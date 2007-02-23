Шок! У Алены Винницкой 42 татуировки

Массы обрадовались и ринулись разрисовывать, прокалывать и прижигать свои бренные тела. Доморощенные Клеопатры для своих любовников обзавелись скорпионами и ящерицами в пикантных местах, мужи под крахмальными рубашками припрятали диковинных монстров, а экстравагантная молодежь превратилась в адептов диких полинезийских племен. Делать татуировки стало модно, престижно и дорого. А с тем, что в мире популярно, в Украине не шутят, а подхватывают общую волну и активно пропагандируют на своей территории. И, как это не обидно, но в культурном плане это пока получается лучше, чем в политическом. В подтверждение вышесказанному в Киеве прошел Международный фестиваль тату и пирсинга «Tattoo-Collection-2007». Сие событие собрало татуировщиков не только со всей Украины, но и России, Белоруссии, Польши и Чехии. Свои умения творцы демонстрировали в разнообразных видах искусства «телоукрашательства»: большая и миниатюрная, женская и мужская, цветная и обычная тату. Организаторы фестиваля также подготовили для всех участников мастер-классы по татуированию, перманентному макияжу и пирсингу. А соревновались художники за главный кубок «Golden Machine». На приз здесь тоже не поскупились – сражались за гипербайк Suzuki. Кстати, приехавшие мастера наносили рисунки всем желающим прямо на месте за полцены, что вызвало среди посетителей необычайный ажиотаж. У некоторых мастеров даже выстраивались очереди. А по заинтересованным взглядам разношерстной публики было ясно, что у тату-салонов удачное настоящее и не менее перспективное будущее. А вот пропагандисты общественного вкуса – отечественные знаменитости разукрашивать свои тела пока не спешат. Украинские поп-дивы, не в пример Анджелине Джоли и Мадонне, с большей радостью покрывают свои белые тела сексуальным бельем, драгоценностями и золотом. Пока среди звездных дам искусной татуировкой прославилась Алена Винницкая. Но после летней фотосессии, где вся творческая команда певицы оголила ноги и руки, фанам стало известно, что симпатии к искусству тату питают все участники проекта. По словам Винницкой, татуировку на плече ей сделал друг Мефисто еще во времена работы ведущей на канале BIZ-TV. Ну а с выбором Сергея и Алексея, продюсеров, гитаристов и бывших музыкантов группы «Cool before» вообще ничего удивительного, ведь до активного раскручивания Винницкой они играли куда более тяжелую музыку, чем сейчас. Всего в группе насчитывается 42 татуировки. Еще один маститый носитель нательной живописи приехал к нам из Великобритании, но сразу же ассимилировался как свой, ведь в жены взял дочь главной революционерки Юлии Тимошенко. Шон Карр, фронтмен музыкальной группы «DVS» и потенциальный украинский бизнесмен без комплексов демонстрирует свои тату журналистам. Первый рисунок он сделал в 25 лет. А потом пошло поехало. Сейчас в архиве Шона несколько тату: на правом плече череп, разрывающий кожу, на левом – джокер (в честь любимой песни «Ace of Spades» группы «Motorhead», где есть строчка «And don't forget the joker»). На ребрах кадр из фильма «Чужой», а «из моего сердца, - как говорит сам музыкант, - выезжает стальной друг Harley». Кстати, у его жены Евгении тоже есть тату на спине, что очень нравиться Шону. У Юлии Мищенко («Талита Кум») менее радикальное тату. На правой ноге над косточкой у стопы певица изобразила свой знак зодиака – тельца. Этот рисунок имеет для Юлии символический смысл, который выражается в особенности людей, рожденных под созвездием тельца, а именно их жизненное кредо – коль видна цель, то нет для нее преград. А вот российские звезды куда активнее симпатизируют искусству нательного рисунка, что необычайно забавляет истинных знатоков татуировочного языка. Так специалист по уголовным «наколкам» майор милиции Дмитрий Лукьяненко по просьбе одного из российских изданий расшифровал значение татуировок многих знаменитостей. А ведь в правоохранительной практике по знаковым «наколкам» нередко узнают профессиональную и личную биографию заключенных. К примеру, тату с изображением солнца в обрамлении летучих мышей на правом плече у Валерия Леонтьева означает в зековском словаре «привет ворам» или «отбывал наказание вдали от родных». Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев среди множества придуманных сказочных сюжетов тату на своем теле запечатлел на плече маки. Сей цветок в тюремном коде указывает, что ее владелец наркоман. Певица Земфира в отличие от уголовников вряд ли ассоциирует свое тату на плече в виде буквы «Z» со словом «зона», а сын Александра Малинина Никита изображение на теле скрипичного ключа – с пикантным эротическим подтекстом «занимаюсь оральным сексом». А вот вытатуированная загогулина над пятой точкой у солистки группы «Тату» Юли Волковой вызвала чуть ли не международный скандал. В одном из районов Лондона мусульмане в ярости бойкотировали концерт молодых исполнительниц и жгли плакаты с их изображением, ведь сия загогулина обозначает не слово «любовь», как объяснил ей мастер московского тату-салона, а священное имя «Аллах». Впрочем, всяческие предрассудки не мешают звездам шоу-бизнеса пиарить свои звездные тела. Теперь, помимо стилистов и фотографов, им в этом нелегком труде помогают мастера татуировок!