Валерий Меладзе оказался подпольным миллионером

Происки в самой Грузии не увенчались особым успехом - местных миллиардеров раз два и обчелся, поэтому пришлось «усилить» список этническими грузинами, проживающих ныне в других странах. Любопытно, что среди них много людей искусства. Например, знаменитый скульптор Зураб Церетели, которому издание приписывает 2-миллиардное состояние, занимает в списке почетное десятое место. Сразу следом за ним идет украинский экс-министр МЧС Давид Жвания, обладатель миллиардного состояния. По сравнению с вышеупомянутыми дядечками популярный певец Валерий Меладзе занимает довольно скромные позиции, но все же не пасет задних и с 200 миллионами занимает 37-е место в 2золотом» списке. Доходы экс-киевского динамовца Кахи Коладзе еще более скромны и позволили ему сколотить состояние, составляющее порядка 40 миллионов долларов. С ними защитнику Милана красуется на 64-й позиции в рейтинге самых богатеньких.