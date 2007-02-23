Продюсер Берковой рассказал всю правду! (Эксклюзивные подробности)

23 февраля 2007, 16:16

Получив известие о попытке самоубийства порнозвезды украинского происхождения Елены Берковой, мы весь день пытались связаться либо с самой актрисой, либо с ее продюсером Александром Валовым. Увы, нам отвечали исключительно автоответчики. Тем не менее, вечером удалось дозвониться до Валова и вот что он поведал:

- Все, что написано о попытке самоубийства Лены, не более чем слухи, мы сами об этом узнали в понедельник из электронной почты. А потом нам начали звонить за комментариями журналисты. Мы попытались выяснить источник происхождения писем с рассказом о Ленином самоубийстве, которые разослали по редакциям, и подозреваем, что это дело рук питерского фотографа Пола Джека. На почве какой-то личной трагедии у него обострились проблемы с психикой. Больной человек! Что с него взять? Не знаю, зачем ему это понадобилось… Правда есть еще одна версия – возможно, спецслужбы таким своеобразным способом предупредили нас, что такое может случиться. - А у нас многие считают, что таким образом вы пиарите очередной порнофильм «Новые приключения Юли», где Беркова как раз сыграла роль дочери Евгении Тимошенко? - Какой бред! Ну, знаете, такой пиар уже за гранью допустимого! Всему есть предел! - Вы меня удивили. Неужели для вас существуют какие-то пределы? Тем более у Лены, кажется, уже были попытки самоубийства? - Да, действительно такой случай был несколько лет назад. Когда всплыла эта история с порноснимками на проекте «Дом», Лена очень переживала, что из-за всего этого ее бросил любимый, поэтому пыталась покончить с собой с помощью снотворного. Но мы тогда этого и не скрывали! Сегодня вечером мы с Леной собираемся на вечеринку в клуб «Рай», где будет много журналистов. Пусть все увидят, что с Леной все в порядке. Кстати, Лена 24 числа презентует собственный круглосуточный порноканал, называется «Беркова-TV». На нем ежедневно будут крутить наш фильм «Юлия». - Неужели законодательство позволяет нечто подобное? - Почему нет, мы уже оформили практически все необходимые документы. Кстати в продолжении картинным мы свели на нет эротические сцены, сделали больше ставку на юмор, сатиру. Мы считаем, что подобного рода жанр в демократическом обществе вполне имеет право на существование. Ведь политика по сути это такое блядство! Разве не так? Даже Ленин называл коллег политическими проститутками. - Шона Карра в вашем новом фильме сыграл Паук? - Мы планировали его снимать, но потом заменили другим актером – Андреем Куряевым. А то Паук как-то пришел на съемку совершенно пьяный, с какими-то полуголыми бабами, облевал нам всю съемочную площадку. - Говорят, что фильм «Юля» был коммерчески успешным? - На его производство мы потратили 15 тыс. долларов, а на сегодняшний день заработали 825 тысяч. Думаем, к лету эта цифра возрастет до миллиона. На следующей неделе у нас опять презентация. Запускаем наш новый фильм «Новые приключения Юли» в прокат. На презентации все будет очень живописно, со свежими шашлычками. Будет звучать грузинская музыка, наливаться грузинские вина…Перед входом помещения будем резать баранов, чтобы кровища лилась прямо на тротуар… - Не слишком ли жестокое зрелище? - Нам уже звонили по этому поводу из общества защиты животных. Но ведь в Грузии именно так делают, традиции у них такие… - Что-то про российских политиков вы не очень трогаете. Щиплете тех, кто не ответит. Своих же, признайтесь, боитесь? - Как раз у нас готовится к производству картина и о наших. «Куршевельские горки» называется. Там увидите и всех наших нуворишей, и светских персонажей типа Ксюши Собчак. Мы еще работаем над фильмом «Батькино счастье» с главным персонажем Лукашенко. Там мы прошлись по белорусской деспотии. Говорят, когда Лукашенко узнал, звонил Путину и требовал прекратить это безобразие. - А почему бы вам, к примеру, не снять фильм про того же Януковича? По-моему, очень колоритный персонаж. - У нас в России он малоизвестен, сюжеты о нем у нас редко показывают по телевидению, поэтому зрителям вряд ли будет интересно смотреть о нем фильм. А вот Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили у нас постоянно на экране. Мне кажется, что вы им симпатизируете? Но мне и самому нравится Юлия Тимошенко как женщина! Она настоящий секс-символ в политике! Честное слово!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять