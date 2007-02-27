Верка Сердючка отказывается выходить замуж! (ФОТО)

И Виктюк выбрал. Ольгу Сумскую, Наталью Могилевскую, Ладу Лузину и …Верку Сердючку с мамой. Предпочтение он отдавал дамам, с которыми ему приходилось пересекаться на своем творческом пути. Например, в жизни Ольги Сумской Роман Григорьевич сыграл очень важную роль. И не только потому, что актриса участвовала в его спектаклях («Уроки музыки», «Дама без камелий»). Оказывается, на спектакле в постановке Виктюка она познакомилась со своим первым мужем Евгением Паперным. «Я тогда только закончила институт и делала первые шаги в театре. А мой будущий муж играл роль Флорана в спектакле «Священные чудовища». Это был просто культовый спектакль! С песнями в исполнении Далиды…Я была сражена магией, исходившей от сцены. Ходила смотреть постановку раз 20 и влюбилась в Паперного. Он меня просто приворожил», - рассказала Ольга STARS. А Наталья Могилевская и Лада Лузина оказались в студии благодаря тому, что несколько лет назад пытались привлечь знаменитого режиссера к совместной постановке спектакля, пьесу для которого и написала Лузина. Помимо Могилевской, одну из ролей в нем должен был играть и Андрей Данилко. А с ним у Витюка давняя история. На съемке «Один в поле» режиссер тысячный раз поведал историю о том, как много лет назад на Крещатике к нему подошел робкий паренек и спросил: «Скажіть, я буду актором?». На что мэтр снисходительно ответил: «Обов’язково будеш!». Этим парень ком оказался Андрей Данилко. Он воспринял слова знаменитого режисера как напутствие. Наконец, началась съемка программы «Один в поле». Для начала Маша поинтересовалась у Романа Григорьевича, почему он в солнцезащитных очках. Режисер заявил, что он в раю и попытался перевести «стрелки» на Сердючку: «Вера! А почему ты в очках?». «У меня недавно была неудачная подтяжка», - выкрутилась хитрая Верка. Когда же Маша стала задавать Виктюку вопросы, касающиеся личной жизни, мэтр углубился в «дебри» и рассказывал все, что угодно, но только то, что не касается лично его. Суть эмоционального монолога режисера сводилась к тому, что мужчина создан для войны, а женина – для услаждения воина. А по сему выдающиеся женщины не могут быть счастливы в браке. В подтверждение режисер стал сыпать цитатами де Сада, Ницше и Сартра, а также пересказывать истории из жизни Марии Нееловой, Сальвадора Дали и прочих знаменитостей. «Я сегодня мало спала, не соображаю, про шо говорим», - посетовала Вера. При этом мама Сердючки тривожно заерзала на стульях. «Мама просто выросла на цитатах Ницше, - попыталась приземлить Виктюка Ефросинина. – Народ это не поймет. Нам надо чого-нибудь попроще. Например, почему мужики гуляют?». А режисер вместо того, чтобы отвечать, заставил дам из женсовета играть по очереди сценку про шефа и секретаршу. Все послушно сыграли, а Сердючка заявила: «Никогда не могла себя представить в роли секретарки. Я всегда была шефом!». «Значит, ты съехала с темы?», - «возмутилась» Ефросинина. «Мне простительно. Не все думают, что я великая актриса. Например, такая организация как «Джерело», - выкрутилась Вера, намекая на недавню историю с поездкой на «Евровидение». «Роман Григорьевич! У меня такое впечатление, что вы нам всем просто пудрите мозги и не прямо хотите отвечать на поставленные вопросы, - попыталась направить в нужное русло течение программы Маша. – Давайте лучше поговорим о бисексуальности?». Но Виктюк продолжал гнуть свою линию так, что не давал возможности ни одной даме вставить свои п’ять копеек. Поняв, что бороться с режисером бесполезно, Маша попросту разлеглась на диванчике и безучастно наблюдала за происходящим в студии. Спокойно поговорить о своїм, о женском дамы смогли только, когда режисер покинул съемочную площадку. «Просто кому-то больше везет, а кому-то меньше», - подвела итог дискуссии Сердючка и продолжила, пародируя Виктюка: «Расскажу маленькую историю, минут на сорок». Далее Вера поведала: в 18 лет она думала, что корда-нибудь выйдет замуж, и в 20, и в 25. А сейчас пришла к выводу, что ей и так неплохо. «Кто ж тебе на старости горшок подаст? Ведь мамы тога уже не будет?» - поинтересовалась Маша. «Для этого у нас есть деньги. Мы себе все купим», - без нотки грусти в голосе ответила Вера.