У Снежаны Егоровой – трое, у Александра Пономарева - двое

Особой популярностью у наших знаменитостей пользуются столичные роддома №5 и №7, а также частная клиника «Исида». В последней рожала несколько лет назад певица Анна Седокова (в замужестве Белькевич), а 19 февраля этого года здесь появилась на свет дочь Моника заместительницы столичного мэра Ирэны Кильчицкой. Недавно стал отцом во второй раз и народный артист Украины Александр Пономарев. Его жена Виктория в вышеназванной частной клинике 15 февраля родила Александра Пономарева Младшего. Молодой папаша так обрадовался появлению на свет сына, что неожиданно для самого себя прямо в родильной палате запел гимн Украины. В конце прошлого года известная телеведущая Снежана Егорова подарила своим двум дочерям от первого брака с режиссером Семеном Горовым маленького братика. Вновь испеченный папочка, он же «злокохучий мен», вдохновенный певец стирального порошка «Тайд» и известный телеведущий Антон Мухарский был на десятом небе от счастья. (Кстати, у него есть еще старшая дочь от первого брака). В отличие от других представительниц украинского бомонда, Егорова предпочла рожать в первой городской клинике Киева, где в свое время появился на свет ее второй ребенок, и в благодарность за профессионализм и заботливое отношение медперсонала она за свой счет решила отремонтировать несколько больничных палат. Рожала Снежана легко — сделав прическу и маникюр в салоне красоты и так нахохотавшись на концерте «Вечернего квартала», что пришлось срочно сдаваться в руки акушеров, хотя по расчетам счастливое событие должно было произойти только через пару недель. Антон Мухарский к такому повороту событий был не готов, а потому спокойно отбыл в командировку в Китай, где его и застала новость о преждевременном прибавлении семейства. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева чуть больше полугода назад усыновила чудесного мальчика Вадимку, а четыре месяца назад родила ему сестричку Каролину. (Говорят, Лиля в следствие занятий спортом долго не могла забеременеть. А «чудесное выздоровление» произошло сразу же после того, как экс-гимнастка с мужем Тимофеем приняли благородное решение взять сироту из дома). Дочку супруги назвали в честь близкой подруги Лили – Ани Лорак. Почти одновременно с Подкопаевой родила четвертого ребенка, дочь Полину, и светская львица, жена известного адвоката Сергея Власенко Наталья Окунская. Тоже девочку 7 января в столичном роддоме №5 родила певица Катя Бужинская. Правда, малышка уж очень спешила появиться на свет и заставила поволноваться и родителей, и врачей. Будучи на шестом месяце беременности Катя все еще выступала на сцене. После одного из концертов ей стало плохо. Пришлось срочно отправиться в больницу. Там певица провела все время до родов. Интересно, что за день до родов Катя вызвала к себе в роддом парикмахера, визажиста и маникюршу. Так что рожала певица при полном параде и в присутствии мужа. Малышка появилась на свет семимесячной и не могла поначалу самостоятельно кушать. Но сейчас она вовсю питается маминым молоком и уверенно набирает вес. Недавно их выписали из роддома. В ближайшем будущем родители собираются крестить малышку. Крестным отцом Леночки будет бывший мэр Киева Александр Омельченко. Народный артист Украины российский певец Николай Басков выбрал для своего сына Бронислава, родившегося в апреле прошлого года, всемирно знаменитую крестную: ею согласилась стать сама оперная прима Монтсеррат Кабалье. Коля и его жена Светлана Шпигель довольно суеверные люди, поэтому ребенка, кроме бабушек и дедушек, никому не показывают и уж тем более не позволяют фотографировать. Говорят, первый «выход в свет» Бронислава Николаевича состоится не ранее, чем 24 апреля, когда звездному отпрыску исполниться годик. Вообще, похоже, что у наших соседей тоже бэби-бум. Так, в сентябре прошлого года радостное событие – рождение доченьки произошло в семье известного актера Марата Башарова («Свадьба», «Турецкий гамбит») и его жены Лизы. Родители дали малышке необычное и романтичное имя Амели. Как только у счастливого отца появляется свободная минутка, он с радостью гуляет с Амели в парке, готов носится с коляской целыми днями. Хотя, как утверждает сам Марат, к такому повороту событий он явно готов не был. «Специально мы ничего не планировали. Все произошло спонтанно. У меня все было как в фильме «Такси-2», когда главному герою его жена подложила положительный тест на беременность. Так и Лиза подложила мне тест вместе с инструкцией. Не поверилось сначала, потому что все-таки первый ребенок», - говорит актер. Не смотря на то, что сейчас стало модным присутствие при родах папаши, Марат отказался от такого ипытания. Да и не мог физически. В день, когда у Лизы начались схватки, и она уехала в роддом, артист был на гастролях. Узнав, что совсем скоро может стать отцом, прямо с аэропорта понесся в роддом. «Врачи пообещали, что скорее всего, она будет рожать вечером, поэтому я поехал домой. Только успел закинуть вещи, принять душ с дороги, как мне звонит Лиза и говорит: «Поздравляю, у тебя дочь!». В марте прошлого года в Москве родила сынишку Артема известная певица «фабрикантка» Ирина Дубцова. «Через восемь месяцев после свадьбы мы поехали все-таки в «медовый месяц» на Мальдивы и вот там решили по возвращении домой приступить к плану «бэби», то есть – завести ребенка. Я ждала беременности несколько месяцев, скупала в аптеках тесты в невероятных количествах. Рома надо мной посмеивался: «Ну, ты же поймешь и без них». Переживала до слез, что не получается забеременеть. Но чудо произошло именно тогда, когда мои мысли отвлеклись и я на время обо всем забыла. Конечно, радость была невероятная!» В конце декабря звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова, сыгравшая бизнес-вумен Киру, родила девочку. Все прошло замечательно, и уже на третий день мамочку с малышкой выписали домой. Забирать Олю из роддома приехала целая компания: муж режиссер Павел Сафонов с огромным букетом роз, друзья и коллеги, среди которых и её сериальная подруга Юлия Такшина, сыгравшая роль секретарши Вики. Кстати, сама Юля тоже ожидает первенца. Отец ребенка – звезда этого же сериала актер Григорий Антипенко, исполнивший роль сердцееда Андрея Жданова. Сейчас Юля уже на пятом месяце беременности. «Это очень радостное для нас событие, мы по-настоящему счастливы», - разоткровенничался Григорий. Кстати, пол ребенка влюбленные пока не определяли. Говорят, для них это не столь важно. Главное, чтобы ребеночек родился здоровеньким. А ради того, чтобы он был еще и «законным», парочка намерена в ближайшее время забежать в ЗАГС, чтобы официально зарегистрировать свои отношения. Похоже, этот год будет не менее урожайным на звездных отпрысков, чем прошлый. Так, готовится стать матерью Глюкоза, которая прошлым летом вышла замуж за одного из топ-менеджеров компании «Российские энергетические системы» Александра Чистякова. Супруги ждут прибавления в семействе уже в конце весны. В отличие от многих современных мамочек-артисток, Глюкоза прекратила концерты. Она старается больше времени проводить на свежем воздухе и занимается благотворительностью. Кроме того, певица работает над новым альбомом и обдумывает концепцию шоу, которое продемонстрирует публике после декретного отпуска. Специальные же курсы для беременных артистка не посещает. «Мне это не нужно, - говорит она, - считаю, что 20 лет – самый подходящий для родов возраст. На начальной стадии беременности я даже свой привычный график не меняла. Но сейчас стала относиться к себе и будущему ребенку бережно. Пришлось покончить с активным спортом. Когда я осознала, что стану матерью, у меня в голове что-то щелкнуло. Я поняла, это и есть настоящее женское счастье!». Глюкоза уже точно знает, что у нее родится девочка, которую певица собирается назвать Лидочкой. Но родители придумали на всякий случай имя и для мальчика – Николай. «Я всегда хотела детей, - признается певица. – И чем больше, тем лучше. Хочу пятерых! Буду рожать, сколько получится». Она похвасталась, что никаких проблем интересное положение ей не доставляет. Токсикоз не мучает. Только немного повысился аппетит и больше хочется спать. Через месяц должна родить и другая российская певица - Татьяна Буланова. Это будет уже второй ребенок 37-летней звезды. От первого брака с продюсером Николаем Тагриным, с которым Таня продолжает работать и сейчас, у неё есть 13-летний сын Саша. Нынешний муж певицы – футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов, у которого от первого брака подрастает 10-летняя дочка Саша. Певица и футболист уже давно мечтали о совместном ребенке. И неоднократно обращались за консультациями в российские медицинские центры. После многократных неудачных попыток забеременеть наконец-то добилась желаемого результата и известная актриса Ольга Дроздова. Собирается сделать бабушкой Ирину Алферову её дочь Ксения, жена Егора Бероева. А вот Тина Канделаки слухи о своей беременности недавно опровергла.