Борис Моисеев: «Я мечтаю о куске хлеба!»

Тем нее менее, еще прошлой весной Моисеев перебрался из Москвы в загородный дом, в котором имеется …даже детская комната. - Борис, у вас нет детей, зато в новом доме есть специальная детская комната. Ждете прибавления? - У меня очень часто бывают дети в гостях! Я крестный папа Ксюши, дочки Алены Апиной. Они уже были у меня в гостях. Дети любят мой дом, потому что им здесь разрешается делать абсолютно все. Да и меня они любят, потому что, наверное, чувствуют во мне «своего» человека. Я же добрый! Я бы сам вернулся в детство, если б мог! - Вы детей, наверное, подарками балуете? - Нет, подарки я им никогда не дарю. Потому что для этого надо ходить по магазинам, тратить огромное количество времени. А я все время работаю. И, главное, надо знать, что покупать! А я не знаю. Поэтому я часто просто даю детям деньги. Они лучше меня знают, что им надо! - А любимчики у вас есть? - Кристина Орбакайте. Когда она была еще совсем девочкой, мы с ней сильно дружили. Она была удивительно скромным ребенком. Мы с ней вместе ходили в кино и кафе-мороженое. Я привел ее на первую в ее жизни дискотеку… Это было в Сочи, ей было всего 14. В то время это было настоящим преступлением с моей стороны. Буквально недавно мы отдыхали вместе с Лолитой в Дубаях. Она была вместе со своей маленькой дочкой Евой. Мы тоже подружились. - А с Лолитой вы специально ездили вместе? - Нет, так получилось. Но в отеле, где мы жили, нас назвали самой красивой парой. Представляете: Лолита – высокая эффектная брюнетка, и я – блондин – являемся на завтрак (дело было на Рождество, и мы гуляли всю ночь) в вечерних нарядах! Люди обалдели… А мы еще начали дарить всем подарки! - А вам Лолита что-нибудь подарила? - Вот, видите: здесь, в кресле, лежит клоун Бетти с маленькой зайкой в руках? Зайца мы прозвали «Крыской-Лариской». Все мои гости в один голос утверждают, что Лариска - просто копия самой Лолиты. - У вас красивый дом! Он получился таким, каким вы его задумывали, или что-то пришлось менять? - Прежде всего, я хотел, чтобы в моем доме было уютно. Чтобы всем в кайф! В итоге мне действительно здесь приятно сидеть, лежать, и даже просто находиться. Еще я мечтал иметь красный пол. И не прогадал! Мне кажется, теперь он всему дому придает яркость и помпезность. - То есть, в итоге, все у вас получилось? - Не совсем. Я хотел создать дом в стиле русского барокко. Но в итоге, увы, появилось немного эклектики и мещанства. А где вам приятнее всего находиться? - На кухне, конечно! Я специально создавал барную стойку, чтобы на ней могло поместиться несколько человек. У меня это было вторым пожеланием. Стойка благополучно прошла испытание: на ней уже станцевало несколько человек. Вообще, именно на кухне у меня происходят самые опасные события. Вот недавно одна девочка пыталась запрыгнуть на люстру со второго этажа. Еле предотвратили погром… - А голову лошади из красного дерева вам кто подарил? Она сразу в глаза бросается – такая огромная! - Голова лошади приехала из Лондона. Я ее сам тащил! Вы бы знали, чего мне это стоило! Она же тяжелая… Но я не сдавался: я ведь тоже Лошадь, я родился в год этого животного. - А для вас, как для человека, родившегося в год Лошади, что предрекает год Свиньи? - Мне гороскопы пообещали много успеха. Я, в свою очередь, постарался встретить этот год, как полагается. На столе было 12 блюд, и никакой свинины, естественно. Только я ничего не яств попробовал, сразу уехал работать… - Вы говорили, что близко дружите с Аленой Апиной, Лолитой, Кристиной Орбакайте, Аллой Борисовной. На ваш взгляд, кому тяжелее в шоу-бизнесе: женщинам или мужчинам? - Мужикам сложнее выдержать нагрузки шоу-бизнеса. Особенно тяжело дается известность. Есть одно правило: никогда не наблюдай за теми, кто наблюдает за тобой. То есть за поклонниками. Мужчины забывают об этом и ломаются. Женщины более стойко переносит тяготы сцены. В них больше развиты инстинкты самосохранения. Но всем моим подругам очень тяжело сохранять семейную жизнь. - Ходят слухи, что вы время от времени устраиваете себе грандиозный шоппинг. Вот однажды, говорят, чуть с Ксенией Собчак не подрались из-за леопардового пальто! - Да что вы! С Ксюшей – никогда! Она умный, честный, и удивительно добрый человек! Мне с ней очень приятно общаться. Просто ее неправильно пиарят. Как и меня, впрочем. - Но по магазинам вы часто ходите? Может себе отказать в слишком дорогой покупке? - Вчера вот был в магазине. Минут пятнадцать не мог оторваться от витрины с пирожками. Разглядывал детально булочки с повидлом, с мясом, грибами. Понимаете, мне нельзя, а я больше всего на свете люблю хлеб! Просто мечтаю о нем. Особенно о всяких там сладких сдобных булочках… Но мне нельзя их есть категорически, у меня сразу живот вырастает. А продавцы мне нахваливали пирожки, уговаривали купить… - И что, выдержали соблазн? - Наполовину. То есть я все-таки булку купил, но самую для меня невкусную – с маком. Чтобы не было соблазна ее съесть. И не съел! Зато себя успокоил… - В чем еще себе отказываете? - Я вообще люблю запрещенные продукты. Дико люблю картошку, например. А есть ее мне тоже категорически нельзя! Видимо, возраст уже такой, жир к телу моментально присасывается. С тоской теперь вспоминаю, как я был молодым и стройным, и ел, что хотел. - В детстве мама, чем вас баловала? - А я сам баловался! Я был настоящей оторвой, просто грозой всей нашей коммунальной квартиры. Помню, когда был маленьким, я воровал еду у соседей. Я заходил на кухню, и залезал рукой в каждую кастрюлю на плите. Таскал горячее мясо, картошку… Потом приносил все это к себе в комнату, и ночью, в постели, все это поедал. Несколько раз обжегся, конечно! Вот, по-моему, до сих пор шрам на руке остался. - Не стесняетесь вспоминать такие случаи? - Я считаю, что вообще надо как можно чаще вспоминать свое детство. И не надо стесняться его, каким бы оно ни было: бедным или богатым. Когда вспоминаешь прошлое, становишься теплее и добрее. И взгляд становится чище…