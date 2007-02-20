Юрий Николаев: Мечтаю возродить «Утреннюю звезду»

20 февраля 2007, 15:07

В новой элитной многоэтажке, расположенной в центре Москвы, живут пока всего два человека - Юрий Николаев и его супруга Элеонора. В двухсотметровых апартаментах еще нет мебели, пусто и гулко. Жилье такое просторное, что здесь можно запросто проводить съемки шоу «Танцы со звездами-3».

- Наверняка есть квартиры и богаче, - Юрий Александрович проводит корреспондентов «Жизни» по своим владениям. - Мы не хотели делать модный хай-тек, чумового дизайна с излишествами. Делали для души, чтобы нам приятно было жить здесь... Но прежде Николаеву пришлось продать жилплощадь на Фрунзенской набережной. Из той самой квартиры, откуда открывался потрясающий вид на Москву-реку и Нескучный сад. - Тот дом был старый, 40-х годов, с грязным подъездом. А мне хотелось нормальной парковки, хорошего подъезда, двора. Продав ту квартиру полностью - с кухней, встроенной спальней, - мы вложили деньги в эту новостройку. Затем начался ремонт. Естественно, если бы был запас денег, мы бы сначала вложили их сюда, а сами жили бы в той, старой... Квартира Юрий Александрович - живая легенда советского и российского телевидения, но у известного ведущего долго не было своего собственного жилья. - Скитался все по общежитиям, - вспоминает Николаев. - Когда работал в театре Пушкина, жил в общаге при театре. В одной комнате обитал я, в другой - чета Меньшовых с Юлькой. Юлия любила приходить ко мне в гости. Потому что у мамы и папы ничего нельзя было трогать. А у меня ничего не было, только матрас на кирпичах - бери все, что хочешь! - На «Танцах со звездами» я конечно же болел за Юльку Меньшову, - признался ведущий. - Она мне как дочь. Но я понимал, что она не выиграет. Немного не тот уровень. Были девчонки посильнее. С Сашей Дедюшко я познакомился на проекте, и он мне показался очень профессиональным и органичным. После проигрыша Юльки мне начало казаться, что именно Александр станет первым. Удивился, когда проиграл Гоман. Я был уверен, что победит Аня Снаткина - у нее более точная техника. Так оно и вышло! Ну а Настя Мельникова – она все равно победитель, ведь она по жизни такая трогательная и беззащитная... Юрий Александрович верит в воскрешение детского певческого конкурса «Утренняя звезда», который он вел несколько лет. За последние 15 лет нет ни одной телепрограммы, которая была бы не лицензионной, а оригинальной, причем имела бы такой популярный бренд. Я создал эту программу на свои и взятые в кредит деньги, собрал команду, раскрутил бренд и воспитал тех, кого сейчас принято называть звездами. «Утреннюю звезду» сначала смотрел весь Советский Союз, затем Россия, Казахстан, Азербайджан... Если ее запустить заново, ее обязательно станут смотреть, а желающих принять в ней участие будет море! Планы - Я за свою жизнь вел много программ, - ответил Николаев, когда мы спросили его об ушедшей популярности. - Все они были глобальными. Одна шла 12 лет, другая – 14. В моей жизни не было проходных проектов. Три года я ничем особым не занимался. Газеты писали, что я всеми забыт. Но я просто расслаблялся. Ведь я 34 года каждую неделю появлялся в эфире. Неужели я не могу такой краткий срок просто побыть наедине с собой, заняться квартирой, дачей, какими-то своими делами? Мне не обидно, что из категории продюсера я перешел снова в категорию ведущего. Причем в «Танцах со звездами» я сознательно работал на Настю Заворотнюк. Я больше не желаю самоутверждаться. Наоборот, хочу, чтобы Анастасия из категории «няни» перешла на другой уровень. В нашей паре она лидер, а я на подхвате. Ей необходимо вырваться за рамки этого сериала. Она хорошая, разноплановая актриса... - Как и она, я начинал в театре. Сейчас мне безумно хочется сыграть в кино или театре что-то интересное, необычное. Гамлета, разве что?! - смеется Николаев. - Правда, теперь я больше похож на тень отца Гамлета. Если хорошо загримировать, конечно...

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