Серега засветил дворовые будни рэперов (ФОТО)

22 февраля 2007, 15:05

Белорусский рэпер Серега снова приехал в Киев снимать новый клип. Видео на песню «Я - рэп», которую Серега записал вместе с юным МС STIMом, по традиции, снимал Владимир Якименко.

«Снимаем снова в Украине, потому что Украина - это всегда революционное настроение, она более открыта к чему-то новому, она ближе к Европе, поэтому прогрессивней, здесь правильная энергетика, - объясняет свою любовь к украинским клипмейкерам Серега. - Мы не будем ни под кого подстраиваться, а снимем тот продукт, который хотим, и именно так, как посчитаем нужным. Скажу честно, мне плевать, если нам откажут в ротациях, уверен, видео дойдет до своего зрителя и он примет наш вызов”. В новом клипе, как и в самой автобиографичной песне, места девушкам не нашлось. «Нет, красавиц, которых мы уже привыкли видеть рядом с Серегой, в этот раз не будет. Это будет самый плохой клип, - пошутил режиссер. – Мы покажем настоящую уличную хип-хоп тусовку, ее будни и отдых». К съемкам готовились основательно. Для начала пересмотрели массу западных реп-клипов, потом провели кастинг массовки. Разместили на сайте певца объявление, и каждый желающий мог отправить свою анкету с фото, и получить возможность сняться в клипе своего любимца. В итоге набралось два десятка разнокалиберных реперов, некоторых даже привезли в Киев из Беларуси и России. Кроме массовки, привез с собой Серега и граффитчиков. Как оказалось, в Киеве проблема найти хорошее граффити, так что парням пришлось самим разукрашивать стены. Снимали в основном на улице, в столичных двориках, на детских спортплощадках, набережной. В общем, в тех местах, где чаще всего можно встретить любителей репа. Несмотря на жуткий холод, массовка мужественно позировала режиссеру. Заводил фанатов сам Серега. «Ребята, соберитесь, играйте самих себя». Певец прыгал напротив них, начитывал текст в мегафон, показывал, когда и как нужно «раскачиваться». «Ребята, мы опережаем график, значит, скоро будет обед. Я пойду переоденусь, намажусь и через десять минут вернусь, а вы пока отдыхайте». Пока артист готовился к появлению в кадре, массовка играла в уличный баскетбол, каталась на «BMX». В кадре Серега настолько вошел в раж, что не заметил, как с него слетел ремень. Разгоряченный рэпер швырнул на асфальт мегафон и начитывал текст прямо в камеру. Массовке моментально передалось настроение Сереги, в итоге, режиссер получил именно то настроение, какое хотел – жесткое, агрессивное.

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