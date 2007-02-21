Руслана Писанка шесть часов танцевала на балу

Но, кстати, подруга Русланы Лолита Милявская прозорливо предвидела такую ситуацию. На своем шоу «Без комплексов», в котором участвовала Писанка, она посоветовала представить Николая как брата. Чтобы не отпугивал «перспективных» принцев. А ведь Русе, которая недавно рассталась с супругом, совсем не лишне было бы присмотреть себе подходящего наследника трона, и соответственно, королевства. Впрочем, первый выход на настоящий бал Писанке все равно понравился. Кстати, попасть на Венский бал – это дело престижна богатых и знаменитых, не говоря уже об аристократах. Например, семейство Хилтонов за участие в этом светском рауте отвалило аж миллион долларов. Кстати, билеты в старейший европейский оперный театр в Вене, где проходит вечер, распродаются за полгода вперед. Самые дешевые стоят 215 евро, места в ложах можно купить не меньше чем за две тысячи евро. Напомним, что украинскую Золушку на бал отправила компания «Стар Медиа» во главе с Владом Ряшиным за участие (вернее за зрительскую любов) в телепроекте «Танцы со звездами». Интересно, что Руслана с Николаем оказались не единственным гостями с Украины. Например, телеканал «Интер» направил туда целую съемочную команду, которая следила за пребывание в столице Австрии, а также за успехами на балу своих представителей – ведущую погоды Инну Цыбмалюк, певицу Наталию Валевскую. Жаль только, что именно Руслана не попала в поле зрения телевизионщиков – ведь как ни крути, а она там была главной звездой с Украины. Кроме наших, на бал пришло потанцевать еще пять тысяч человек. По словам Писанки, никто не стоял – все кружились на паркетном полу. Руслана с Николаем мечтали блеснуть своими талантами, но, оказалось, в этой толчее не так уже это легко сделать. «Я вспомнила далекие юные годы, дискотеки, где танцующих было так много, что они напоминали селедок в банке», - рассказывает Руся. Руслана с Николаем зашли в театр в десять часов (бал начался в девять вечера). Сперва Писанка думала, что они пробудут там не больше часа – ведь она терпеть не может толпу. Но им понравилось, и Руся прокружилась в ритме вальса до четырех утра. «В театре много залов и в каждом танцевали люди, - рассказывает Писанка. - Конечно, они не такие большие по площади, как основной. Но в каждом есть импровизированные кафе. На сцене сидят музыканты, исполняющие музыку разных направлений». Когда народ начал потихоньку расходиться, они с Колей смогли продемонстрировать свои танцы: джайв, ча-ча-ча.