Анастасия Стоцкая: Киркоров меня предал

Филипп Бедросович был для нее наставником и учителем. Настю считали чуть ли не членом семьи Киркоровых. Их отношения казались нерушимыми. Все рухнуло в день рождения отца Стоцкой. Филипп сказал слова, которые Настя не может ему простить. ...Вся семья Насти сидела за праздничным столом. Она только-только, радостная и счастливая, пришла в гости к своим родителям, чтобы отметить день рождения папы. В самый разгар торжества неожиданно зазвонил телефон. Трубку взял отец Насти: он думал, что звонят родственники, чтобы его поздравить. Но услышал знакомый голос Киркорова. И вместо поздравлений - слова, которые его буквально сразили. Киркоров сказал, что в газетах напечатаны откровенные фотографии Насти - на них она в компании друзей курит травку. И посоветовал не знавшему о скандале отцу взглянуть на них. А закончил заявлением, что возмущен поведением его дочери... После того разговора с Киркоровым отец Насти буквально окаменел. Праздник был испорчен. Настя страшно перепугалась за здоровье отца: он сильно перенервничал. Гости разошлись, а Настя в слезах все ему рассказала. Объяснила, что у нее был украден ноутбук. А в нем - личные снимки. Кадры, на которых она дурачилась с друзьями. После скандальной истории с компрометирующими фотографиями, которые выставили певицу в неприглядном виде, Стоцкая долгое время отказывалась от каких-либо интервью. Сначала Настя уехала «зализывать раны» в Киев, потом «лечила нервы» в Италии. "Жизнь" стала первой, кому певица рассказала о том, что ей пришлось пережить после публикации откровенных снимков. - Моя первая реакция на опубликованные снимки - шок! - рассказывает Настя. - Все, что я делаю у себя дома, касается только меня. Я не пропагандирую наркотики, ведь я не делала ничего предосудительного в общественном месте, все происходило в стенах моего дома. Это моя личная жизнь! - Киркоров был вашим самым близким другом. Неужели теперь отношения кардинально изменились? - Больше всего меня поразили действия Филиппа. От него я такого не ожидала. Что самое ужасное - он первый позвонил моим родителям и рассказал­ про эту публикацию. Родители для меня святое, они у меня творческие люди, а значит, очень ранимые. Киркоров позвонил мне домой в день рождения моего отца. Сказал, что в прессе появились мои откровенные фотографии и что меня сняли со всех эфиров и всех телепередач. Хотя это неправда! Сказал моим родителям, что я опустившаяся женщина. Было до слез обидно услышать такие слова. И представляете, какой это был удар для родителей? Как после этого я могу относиться к Филиппу? Больше я ничего не хочу о нем слышать. Киркорову Стоцкая обязана своей славой: он сделал из нее звезду. Филипп тогда не скрывал восхищения рыжеволосой красоткой и постоянно хвалил ее во всех интервью. Настя же млела от такого внимания и досконально выполняла все рекомендации своего наставника в шоу-бизнесе. Однако относительно личной жизни Насти у них и тогда было немало разногласий. Первые ссоры между Филиппом и юной певицей начались, после того как стало известно о романе между Стоцкой и Владом Топаловым. Настя окунулась в новую любовь с головой, позволяла себе даже отменять выступления, чтобы лишний раз увидеться с Владом. Киркорову такое поведение пришлось не по душе. Он считал, что на данном этапе Настя должна все силы отдавать сцене, а не заниматься личной жизнью. И хотя до запрета встреч с любимым дело не доходило, Филипп не раз обращал внимание Насти на то, что она занимается «не тем, чем нужно». Однако Настя не прислушалась к советам продюсера и, хотя личная жизнь с Топаловым у нее не сложилась, начала уделять внимание уже другим молодым людям. Они нередко собирались большими компаниями и веселились всю ночь напролет. Тогда-то Киркоров и узнал, что в этой компании Настя начала покуривать травку. Это известие его взбесило. - Филипп тогда очень жестко поговорил с Настей перед одним из выступлений, - рассказал человек из близкого окружения Стоцкой. - Буквально тряс ее, как погремушку. Сказал, что она начинает с травы, а закончит чем-нибудь похуже. Тогда Настя стерпела публичный скандал, который устроил ей Филипп. Сейчас она не может простить обиды. - Предсказания Филиппа не сбылись. Я успешно гастролирую, у меня все хорошо. И я не желаю, чтобы он лез в мою личную жизнь! P.S. На данный момент Анастасия Стоцкая стала подопечной Дмитрия Климашенко, который с огромным удовольствием взялся за ее продюсирование.