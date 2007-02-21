Из-за Сердючки в стране началась «Евроистерия»

По сообщениям украинской прессы, радиостанция призывает граждан отправлять SMS на соответствующий номер, а коллег поддержать акцию в своих СМИ. Вот как Алена Мозговая прокомментировала «STARS» сложившуюся ситуацию. «По-моему в стране началась самая настоящая истерия! Не вижу никаких оснований для этого. Господа, в стране полно работы, поэтому пусть каждый занимается своим делом. А если сталевар будет рассказывать художнику, как ему рисовать картины, а сапожник будет рассказывать режиссеру, как ему снимать фильмы, в стране наступит хаос. Что все привязались к Сердючке? Может кто-то хочет пропиариться за счет известного персонажа? Ведь помимо Андрея Данилко в конкурсе участвуют еще 7 участников. Не нравится Сердючка? Голосуйте за Козловского или Власову! Пусть каждый выбирает артиста на свой вкус, и мы пошлем в Хельсинки того, кого выберут зрители. А наличие полярных мнений только подтверждает факт, что у нас в стране – демократия, которая предполагает плюрализм мнений. Была бы у нас диктатура, мы бы послали, кого хотели, и ничьи мнения выслушивать бы не стали, не говоря уже о организации голосования в прямом эфире».