогли погулять и насладиться Веной и своим сказочным состоянием. Бал, пропитанный потом Красивая сказка, придуманная «Стар Медия», на самом пропитана соленым потом Русланы и Николая. Свои билеты они заработали честным трудом, потеряв на паркете в общей сложности пятьдесят килограммов живого веса. Я застала Николая Коваленко буквально на чемодане, в котором он бережно спрятал свой фрак, галстук-бабочку и специальные танцевальные туфли. - Я ни разу не был на Венском балу, - сказал Николай, - и для меня это большая честь. Я знаю, что туда так просто не попадешь. Но мы с Русланой не ударим в грязь лицом и хорошо станцуем любой предложенный танец. - Так уж и любой? - Да, мы с Русланой сориентируемся на месте. - За вас я спокойна, вы-то сориентируетесь, а Руслана? -Две-три минуты, и мы будем готовы. Вы понимаете, ведь это не конкурс, а бал, поэтому строгого жюри там не будет, и мы будем танцевать вальс в свое удовольствие. Тонкая талия, стройные ноги и красивая грудь. Когда-то «Венский бал» был обычным праздником, который мер австрийской столицы, устраивал для своих горожан. Судя по всему, к мероприятию подходили с «душой», и со временем праздник одного города превратился в мероприятие международного масштаба, к которому «весь мир испытывает зависть». Сейчас он именуется не иначе, как «Венский оперный бал», на него стремятся попасть все сливки общества. Ну, а кто же, скажите, откажется попасть в разряд этих самых сливок? Наряд для бала — тема отдельного разговора. Форма одежды обязательно оговаривается в заветном билете-приглашении. Почему-то особенно сильно досталось мужчинам, для них существуют особенно строгое предписание: «фрак обязателен». На другие балы можно прийти и в смокинге, а иногда достаточно темного костюма с галстуком. И хоть для женщин не существует строгих предписаний, забот по поводу подготовки к балу у них предостаточно. Настоящее бальное платье призвано продемонстрировать, что его хозяйка — ослепительная красавица с тонкой талией, стройными ногами и красивой грудью. Список необходимых для бального платья достоинств кому угодно способен испортить настроение. Но выход есть всегда и полуприлегающий силуэт, струящийся покрой, длинные юбки (узкие или широкие), сопровождающиеся разрезом по всей длине, свисающие всевозможными «хвостами», воланами, шлейфами, драпировками, вполне могут спасти положение для любительниц хорошо покушать. Спасением для «пышечек» может служить черный цвет, который существенно скрадывает формы, но по законам бала, он безвозвратно отдан сильной половине человечества. Поэтому женские наряды чаще всего белые, розовые, голубые, бледно-зеленые, золотистые. Дамы постарше традиционно выбирают теплые пастельные тона. Кружево и гипюр, тафта и бархат, шелк и шифон часто украшены вышивкой или стразами. Портные смело сочетают плотные и прозрачные ткани, например атлас и органзу, мех и перья комбинируются с воздушными тканями типа шелка, газа, тюля. И все это богатство драпируют, драпируют, драпируют… Бальный секонд-хэнд Трудно представить бальный наряд без стильных украшений и аксессуаров. Экстравагантные головные уборы в виде маленьких ажурных шапочек, цветочных веночков или париков, изящные туфельки и миниатюрная нарядная сумочка выгодно дополняют туалет. Большой конфуз может случиться, если дама решит, что прошлогоднее платье вполне подходит для еще одного выхода в свет. Это совершенно недопустимо, поэтому у любительниц светских развлечений за годы накапливается целый гардероб бальных платьев, которые гордятся, разве что для ностальгических воспоминаний. Бальный наряд — удовольствие недешевое. Для тех, кто может себе позволить часто менять наряды, в Вене существует немало соответствующих магазинов, в которые каждый год обновляют коллекции вплоть до сумочек и бальных туфелек. За все это великолепие приходится выкладывать кругленькую сумму от нескольких до десятков тысяч евро. Непритязательные на эксклюзивность особы могут воспользоваться эдаким бальным «секонд-хэндом», в котором есть достаточно шикарных, но, увы, уже «засвеченных» на балу платьев. Самая большая проблема, что владелица такого наряда может нос к носу столкнуться с прошлогодней хозяйкой наряда, и тут уж пресса не упустит возможности поиронизировать по этому поводу. Сегодня Руслана и Николай после романтической Вены возвращаются в домой. Николай клятвенно заверил «STARS», что обязательно расскажет о том, как же на самом деле обстоят дела на самом известном и престижном балу. Ну что ж. Будем ждать…

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