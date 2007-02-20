«Мелодия» продемонстрировала ископаемых советской эстрады

Поздравить любимую радиостанцию, а заодно и потешить зрителей своим творчеством, (как утверждали сами артисты абсолютно за бесплатно) приехали такие мастодонты советской эстрады как Игорь Саруханов, Алексей Глызин, Николай Трубач, «Веселые ребята», «Самоцветы», «Мираж» и «Нэнси». Непонятно каким образом среди всего этого соцветия «хорошо забытого прошлого» затесались «Х-президенты» и группа «SMS» - видимо, для разнообразия. Если честно, некоторых звезд узнать можно было с трудом. Годы берут свое, артисты видоизменяются настолько, что на некоторых страшно смотреть: кто-то напоминает экспонат музея восковых фигур, кто-то – жертву «Макдоналдса». Зато со сцены по-прежнему звучат хиты их молодости. Дисгармония звучания и внешнего вида певцов приводила в ужас. Лайма Вайкуле, завершавшая концерт, единственная, кого приятно было слушать и лицезреть. Появление звезды за кулисами вызвало ажиотаж. Каждый норовил если не прикоснуться, то хотя бы сделать вид, что знаком с артисткой. Сама Лайма была в хорошем настроении, с удовольствием фотографировалась, раздавала автографы и между делом рассказывала коллегам о своих собаках. За кулисами царила атмосфера панибратства. Судя по всему, коллеги по цеху последнее время видятся довольно редко, поэтому и использовали возможность поговорить о своем наболевшем по полной программе. Особенной популярностью в этот вечер пользовался буфет, где наливали коньяк, и гримерные, где его подальше от любопытных глаз можно было распить. Спел для любителей «ретро» и Михаил Поплавский. Сойдя со сцены, он тут же направился к молодым девушкам о чем-то побеседовать, возможно, даже с высоты своего сценического опыта дать начинающим артисткам дельный совет. Юные красавицы не очень радовались вниманию поющего ректора, но слушали внимательно. Сам Михаил Михайлович настойчиво просил вездесущих журналистов держаться подальше, так как беседа носила «конфиденциальный характер». При появлении за кулисами Павла Зиброва внимание ректора переключилось на него. Михаил Михайлович еще раз поздравил артиста со званием профессора и напомнил: «Кто желает вступить в Партию любителей женщин – обращайтесь к Зиброву, все вопросы решает он». Блеснул в этот вечер Поплавский и знакомством с Николаем Трубачом, поговаривают, что возможен новый дуэт, ну, или на худой конец – плодотворное сотрудничество на ниве образования. Трубач в этот вечер пользовался особым успехом. Едва вырвавшись из тисков ректора, тут же попал в объятья Виктора Павлика, который в этот вечер не выступал, но потусоваться был явно не прочь. Друзья покривлялись перед камерой, напомнили о том, какие у них теплые отношения, и отправились в ресторан перекусить за счет организаторов. Ближе к ночи туда подтянулись и остальные участники концерта.