Супруга Александра Пономарева выписалась из больницы (ФОТО)

Первой к роддому, забрать дочь с внуком, подкатила мама Виктории на джипе «Lexus» и сразу начала суетится. Вслед за мамой прибыл заказанный ею огромный торт для работников клиники. Длинный «Лимузин» Пономарева долго не мог развернуться, чтобы припарковаться под роддомом. Наконец, Саша появился в дверях с огромной охапкой желто-белых тюльпанов. Поздравить семейную пару с прибавлением собрались практически все участники телепроекта «Танцы со звездами-2» (STARS уже писал, что Александр согласился посоревноваться со своими проектами в этом шоу). Не смогли приехать только Олег Скрипка (как раз в это время он записывал на студии гимн Украины) и приболевшая Ирина Билык. Первой из звезд приехала Лиля Подкопаева, которая всегда отличалась пунктуальностью. За ней появился Женя Кошевой из «95-го квартала» и Максим Нелипа со своими партнершами по танцам. Позже всех на место прибыла Светлана Лобода с тюльпанами, судя по всему – любимыми цветами жены Пономарева. Оказалось, барышня просто слишком долго выбирала цветы, а потом не могла найти дорогу до «Исиды». Женя привез с собой в подарок детскую одежду, Нелипа – розы, а Подкопаева преподнесла ребенку подарок «на вырост» - игрушечную горку. Звезда начали требовать от Кошевого сочинить какое-нибудь веселое поздравление, мол, он же бывший квнщик, ему такое придумать – раз плюнуть. Но от волнения у Жени как-то не очень получалось… Позже всех к роддому прибыла …связка воздушных шаров. Их решили привязать к машине, на которой два Саши и Вика поедут к себе домой. Впрочем, оказалось шарики мешают движению. Проехав несколько сот метров, «Лимузин» пришлось остановить, а шары отпустить в небо.