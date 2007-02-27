Ив Сен-Лоран без табу

«Эта работа в очередной раз «подпитает» миф о Сен-Лоране. Ведь он посвятил всю свою жизнь любимому делу», - комментирует режиссер. Именно поэтому зритель рассчитывал увидеть вполне предсказуемое зрелище: история творчества, красивые сюжеты, восторги сотрудников французского Дома моды и т.д. Однако фильм представляет собой совершенно противоположное явление: он не только не льстит персоне всемирно известного модельера, но даже показывает весьма нелицеприятные моменты его работы и общения с окружающими. Сен-Лоран всегда был известен как человек закрытый, немногословный и немного странный. Его отчужденность и многочисленные нелепые выходки показаны в фильме, как говорится, во всей красе. Оливье Мейру удалось весьма откровенно показать настоящий бардак, царивший в Доме моды в последние годы работы Ив Сен-Лорана. Кутюрье кажется беспомощным, все обращаются с ним как с ребенком. Туфли часто оказываются не того размера, платья, которые мастер задумывал серебряными, отшиваются в блеклом сером цвете, служащие громко спорят о том, какое именно платье должна представить на показе Летиция Каста, поскольку «грудь у нее очень большая». Самые непозволительные комментарии звучат из уст простой швеи. Свою оценку творчеству Ив Сена-Лорана дал и Пьер Берже (Pierre Bergé), который на сегодняшний день владеет маркой, заявив, что «кутюрье никогда не будет счастлив, но так даже лучше». «Я снимал этот фильм в течение двух лет – с огромным уважением, соблюдением дистанции, вниманием и восхищением»,- пытается противостоять волне критики Оливье Меру. Получается у него это плохо: французы запретили показывать этот документальный фильм в своей стране. Впрочем, 40-летний режиссер уже привык к бурной реакции на свои работы: в прошлом году он получил престижную премию за скандальную картину «За гранью ненависти», рассказавшую об убийстве гомосексуалиста тремя скинхедами.