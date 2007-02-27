Сын Насырова: Теперь я главный в семье!

27 февраля 2007, 12:10

Жена певца прилетела в Казахстан на поминки вместе с 6-летним Акимом

Прилетевшая на сороковины вдова Мурата Насырова Наташа рассказала о том, как ей и детям теперь живется – после гибели любимого мужа и отца. – Знаете, мне про смерть Мурата просто нечего сказать, – Наташа разводит руками. – Я могу и хочу говорить о живом Мурате, о том, каким он был. Я просто не понимаю большей части того, что произошло. И я могу говорить только о том, как было с ним и как теперь сейчас. Ничто не может отвлечь от переживаний... Поменялось все, вообще все. Мое ощущение – мы сейчас изо всех сил пытаемся выжить, именно морально, внутренне мобилизоваться. И за завтраком, и когда ложимся спать, и когда идем в школу и садик... Раньше мне казалось, что жизнь без Мурата в принципе невозможна, и вот... Мы в какое-то другое измерение попали, нам приходится все заново налаживать. Признание – Что и как вы сказали Акиму? Ведь он позже всех узнал о случившемся... – Я все подбирала слова, тянула время... Каждый день готовилась и не могла... И только спустя две недели после трагедии, 6 февраля, решилась и сказала: «У нас горе в семье. Папа упал с высоты, очень сильно ударился и не выдержал...». Аким воспринял все как-то по-мужски, я даже не ожидала. Не кинулся в слезы, а серьезно так сказал: «Ну как же так?...» А потом добавил: «Теперь я в семье главный... Папа хотел, чтобы я был хорошим человеком, и теперь я должен совершать поступки». И эти его слова меня потрясли. – Каково ему теперь? – Ему ужасно не хватает контакта с папой, он его часто вспоминает: «А вот папа бы...». Мы были как-то в гостях, и там он сказал: «Вот папа говорил не есть колбасу. И я не буду, мы с папой не едим такое...» Память – Наверняка вещи отца для детей стали реликвиями... – Все – от корочки паспорта до дудочки... Они трогают их постоянно, говорят: «Это мне от папы...» У меня даже появилась идея сделать им медальончики с фотографией Мурата, чтобы носили на груди. Им папы очень не хватает, хотя я и говорю, что Мурат всегда с нами, рядом. Он безумно любил детей, и это ощущение в семье осталось, а вот осязание... Хочется потрогать, прижаться к нему, и в этом – пробел... – Мурат был еще и кормильцем семьи... – Да, теперь мне нужно искать какой-то источник дохода, брать на себя заботы о детях. Я пока не могу сказать, чем именно буду заниматься. Но очень хочу, чтобы дело полностью заняло меня. В сравнении с потерей близкого и любимого человека – это... – Наташа на мгновение замолкает и тут же продолжает. – Ну, не то чтобы ерунда, но решаемо. Единственное, что невозможно – это вернуть Мурата. А все остальное... Пока мы живы, будем что-то делать. Сейчас все занимаемся только концертом – много оформлений, бумажной волокиты... Уже прошло две репетиции. Мурат был очень требовательным, и все трепетно относятся к качеству, понимая, ради кого все делается. Крайне приятно, что нас поддержала Кристина Орбакайте, огромное спасибо ей. Она предоставила нам очень удобную репетиционную базу в центре Москвы, куда всем музыкантам удобно приехать. Сказала: «Все, что вам надо, и в любое время». – Вы чувствуете поддержку друзей? – Да. Мурат был очень теплым человеком, это особенно по его маме заметно, он у нее это свойство взял... Это его обаяние я сейчас чувствую от его друзей, как будто он через них помогает мне. Как будто отдача идет... Какое-то особое тепло, даже на запах отличимое, искреннее такое... – Мурат хотел в марте собрать родственников из Алма-Аты и большой компанией поехать отдыхать. Как теперь с этими планами? – Пока не до этого, но именно теперь у меня острое желание реализовать все, что он хотел и о чем я знаю. Я чувствую связь с ним, и мне кажется, ему это понравится. Это касается и отдыха, и песен, стихов. Он же постоянно что-то писал и читал. Он был трудоголиком. Я ему говорила – ты за день делаешь столько, сколько обычный человек за четыре дня. Теперь я думаю, что он прожил за свой срок четыре жизни...

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