Алла Пугачева сенсационно похудела (ФОТО)

Примадонна, в свою очередь, удивила еще больше - она так похудела и помолодела, что в кинотеатре ее не сразу узнали.Чтобы одной из первых увидеть новый проект с участием Кристины, Алла Борисовна в полночь приехала в кинотеатр «Октябрь», где для нее и еще нескольких человек был арендован целый зал. Звездные мама и дочка прибыли в кинотеатр вдвоем, без мужчин, и вели себя как подружки, впрочем и выглядели они почти на один возраст – Алла Борисовна ощутимо похудела и помолодела за последние недели. Наслаждаясь замечательным самочувствием и пониманием того, что выглядит прекрасно, примадонна демонстрировала постройневшее тело оригинальным способом. Первый раз за долгое время она надела узкие брючки вместо традиционного балахона. Как выяснил «ТД», за каких-то пару месяцев Пугачева сбросила пятнадцать килограммов. Собрав всю свою волю в кулак, певица держит строжайшую диету, ограничивая себя в любой вкусной пище. Специально к приходу почетной гостьи из фойе убрали афиши других фильмов, заменив их на плакаты «Любовь-морковь». Довольная отсутствием посторонних глаз, примадонна сначала, видимо, по привычке спряталась в дальнем углу ресторана на втором этаже и пила жасминовый чай, ожидая начала спецсеанса. Однако, убедившись, что скрываться не от кого и можно вести себя расслабленно, Пугачева решила, что неплохо бы смотреть фильм и потягивать шампанское. В местном баре запрошенного напитка Мoet Chandon не оказалось, и Пугачева отправила своего помощника в ближайший супермаркет. Только когда дорогое игристое было доставлено, звезда проследовала в зал в сопровождении режиссера картины Александра Стриженова. Известный своим крутым нравом Александр рядом с примадонной казался послушным мальчиком. Пугачева целиком и полностью завладела вниманием режиссера. Общаясь с важной гостьей, Стриженов забыл о собственной супруге. Екатерина Стриженова, кажется, вообще появилась в кинотеатре для протокола. Актриса не общалась ни с Кристиной, ни с Аллой Борисовной, ни даже с собственным мужем. Катя надменно покинула «Октябрь» в одиночестве, даже не попрощавшись с супругом. Пока она чистила свой автомобиль от снега, перед тем как укатить в неизвестном направлении, в десяти метрах от нее кинотеатр покидали Александр Стриженов с Пугачевой. То ли шампанское сделало свое дело, то ли положительные эмоции от картины захлестнули примадонну, но звезда после просмотра веселилась как девочка. Техперсонал кинозала, принудительно находившийся на посту в четвертом часу ночи, был в шоке: главную певицу страны редко увидишь в таком приподнятом настроении. - Мне очень понравился фильм, - призналась Пугачева. Стриженов тем временем произносил миллион слов в минуту, словно стараясь наговориться с почетной гостьей. - Знаешь, Алла, в чем главный лейтмотив этого фильма? – спрашивал кинематографист у примадонны. – В том, что Кристина все-таки не чучело. Напомним, что свою первую роль в кино Орбакайте сыграла в картине «Чучело». Двусмысленная шутка показалась Алле Борисовне такой смешной, что в машину певица садилась, согнувшись от смеха. Чего не скажешь о Кристине, которая покидала «Октябрь» заметно уставшей. Алла Борисовна дала мини-интервью "МК". — Когда огромная толпа народу, журналисты, вспышки фотокамер, я немного теряюсь: приходится постоянно следить за своим лицом, чтобы на нем не отразилось ненужных эмоций. Это тяжело. Сейчас, к счастью, обошлось без этого и можно было спокойно посмотреть кино, — начала разговор Пугачева. — Ну и как вам фильм? — Я вообще очень суровый критик. Но здесь была приятно удивлена. Когда шла на просмотр, думала: “Ну что они там, молодые, могут сделать?!” Они ведь все для меня маленькие. А теперь вижу — очень талантливые дети растут. И музыка Укупника хорошая. Катя Стриженова здорово сыграла, Гоша Куценко тоже ничего… А Кристине, конечно, сложно было перевоплощаться. Мне кажется, мужчине женщину всегда проще играть, чем женщине мужчину. Но она молодец. Я просто счастлива. Фильм такой добрый и просветленный. — Совсем не за что покритиковать дочь? — Могу критиковать ее только за то, что режиссеры скорее всего сочтут достоинством. Мне не очень нравится, что она в фильме может появиться непричесанная, с некрасивым гримом. Но она этого не боится. Как Мэрил Стрип. Вот меня мама упрекала за то, что я такая лохматая. А это мой стиль. И Кристина отвечает мне, что в кино она не обязательно должна выглядеть как на съемках клипа. Приходится соглашаться. — Вы никогда не хотели, чтобы дочь бросила эстраду ради кино? — Она все решает самостоятельно. Ей нравится заниматься сразу несколькими делами. Несмотря на то что она такая хрупкая. — А какой фильм с участием Кристины вам больше всего нравится? — Как ни странно, “Фара”. Там у нее совсем маленькая роль, но очень эмоциональная. — Это не вы составили Кристине протекцию, чтобы она сыграла у Стриженова? — Что вы говорите! Даже когда ее утверждали на роль в “Чучеле”, я не влияла на решение Ролана Быкова. Она всего добивается за моей спиной, а мне показывает только результат. С самого детства. Так я ее воспитала. Редко, когда у Кристины возникают сомнения, она советуется со мной. А так — все сама: и песни, и кино.