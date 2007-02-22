Наталья Водянова бросает модельный бизнес?

В прошлых номерах мы рассказали о трудном пути, который пришлось пройти красавице, прежде чем стать богатой и знаменитой. А также о том, что Наташа, помимо помощи родным, занимается благотворительностью и почти никогда не отказывает в деньгах тем, кто их просит. Сегодня наши читатели узнают о жизни манекенщицы с лордом Джастином Портменом и о том, что модельный бизнес для нее перестал быть интересным. {1-}Откуда эта русская? - Иногда я слышу, как про дочку говорят: «Она попала в нужное место в нужное время», - говорит мама манекенщицы. - Безусловно, Его Величество Случай сыграл в судьбе Наташи важную роль. Иногда я думаю, что это Бог наградил мою девочку за терпение и доброту. Я никогда не видела ее озлобленной, сквернословящей, обиженной на всех и вся. Но помимо Божьего провидения, Наташа своим успехом обязана и себе. В Париже день будущей знаменитости был расписан по минутам. Она посещала всевозможные кастинги, даже те, где требовался совершенно иной типаж. - Французы делают вид, что не понимают английского, - смеется Лариса Викторовна. - Поэтому дочке пришлось в спешном порядке учить французский. На первых порах она произносила лишь одну фразу: «Говорите медленнее, я вас не понимаю». Успех к нижегородке пришел на Неделе высокой моды в Нью-Йорке. Ее появление на подиуме произвело фурор. «Откуда взялась эта русская?!» - перешептывались представители модных домов. Предложения посыпались на красавицу со всех сторон – «Guссi», «Calvin Klein», «Ives Saint-Laurent…» С будущим мужем Наташа познакомилась на одной из закрытых вечеринок. Сотрудники агентств любят показывать моделей богатым мужчинам. Молодой лорд Джастин Портмен, жаждавший познакомиться с Водяновой, на русскую красавицу должного впечатления не произвел. К тому же, перебрав со спиртным (лишнего он выпил из-за того, что боялся подойти к Наталье), аристократ вдруг начал флиртовать с подругой девушки. {-2}- Когда он все-таки подошел, - вспоминает Лариса Викторовна, - Наташа в несколько грубой форме отказала ему в знакомстве. Заявила: «У меня в России есть муж, понятно?!» Своим мужем Наташа называла оставшегося в Нижнем Сережу Сазанова. Они тогда еще продолжали поддерживать отношения, мечтали, как Наташа вернется, как они построят большой дом и будут в нем вместе жить. - Джастин разозлился, - продолжает мама топ-модели. - Сказал что-то неприятное. А Наташка ему в ответ: «Да пошел ты! Подумаешь, лорд!» На следующий день он явился в ее агентство с огромным букетом роз. Со временем Наташа поняла, что «какой-то лорд» - именно тот человек, с которым она хотела бы прожить всю жизнь. Поэтому в один из приездов в Нижний Новгород сказала Сергею, что между ними все кончено. Парень признался, что давно этого ожидал и даже стал встречаться с другой девушкой. - Расстались они без скандала, - говорит Лариса Викторовна. - Я бы даже сказала, по-дружески. Наташа сделала ему прощальный подарок - дала денег на иномарку. Впоследствии он женился, у него родился ребенок. Последний раз, когда я видела Сергея, он работал на ГАЗе водителем-испытателем. По-моему, успел уже и развестись. Жалеет ли он о Наташе? Сейчас о ней многие жалеют. Все говорят: «Кто же знал, что она выйдет на такой уровень…» {3-}Дочурка стала лютеранкой Узнав о беременности, Наташа испугалась: как на это прореагируют работодатели? Но в агентстве новость восприняли спокойно. С подиума девушка ушла перед самыми родами. В последние месяцы беременности Наташа попала в ад. 11 сентября 2001 года они с Джастином проснулись от чудовищного скрежета. Их квартира в Нью-Йорке находилась рядом с башнями-«близнецами», подвергшимися нападению террористов. Из дома Джастин выскочил, неся любимую на руках. Оба были чумазые от пыли и копоти. К счастью, потрясение никак не сказалось на малыше. - Когда Лукас родился, Наташа настояла, чтобы он был окрещен по православной вере, - говорит бабушка модели Лариса Гавриловна. - В крещении малыш получил имя Александр. После этого и Джастин принял православие: ему очень хотелось с Наташей повенчаться, но разрешения им не давали. И Джастин сказал: «Тогда я стану православным». Свадьбу сыграли в сентябре 2002 года в Санкт-Петербурге. {-4}После родов Водянова быстро пришла в форму и продолжила работу. Сейчас она считается одной из богатейших моделей мира. Ее личное состояние превышает состояние ее мужа-лорда. А ведь он занимает пятое место в британском списке состоятельных людей. Русская Золушка представлена и ко двору английской королевы. Говорят, что Елизавета II не только одобрила выбор Джастина, но и восхитилась утонченными манерами нашей красавицы. - Вообще-то дочку теперь нужно называть леди Портмен, - улыбается мама топ-модели. - У них с Джастином есть свой герб, имя Наташи занесено в Большую книгу аристократических родов Великобритании. Неудивительно, что, забеременев во второй раз, Наташа уже не боялась говорить об этом своим агентам. Она могла себе позволить оставить модельный бизнес навсегда. Малышка Нева появилась на свет в марте прошлого года. На этот раз мама Джастина - леди Марта - настояла, чтобы внучка стала лютеранкой. Крещение проходило теплым майским днем в замке Портменов, построенном еще в 1212 году, под Лондоном. Близкие Наташи тоже были приглашены. - Очень красивое поместье, - говорит Лариса Викторовна. - Сейчас там живет леди Марта. Вообще-то у Портменов несколько замков в разных странах. Но этот мне показался самым аристократичным. Впечатление, будто попадаешь в фильм о Средневековье - готический стиль, огромный парк, лошади, собаки… Мечты о Голливуде Маленькая Нева еще не осознает, что она - дочка лорда и одной из самых красивых женщин планеты. А вот шестилетний Лукас уже принял это во внимание. - Он такой забавный! - со смехом рассказывает его русская бабушка. - Однажды Наталья отправляла его в самолете одного (есть такая услуга в зарубежных авиакомпаниях, когда за малышами во время перелета ведут наблюдение стюардессы). Дочка говорит: «Лукас, может, все-таки полетишь с няней?» На что маленький лорд с достоинством ответил: «Ты что, мама?! Меня могут неправильно понять!» Наташа на подиумы не выходит уже давно, но продолжает работать. Она - лицо многих известных марок. - Недавно у дочки закончился контракт с «L`Oreal», - говорит мама красавицы. - Возобновлять его она отказалась, что-то в их работе ей не понравилось. Сейчас Наташа заключила новый - с «Chanel». Может статься, что это будет вообще ее последний контракт в модельном бизнесе. Как оказалось, красавицу уже не радует ни работа моделью, ни деньги, которые она ей приносит. В последнем письме к маме она написала: «Устала ужасно. Кажется, не хватит и нескольких лет, чтобы отдохнуть. Хочется все бросить». - Думаю, это время не за горами, - говорит Лариса Гавриловна. - Наташа вообще считает, что ей нужно получить образование, ее очень интересует психология. Но сейчас она «заболела» кино. Усиленно занимается актерским мастерством, ее обучают лучшие преподаватели. Она хочет стать актрисой, мечтает покорить Голливуд. Кстати, если у нее все получится, то на экране она уже не будет Натальей Водяновой. Дочка сказала, что возьмет себе псевдоним.