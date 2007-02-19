Зад Дженифер Лопес потряс Берлин (ФОТО)

В этом году особое внимание прессы привлекло отнюдь не киноискусство, а филейная часть Дженифер Лопес. Во всяком случае, большинство немецких изданий отвело этому самому аппетитному месту тела голливудской дивы первые полосы с заголовками «Наконец-то, мы увидим ее сзади!» Джей Ло, правда, явилась почти под самый «занавес» международного форума, чтобы получить награду. Не смотря на заголовки газет, премию она заслужила не за самую выдающуюся задницу Голливуда, а все-таки за свою работу в качестве продюсера и исполнительницы главной роли в фильме «Приграничный город». Приз «Деятели искусства за амнистию» Лопес получила из рук Нобелевского лауреата Жозе Рамуша Орта. В картине «Приграничный город» Джей Ло сыграла журналистку, расследующую ряд серийных убийств женщин в Мексике. Ее партнерами на съемочной площадке стали Антонио Бандерас и Мартин Шин. Фильм снят по реальным событиям. «Режиссер Грегори Нава обратился ко мне с предложением принять участие в этом проекте еще в 1998 году. Я присоединилась к нему, поскольку считала, что мы должны привлечь внимание мировой общественности и правительства Мексике к этой проблеме», - сказала Лопес. Еще одна голливудская звезда потрясла в этом году международную прессу и берлинскую публику - Шэрон Стоун. Вместе с режиссером Райаном Эслинджером они представили картину «Когда мужчина падает в лесу». Это парафраз на знаменитые строки Данте из «Божественной комедии»: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». В таком лесу своих проблем очутились и герои этого фильма – жители американской глубинки. Стоун в свои почти 50 выглядит просто ослепительно, но в фильме она играет измученную жизнью женщину, с нарисованными морщинами, у которой все не ладится. У нее не складываются отношения с мужем, она несчастна, у нее внутренний конфликт, как и у всех других героев фильма. Это очень странная работа для актрисы. Кажется, что это попытка перейти в какую-то другую возрастную категорию, хотя именно Шэрон Стоун хочется пожелать оставаться как можно дольше роскошной женщиной, хранительницей «основного инстинкта», которой она и является в наших глазах. А еще Стоун потрясла журналистов тем, что, оказалось, сердце у нее не камень (фамилия Стоун переводится как «камень»). На пресс-конференции голливудскую звезду спросили, каково быть Музой в мире мужчин. И тут актриса чуть не расплакалась у всех на глазах! Стоун опустила лицо, сжала руки и минуты две-три молча сидела, было отчетливо видно, какая борьба идет у нее внутри, и как она старается не расплакаться. Потом актриса подняла глаза. В них были слезы. «Берлинале» традиционно собирает многих кинозвезд и именитых режиссеров. Свои новые фильмы на сей раз представили Клинт Иствуд («Письма с Иводжимы»), Роберт Де Ниро («Ложное искушение»), Франсуа Озон («Ангел»). По красной дорожке, кроме упомянутых выше Дженифер Лопес и Шэрон Стоун, прошли также Антонио Бандерас, Артур Пенн, Джозеф Фиеннес, Диана Крюгер и другие знаменитости. Артуру Пенну, создателю культового фильма «Бонни и Клайд», вручили премию за вклад в киноискусство. Антонио Бандерас представил свою вторую в жизни режиссерскую работу «Летний дождь» в рамках программы независимого кино Panorama. Действие этой драмы взросления развивается в родном городе Бандераса — испанской Малаге — в середине 70-х годов. Фильм рассказывает о группе парней и девчонок, в жизни которых вместе с романтическими, сексуальными отношениями начинают появляться и первые настоящие разочарования, главным образом связанные с их родителями. К слову, предыдущая картина Бандераса («Женщина без правил») участвовала в Венецианском фестивале и была номинирована на «Золотого Льва», правда, сыгравшая в ней главную роль Мелани Гриффит, супруга актера и режиссера, претендовала на «анти-Оскар» — награду «Золотая Малина» в номинации «худшая актриса». Жюри основного конкурса «Берлинале-2007» возглавил сценарист Пол Шрейдер (сценарии фильмов «Таксист» и «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе). 57-й по счету берлинский кинофестиваль начался с фильма об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», в котором легендарную певицу сыграла звезда всех трех частей картины «Такси» Марион Котийяр. Вместе с ней снялись также Жарар Депардье, Паскаль Грегори, Эммануэль Сейнер. Фильм режиссера Оливье Даана состоит из двух частей: в первой рассказана история детства певицы, во второй — годы ее зрелости. Бюджет картины довольно велик по французским меркам: он составил 25 миллионов долларов. Всего в различных программах фестиваля в этом году участвовали 375 фильмов. Еще 700 картин из более чем 116 стран мира были выставлены на проходящем в рамках «Берлинале» Европейском кинорынке. Кстати, побывала на «Берлинале» и делегация украинский кинопроизводителей. Офіційною локацією української делегації на Берлінському кіноринку вперше став сучасний виставковий стенд (Box office) «Кіно та телебачення України», на якому активно працювали представники вітчизняних кіноструктур. Были представлены фильмы «Аврора» режиссера Оксаны Байрак, «Інді» Олександра Кириєнка, компанія «ПРЕ продакшн» презентувала світовим дистрибуторам кінострічку «Прорвемось. Авторська версія». Российские фильмы в основной конкурсной программе «Берлинале» также не участвовали. А во внеконкурсной программе прошел спецпоказ картины Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор» по роману писатяля-фонтаста Сергея Лукьяненко.