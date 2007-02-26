Ирина Билык сменила имидж (Отровенные фото)

Именно она составила дуэт начинающему артисту в новом клипе на песню «Напополам». Экранизацию песни, написанной композитором Николо, решили поручить проверенному «в боях» Алану Бадоеву. На сей раз режиссеру, тяготеющего к глобализму, пришлось ограничиться одним съемочным днем в одной декорации в стиле хай-тек, изображавшей некие гигантские серебристые винты на белом фоне. В центре кадра будут поочередно появляться то Ирина Билык, то Вася Бондарчук. В массовке – модели, одетые в странные одежки в стиле «Космовидение». На момент съемок клипа Ирина только оправилась от перенесенного гриппа. Болезнь дала осложнение – Билык охрипла и не смогла записать в студии слова новой песни, поэтому на площадке Ирина позировала под фонограмму Бондарчука и разговаривала шепотом. Пока снимали партнера, Ирина уселась у монитора и шепотом стала давать «цэ. у.», которые Алан озвучивал в микрофон: «Вася, будь раскованнее! Улыбайся в камеру!». «Бадоев, давай я буду тебя продюсировать, - предложила вдруг артистка режиссеру. - Ты продюсируешь Тину Кароль, а я буду продюсировать тебя. Правда, прикольно?». Стилистом клипа назначили известного в прошлом украинского дизайнера Сергея Бызова, промышляющего в последнее время торговлей одеждой именитых зарубежных брендов в столичном бутике «Санахант». Он привез для певицы целый ворох одежды и обуви на выбор. В процессе примерки решили остановиться на строгом черном пиджаке и малиновой курточке от «Дольче и Габбана» и туфлях с перепонками на высокой шпильке от «Диор». Вместо юбки, в которой изначально планировала сниматься Билык, Бызов предложил ей нарядиться в коротенькие шортики, дополненные колготками в мелкую сеточку. Благо, безупречная на нынешний день фигура певицы позволяет такую смелость. Под началом Бызова претерпела существенные изменения и прическа Ирины ¬– ее светло-русые локоны плавно слетели к ногам парикмахера Елены Твелиной. Довольный результатами своих трудов Бызов, пребывал в прекрасном расположении духа - шутил без устали и фотографировал на мобильный телефон Билык. «А ну, Ира, выгни спинку и улыбнись!» - командовал Сергей. Прямо в гримерной решили «обмыть» новый образ Билык. Тосты за здоровье артистки произносили не только Сергей Бызов, но и продюсер Юрий Никитин, а также партнер по «Танцам со звездами-2» Слава Легковенко. Танцор вел себя весьма сковано в новой для него компании и Билык пыталась его не оставлять без внимания. «Ты готов, Слава? Скоро будут писать, что у нас роман», - кокетливо интересовалась у партнера по танцам Ира. «Ты кто по гороскопу? Стрелец. Как раз многие мужчины в моей жизни были именно стрельцами – и мой продюсер, и мой муж Андрей, так что …» - многозначительно улыбнулась артистка.