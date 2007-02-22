ШОК! Елена Беркова спрыгнула с крыши новостройки (Экслюзивные подробности)

Очевидцы говорят, что актриса поднялась вечером на крышу и прыгнула вниз. Прохожие тут же вызвали скорую. Медики успели вовремя: Елена осталась жива. С переломами обеих ног и травмами лица актрису доставили в реанимацию. В ходе обследования выяснилось, что внутренние органы не пострадали. То ли барышня выбрала «неудачную» новостройку, в смысле – довольно низкую, то ли не до конца была уверенна в своем решении свести счеты с жизнью. Правда, возможна еще одна версия случившегося – порнозвезда решила себе устроить очередной пиар. Известно же, что секс, смерть и чужие деньги больше всего интересуют публику. На место происшествия приехал продюсер Берковой Влад Валов. И якобы был в сильной ярости. Оказывается, ей этим же вечером предстояло выступать в прямом эфире на радио. Валову пришлось выкинуть огромную сумму денег, чтобы врачи умолчали о случившемся. Затем, как сообщают российские СМИ, он забрал Беркову из больницы и на собственном автомобиле увёз её (сейчас она находится дома). Судя по тому, что она появилась в студии, по пути он оказал на неё беспрецедентное давление, и она ничем не выдала произошедшей с ней истории, которая, тем не менее, очень быстро всплыла. Это уже не первая попытка Елены Берковой покончить с собой. Первый раз актриса пыталась уйти из жизни с помощью огромной дозы снотворного. Но доктора откачали Беркову, вовремя сделав ей промывание желудка. Причиной такого поступка, как утверждает сама Елена, стала несчастная любовь. Напомним, что карьера Елены Берковой началась с телепроекта Ксюши Собчак «Дом-2». Оттуда барышню со скандалом изгнали, когда всплыла правда об ее основной профессии - актриса порнофильмов. Но, похоже, она только выиграла от этого: дивиденды от продаж картин сомнительного свойства после «позорного изгнания» Берковой из шоу только возросли. Вскоре Елене предложили сыграть в нашумевшем порнофильме «Юлия» продюсера и депутата российской Госдумы Алексея Митрофанова, «горячего поклонника» Тимошенко. Актриса с удовольствием согласилась на роль, но тогда ее творческий порыв быстро погасили: кто-то начал угрожать родителям Берковой, проживающим в Николаеве в Украине. Зато она смогла сняться в продолжении картины – «Новые приключения Юлии», где сыграла дочь экс-премьер-министра. Вообще, похоже, барышня – мастерица на все руки. Например, она еще открыла фешенебельный клуб «Театро» рядом с Красной площадью в Москве, записала альбом эротических песен и даже попробовала себя в журналистике. Но и этого красотке оказалось мало! Она решила… покорить политический Олимп. А че? Итальянской звезде Чиччолине в свое время удалось пробраться в тамошний парламент. Вполне возможно, что и российскому электорату захочется поржать, глядя по ящику на заседания Госдумы. Короче говоря, Беркова даже партию создала. Ее рабочее название «Российская партия любви». По непроверенным данным, ключевую роль в новом кремлевском партийном проекте должен был играть сын лидера «Единой России» Дмитрий Грызлов. К слову, отсюда вытекает еще одна версия попытки самоубийства порно-звезды. А не убийство ли это, заказанное ее политическими оппонентами? Существует еще одна версия: наведенная порча. Дело в том, что «артистов», сыгравших главные роли в фильме «Юлия», довольно скоро после их «звездных ролей» настигли всяческие несчастья. Исполнительница роли Тимошенко Елена Бонд угодила в психушку, а исполнитель роли Саакашвили Ален Мелик-Григорян вынужден был развестись с женой. Поговаривали, будто проклятие на них наслала сама Леди Ю. Возможно, она таким же образом заступилась и за поруганную честь дочери? Ну, в смысле заколдовала Беркову, чтобы та сиганула с крыши.