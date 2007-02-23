Продюсер Берковой рассказал всю правду! (Эксклюзивные подробности)

- Все, что написано о попытке самоубийства Лены, не более чем слухи, мы сами об этом узнали в понедельник из электронной почты. А потом нам начали звонить за комментариями журналисты. Мы попытались выяснить источник происхождения писем с рассказом о Ленином самоубийстве, которые разослали по редакциям, и подозреваем, что это дело рук питерского фотографа Пола Джека. На почве какой-то личной трагедии у него обострились проблемы с психикой. Больной человек! Что с него взять? Не знаю, зачем ему это понадобилось… Правда есть еще одна версия – возможно, спецслужбы таким своеобразным способом предупредили нас, что такое может случиться. - А у нас многие считают, что таким образом вы пиарите очередной порнофильм «Новые приключения Юли», где Беркова как раз сыграла роль дочери Евгении Тимошенко? - Какой бред! Ну, знаете, такой пиар уже за гранью допустимого! Всему есть предел! - Вы меня удивили. Неужели для вас существуют какие-то пределы? Тем более у Лены, кажется, уже были попытки самоубийства? - Да, действительно такой случай был несколько лет назад. Когда всплыла эта история с порноснимками на проекте «Дом», Лена очень переживала, что из-за всего этого ее бросил любимый, поэтому пыталась покончить с собой с помощью снотворного. Но мы тогда этого и не скрывали! Сегодня вечером мы с Леной собираемся на вечеринку в клуб «Рай», где будет много журналистов. Пусть все увидят, что с Леной все в порядке. Кстати, Лена 24 числа презентует собственный круглосуточный порноканал, называется «Беркова-TV». На нем ежедневно будут крутить наш фильм «Юлия». - Неужели законодательство позволяет нечто подобное? - Почему нет, мы уже оформили практически все необходимые документы. Кстати в продолжении картинным мы свели на нет эротические сцены, сделали больше ставку на юмор, сатиру. Мы считаем, что подобного рода жанр в демократическом обществе вполне имеет право на существование. Ведь политика по сути это такое блядство! Разве не так? Даже Ленин называл коллег политическими проститутками. - Шона Карра в вашем новом фильме сыграл Паук? - Мы планировали его снимать, но потом заменили другим актером – Андреем Куряевым. А то Паук как-то пришел на съемку совершенно пьяный, с какими-то полуголыми бабами, облевал нам всю съемочную площадку. - Говорят, что фильм «Юля» был коммерчески успешным? - На его производство мы потратили 15 тыс. долларов, а на сегодняшний день заработали 825 тысяч. Думаем, к лету эта цифра возрастет до миллиона. На следующей неделе у нас опять презентация. Запускаем наш новый фильм «Новые приключения Юли» в прокат. На презентации все будет очень живописно, со свежими шашлычками. Будет звучать грузинская музыка, наливаться грузинские вина…Перед входом помещения будем резать баранов, чтобы кровища лилась прямо на тротуар… - Не слишком ли жестокое зрелище? - Нам уже звонили по этому поводу из общества защиты животных. Но ведь в Грузии именно так делают, традиции у них такие… - Что-то про российских политиков вы не очень трогаете. Щиплете тех, кто не ответит. Своих же, признайтесь, боитесь? - Как раз у нас готовится к производству картина и о наших. «Куршевельские горки» называется. Там увидите и всех наших нуворишей, и светских персонажей типа Ксюши Собчак. Мы еще работаем над фильмом «Батькино счастье» с главным персонажем Лукашенко. Там мы прошлись по белорусской деспотии. Говорят, когда Лукашенко узнал, звонил Путину и требовал прекратить это безобразие. - А почему бы вам, к примеру, не снять фильм про того же Януковича? По-моему, очень колоритный персонаж. - У нас в России он малоизвестен, сюжеты о нем у нас редко показывают по телевидению, поэтому зрителям вряд ли будет интересно смотреть о нем фильм. А вот Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили у нас постоянно на экране. Мне кажется, что вы им симпатизируете? Но мне и самому нравится Юлия Тимошенко как женщина! Она настоящий секс-символ в политике! Честное слово!